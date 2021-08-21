15 шедевров Императорского стеклянного завода (ФОТО)

Столы во дворцах императора были всегда сервированы лучшей посудой из всей, что можно было найти в Российской Империи и за рубежом. Да и многочисленные княжеские особы из Дома Романовых для своих застолий заказывали самые изысканные предметы сервировки и украшения.
Главный стекольный поставщик царского двора ведет свою историю еще с 1777 года. Тогда Екатерина II выкупила стекольное производство именно для высочайших нужд - и дала ему название Императорский стеклянный завод (ИСЗ).
У мастеров завода не было отбоя от заказов, но также и не было конкурентов. ИСЗ можно считать законодателем моды в русском стеклоделии. Столовые предмет и элемент декора, изготовленные на заводе, были настоящим произведением искусства и отличались безупречным мастерством и стилем.
Над всеми предметами работали лучшие художники своего времени, и произведения не только имели художественную ценность, но и были выполнены с применением самых новаторских технологий.
Рецептурой цветного стекла для завода, например, еще в XVIII веке разрабатывал Михаил Ломоносов, один из первых крупных русских ученых-естествоиспытателей. Мастера ИСЗ имели в арсенале множество оттенков смальты, поэтому активно использовали в производстве разноцветные мозаики и витражи.
Обладать такими предметами сервировки стола было невероятно почетно, и являлось признаком самого высокого статуса. Такие сокровища стоили больших денег и составляли обязательную часть приданого великих князей и княжон.
Произведения ИСЗ участвовали и в самых престижных всемирных выставках как демонстрация достижений российских стеклоделов. Сейчас в коллекции Исторического музея в Москве хранятся десятки тысяч произведений, выполненные заводом по царскому заказу в XIX - начале XX века. Вот лишь некоторые из этих шедевров.
Выставка «Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века из собрания Исторического музея» проходит с 18 августа по 10 ноября 2021 года