Как русские войска взяли Пекин

В конце 19 века некогда могущественная империя Цин представляла собой жалкое зрелище. Она неуклонно превращалась в полуколонию европейских держав, США и Японии, беспощадно эксплуатирующих ее в своих интересах. Не способная оказать иностранному давлению никакого сопротивления, политическая верхушка страны была озабочена лишь тем, как сохранить власть и извлечь для себя из сложившейся ситуации хоть какие-то выгоды. Остальное же население Китая в это время стремительно нищало.

Французская политическая карикатура конца 1890-х. Henri Meyer Henri Meyer

Недовольство китайцев иностранным засильем привело к созданию многочисленных тайных обществ — «священных отрядов», члены которых стали известны под общим названием «ихэтуани». Европейцы прозвали их «боксерами», поскольку физические упражнения (цюань), которые они практиковали, напоминали кулачный бой.

Пекин в начале 20-го века. Sanshichiro Yamamoto Sanshichiro Yamamoto

В 1899 году ихэтуани подняли в Поднебесной масштабное восстание против «заморских дьяволов», привносящих, как они считали, на китайскую землю чуждые и опасные порядки, которые подрывают многовековые устои традиционного китайского общества. «Боксеры» убивали иностранцев, в том числе христианских священников, а также перешедших в христианство соплеменников. «Не довольствуясь разрушением и сожжением церкви и монастыря, «боксеры» перебили почти всю православную паству и многих христиан-албазинцев (потомки русских казаков, осевших в Китае с 17 века, — прим. Russia Beyond) как в самой миссии, так и в окрестностях. Трупы наших христиан были брошены ими в колодцы, причем вместе с мертвыми бросали и живых… даже деревья были спилены, "боксеры" разрушили также русское кладбище за городской стеной, уничтожили надгробные памятники и выбросили кости погребенных», — вспоминал российский дипломат Иван Коростовец разгром Русской духовной миссии в Бэйгуане.

Ихэтуани. Общественное достояние Общественное достояние

Поскольку правительство императрицы Цыси оказалось не в состоянии подавить восстание, а вскоре и само примкнуло к нему, в Китае началась широкомасштабная интервенция так называемого Альянса восьми держав: России, Германии, Великобритании, Франции, США, Японии, Австро-Венгрии и Италии. В июне 1900 года китайцы атаковали в Маньчжурии Китайско-Восточную железную дорогу, принадлежащую Российской империи, а в Пекине осадили Посольский квартал, где под защитой нескольких сотен солдат укрылись иностранные дипломаты и члены их семей. «Из двух месяцев настоящей осады самыми тяжелыми и полными неизвестности были для нас первые три недели, когда с утра мы не знали, останемся ли живы к вечеру, а встречая ночь не знали, встретим ли следующее утро», — вспоминал участник тех событий врач Владимир Корсаков.

Русские отряды защищают посольский квартал в Пекине. Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на численное преимущество, цинские войска и отряды «боксеров» заметно уступали союзникам в боеспособности. «Китайский солдат не трус, но он не обучен быть смелым, он не обучен владеть собой, он не привык быть солдатом, как европеец», — отмечал Корсаков. После захвата фортов Дагу в устье реки Хайхэ и взятия Тяньцзина войска Альянса нацелились на столицу Поднебесной. 30 тысячам защитников Пекина противостояло 9 тысяч японских, 5 тысяч русских, 2 тысяч американских и 800 французских солдат, а также 3 тысяч индийских сипаев, направленных Великобританией.

Штурм Пекинских ворот русскими войсками. Общественное достояние Общественное достояние

Русские войска первыми пошли на штурм. В ночь на 14 августа рота штабс-капитана Ярослава Горского застала врасплох и перерезала караул у Дунбяньмэнских ворот, после чего они были разрушены выдвинутой на позиции артиллерией. Солдатам удалось проникнуть внутрь и закрепиться на стене, водрузив на ней российский флаг. «Гром и молния орудий, резкие залпы наших стрелков, беспорядочная стрельба китайцев и грозный рокот русских пулеметов, в лунном полусвете почерневшие от веков ворота и величественные стены тысячелетней столицы… Это был первый штурм Пекина русскими», — описывал те события находившийся в расположении войск журналист Дмитрий Янчевецкий.

Русские войска обстреливают Дунбяньмэнские ворота. Дмитрий Янчевецкий Дмитрий Янчевецкий

Союзники приступили к штурму города только утром. Целый день японским войскам пришлось вести ожесточенные бои за Цихуамэнские ворота и даже попросить у русских артиллерийскую поддержку. На завершающем этапе в бои вступили американцы, а британцы и французы вошли в город уже практически не встречая на своем пути никакого сопротивления. Войска Альянса деблокировали Посольский квартал и к концу дня взяли город под свой контроль. Наибольшие потери в ходе операции понесли русские и японцы — около 60 человек убитыми и две сотни раненых.

Американские войска во время штурма Пекина. Hugh Charles McBarron Jr. Hugh Charles McBarron Jr.

15 августа после непродолжительного обстрела американской артиллерией союзники заняли дворцовый комплекс Запретный город, из которого к этому времени уже сбежала императрица Цыси. В течение последующих дней оккупационные силы подвергли город опустошительному разграблению, сопровождавшемуся убийствами ихэтуаней, правительственных солдат и мирного населения. Еще долго после этих событий державы Альянса обвиняли друг друга в совершенных преступлениях, сваливая всю вину на своих союзников.

Русские войска в Пекине. Дмитрий Янчевецкий Дмитрий Янчевецкий

После взятия Пекина русские разгромили противника в Маньчжурии, временно взяв регион под свой полный контроль и приступив к восстановлению Китайско-Восточной железной дороги. В сентябре 1900 года императрица Цыси сменила сторону, приказав войскам решительно и беспощадно уничтожать ихэтуаней по всей стране. Спустя год Боксерское восстание было в целом подавлено, и союзники вынудили Китай подписать так называемый «Заключительный протокол». Согласно нему, на Поднебесную, среди прочего, накладывались обязательства по уплате контрибуции, двухлетний запрет на ввоз оружия и боеприпасов, уничтожение фортов в Дагу и передача войскам европейских держав, США и Японии целого ряда опорных пунктов от побережья к столице.

Казнь ихэтуаней. Wellcome Images (CC BY 4.0) Wellcome Images (CC BY 4.0)

«Пекин был взят кровью и потом двух верных союзников — русских и японцев, с которыми мы впервые, под огнем и ядрами, испытали братство по оружию», — писал Янчевецкий. Союзнические отношения двух наций продлились, однако, совсем недолго. Уже через несколько лет две империи начали между собой ожесточенную войну, которая завершилась для России полной катастрофой и серьезно поколебала ее позиции на Дальнем Востоке.