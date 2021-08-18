Как русские войска взяли Пекин

Русские войска в Пекине.Universal History Archive/Getty Images
В конце 19 века некогда могущественная империя Цин представляла собой жалкое зрелище. Она неуклонно превращалась в полуколонию европейских держав, США и Японии, беспощадно эксплуатирующих ее в своих интересах. Не способная оказать иностранному давлению никакого сопротивления, политическая верхушка страны была озабочена лишь тем, как сохранить власть и извлечь для себя из сложившейся ситуации хоть какие-то выгоды. Остальное же население Китая в это время стремительно нищало.
Французская политическая карикатура конца 1890-х.Henri Meyer
Недовольство китайцев иностранным засильем привело к созданию многочисленных тайных обществ — «священных отрядов», члены которых стали известны под общим названием «ихэтуани». Европейцы прозвали их «боксерами», поскольку физические упражнения (цюань), которые они практиковали, напоминали кулачный бой.
Пекин в начале 20-го века.Sanshichiro Yamamoto
В 1899 году ихэтуани подняли в Поднебесной масштабное восстание против «заморских дьяволов», привносящих, как они считали, на китайскую землю чуждые и опасные порядки, которые подрывают многовековые устои традиционного китайского общества. «Боксеры» убивали иностранцев, в том числе христианских священников, а также перешедших в христианство соплеменников. «Не довольствуясь разрушением и сожжением церкви и монастыря, «боксеры» перебили почти всю православную паству и многих христиан-албазинцев (потомки русских казаков, осевших в Китае с 17 века, — прим. Russia Beyond) как в самой миссии, так и в окрестностях. Трупы наших христиан были брошены ими в колодцы, причем вместе с мертвыми бросали и живых… даже деревья были спилены, "боксеры" разрушили также русское кладбище за городской стеной, уничтожили надгробные памятники и выбросили кости погребенных», — вспоминал российский дипломат Иван Коростовец разгром Русской духовной миссии в Бэйгуане.
Ихэтуани.Общественное достояние
Поскольку правительство императрицы Цыси оказалось не в состоянии подавить восстание, а вскоре и само примкнуло к нему, в Китае началась широкомасштабная интервенция так называемого Альянса восьми держав: России, Германии, Великобритании, Франции, США, Японии, Австро-Венгрии и Италии. В июне 1900 года китайцы атаковали в Маньчжурии Китайско-Восточную железную дорогу, принадлежащую Российской империи, а в Пекине осадили Посольский квартал, где под защитой нескольких сотен солдат укрылись иностранные дипломаты и члены их семей. «Из двух месяцев настоящей осады самыми тяжелыми и полными неизвестности были для нас первые три недели, когда с утра мы не знали, останемся ли живы к вечеру, а встречая ночь не знали, встретим ли следующее утро», — вспоминал участник тех событий врач Владимир Корсаков.
Русские отряды защищают посольский квартал в Пекине.Общественное достояние
Несмотря на численное преимущество, цинские войска и отряды «боксеров» заметно уступали союзникам в боеспособности. «Китайский солдат не трус, но он не обучен быть смелым, он не обучен владеть собой, он не привык быть солдатом, как европеец», — отмечал Корсаков. После захвата фортов Дагу в устье реки Хайхэ и взятия Тяньцзина войска Альянса нацелились на столицу Поднебесной. 30 тысячам защитников Пекина противостояло 9 тысяч японских, 5 тысяч русских, 2 тысяч американских и 800 французских солдат, а также 3 тысяч индийских сипаев, направленных Великобританией.
Штурм Пекинских ворот русскими войсками.Общественное достояние
Русские войска первыми пошли на штурм. В ночь на 14 августа рота штабс-капитана Ярослава Горского застала врасплох и перерезала караул у Дунбяньмэнских ворот, после чего они были разрушены выдвинутой на позиции артиллерией. Солдатам удалось проникнуть внутрь и закрепиться на стене, водрузив на ней российский флаг. «Гром и молния орудий, резкие залпы наших стрелков, беспорядочная стрельба китайцев и грозный рокот русских пулеметов, в лунном полусвете почерневшие от веков ворота и величественные стены тысячелетней столицы… Это был первый штурм Пекина русскими», — описывал те события находившийся в расположении войск журналист Дмитрий Янчевецкий.
Русские войска обстреливают Дунбяньмэнские ворота.Дмитрий Янчевецкий
Союзники приступили к штурму города только утром. Целый день японским войскам пришлось вести ожесточенные бои за Цихуамэнские ворота и даже попросить у русских артиллерийскую поддержку. На завершающем этапе в бои вступили американцы, а британцы и французы вошли в город уже практически не встречая на своем пути никакого сопротивления. Войска Альянса деблокировали Посольский квартал и к концу дня взяли город под свой контроль. Наибольшие потери в ходе операции понесли русские и японцы — около 60 человек убитыми и две сотни раненых.
Американские войска во время штурма Пекина.Hugh Charles McBarron Jr.
15 августа после непродолжительного обстрела американской артиллерией союзники заняли дворцовый комплекс Запретный город, из которого к этому времени уже сбежала императрица Цыси. В течение последующих дней оккупационные силы подвергли город опустошительному разграблению, сопровождавшемуся убийствами ихэтуаней, правительственных солдат и мирного населения. Еще долго после этих событий державы Альянса обвиняли друг друга в совершенных преступлениях, сваливая всю вину на своих союзников.
Русские войска в Пекине.Дмитрий Янчевецкий
После взятия Пекина русские разгромили противника в Маньчжурии, временно взяв регион под свой полный контроль и приступив к восстановлению Китайско-Восточной железной дороги. В сентябре 1900 года императрица Цыси сменила сторону, приказав войскам решительно и беспощадно уничтожать ихэтуаней по всей стране. Спустя год Боксерское восстание было в целом подавлено, и союзники вынудили Китай подписать так называемый «Заключительный протокол». Согласно нему, на Поднебесную, среди прочего, накладывались обязательства по уплате контрибуции, двухлетний запрет на ввоз оружия и боеприпасов, уничтожение фортов в Дагу и передача войскам европейских держав, США и Японии целого ряда опорных пунктов от побережья к столице.
Казнь ихэтуаней.Wellcome Images (CC BY 4.0)
«Пекин был взят кровью и потом двух верных союзников — русских и японцев, с которыми мы впервые, под огнем и ядрами, испытали братство по оружию», — писал Янчевецкий. Союзнические отношения двух наций продлились, однако, совсем недолго. Уже через несколько лет две империи начали между собой ожесточенную войну, которая завершилась для России полной катастрофой и серьезно поколебала ее позиции на Дальнем Востоке.
Русская кавалерия в Китае при подавлении Ихэтуаньского восстания.Alphonse Lalauze