15 шедевров Императорского стеклянного завода (ФОТО)

Лучшие художники и ремесленники своего времени изготавливали эти предметы специально для царской семьи.

Столы во дворцах императора были всегда сервированы лучшей посудой из всей, что можно было найти в Российской Империи и за рубежом. Да и многочисленные княжеские особы из Дома Романовых для своих застолий заказывали самые изысканные предметы сервировки и украшения.

Главный стекольный поставщик царского двора ведет свою историю еще с 1777 года. Тогда Екатерина II выкупила стекольное производство именно для высочайших нужд - и дала ему название Императорский стеклянный завод (ИСЗ).

У мастеров завода не было отбоя от заказов, но также и не было конкурентов. ИСЗ можно считать законодателем моды в русском стеклоделии. Столовые предмет и элемент декора, изготовленные на заводе, были настоящим произведением искусства и отличались безупречным мастерством и стилем.

Над всеми предметами работали лучшие художники своего времени, и произведения не только имели художественную ценность, но и были выполнены с применением самых новаторских технологий.

Рецептурой цветного стекла для завода, например, еще в XVIII веке разрабатывал Михаил Ломоносов, один из первых крупных русских ученых-естествоиспытателей. Мастера ИСЗ имели в арсенале множество оттенков смальты, поэтому активно использовали в производстве разноцветные мозаики и витражи.

Обладать такими предметами сервировки стола было невероятно почетно, и являлось признаком самого высокого статуса. Такие сокровища стоили больших денег и составляли обязательную часть приданого великих князей и княжон.

Произведения ИСЗ участвовали и в самых престижных всемирных выставках как демонстрация достижений российских стеклоделов. Сейчас в коллекции Исторического музея в Москве хранятся десятки тысяч произведений, выполненные заводом по царскому заказу в XIX - начале XX века. Вот лишь некоторые из этих шедевров.

1. Бокал. 1810-е гг

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2. Кружка с крышкой с изображением Славы, парящей над картой Европы. 1814-1819 гг

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3. Графин с рюмками, 2-ая четверть XIX века

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4. Кувшин c откидной крышкой. 1830-е гг

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5. Ваза. Санкт-Петербург. 1830-е гг

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6. Бокалы формы «рёмер» из «Готического сервиза», 1832-1848

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7. Ваза. Санкт-Петербург. 1830-е гг

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8. Ваза. Санкт-Петербург. 1830-е гг

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9. Шкатулка с откидной крышкой и ключом. Конец 1830-х гг

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10. Свадебный сервиз великой княжны Ольги Николаевны. 1846

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11. Масленка, 1847

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12. Рюмки сервизные с вензелем Великого князя Константина Николаевича. 1848

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13. Ваза. 1860-70-е гг

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14. Графин с бокалами. 1880-е гг

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15. Штоф и стопки. 1880-е гг

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Выставка «Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века из собрания Исторического музея» проходит с 18 августа по 10 ноября 2021 года