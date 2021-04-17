15 уникальных реликвий Рюриковичей и Годуновых (ФОТО)

Гибель династии Рюриковичей в конце XVI века была настоящим потрясением для русского народа. Вот ценности последних Рюриковичей из собрания Музеев Московского Кремля.

1. Шапка Казанская, 1553–1558

Принадлежала царю Ивану Грозному

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2. Держава, конец XVI — начало XVII в.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

3. Скипетр, конец XVI — начало XVII в.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

4. Ковш, вторая половина XVI в.

Создан повелением царя Ивана Грозного из золота, взятого в Полоцке в 1563 г.

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5. Кубок-петух, конец XV — первая треть XVI в.

Принадлежал великому князю Ивану III

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

6. Крышка раки святого царевича Димитрия, 1628–1630 гг

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

7. Шапочка царевича Дмитрия, конец XVI в.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

8. Трон, конец XVI — начало XVII в.

Дар иранского шаха Аббаса I царю Борису Годунову в 1604 г.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

9. Крест напрестольный, вторая половина XVII в.

Вклад царя Бориса Годунова в Чудов монастырь в 1599 г.

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10. Медаль в память коронования Лжедмитрия I

Отчеканена с оригинального штемпеля начала XVII в.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

11. Трофейный щит, XVI в.

Поступил в казну вместе с оружием рода Мстиславских в 1622 году

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

12. Седло гусарское, XVI в.

Подарок польского короля Сигизмунда III царю Борису Годунову.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

13. Блюдо, 1561

Подарено Иваном Грозным жене, царице Марии Темрюковне

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

14. Сосуд ритуальный, XVI в.

Из захоронения царя Ивана Грозного в Архангельском соборе Московского Кремля.

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

15. Панагия (образ Богоматери) патриарха Гермогена, 1603

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий» пройдет в Музеях Московского Кремля до 25 июля 2021.