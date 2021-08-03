Playboy в России впервые опубликовал фото 61-летней модели в белье (ФОТО)

В конце июля 2021 года российский журнал Playboy опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото 61-летней модели Татьяны Неклюдовой, мамы двоих детей и бабушки троих внуков из Санкт-Петербурга.

Неклюдова, инженер-механик по образованию, стала моделью случайно — ее заметил на улице города кастинг-менеджер фильма Алексея Учителя «Матильда» и предложил сняться в массовке. В 2015 году ее позвали на съемки еще одного фильма «Дуэлянт» Алексея Мизгирёва, где она познакомилась с фотографом Аленой Канаминой, которая предложила ей отправить фото в первое в России модельное агентство «Oldushka», работающее с людьми пожилого возраста. В агентстве она проработала несколько лет, снимаясь в рекламе для десятков различных брендов.

В том числе Неклюдова снялась для рекламы российского бренда белья Petrushka в 2017 году. Именно фотографии из этой съемки и опубликовали в инстаграме Playboy спустя несколько лет и без разрешения Татьяны.

О самой съемке Неклюдова в интервью Wonderzine рассказывала так: «Конечно, это было очень волнующе, но я недолго сомневалась — наоборот, мне пришлось даже убеждать Игоря (Гавара, основателя агентства Oldushka. — ред.), что я действительно готова к такому шагу. Попробовать очень хотелось — думаю, у меня ещё вполне хороший возраст для такой съёмки. Результат мне понравился — не все кадры, но я же взрослый разумный человек и понимаю, что из нескольких сотен в итоге выбирают две-три фотографии».

Под фотографиями Татьяны в белье, опубликованными уже в 2021 году в аккаунте Playboy, стали появляться такие комментарии: «Лучше бы внуками занималась», «Как это развидеть?», «Какой ужас, прям противно», «Всего доброго, Playboy, наслаждайтесь вашими трешовыми постами сами».

Тем не менее, бОльшая часть комментариев была положительными. Пользователи писали, что женщина прекрасна в любом возрасте, а также неоднократно называли Татьяну красивой женщиной и заявляли, что именно такой Playboy готовы читать.

«Понравилось ли мне, что фото опубликовал Playboy? Для меня это было приятной неожиданностью. Без сомнения, я понимаю, что отзывы на результаты работы могут быть разными, но главное, что моя работа и работа моей команды не оставляет людей равнодушными. Стареть важно уметь красиво. Люблю вспоминать цитату советской актрисы Ольги Аросеевой: «Не жалейте о том, что стареете, - многим в этом было отказано, потому как жизнь дается всем, а старость - избранным!»», — иронично рассуждает Неклюдова.

По ее мнению, негативные комментарии пишут невоспитанные люди, в таких случаях сам агент рекомендует Татьяне их не читать.

Причина негатива в соцсетях, по ее мнению, кроется в навязанных стандартах красоты, которые уже уходят. По наблюдениям Неклюдовой, все больше брендов обращает внимание на возрастных моделей, моделей плюс cайз, на моделей с витилиго и другими особенностями внешности.

«Многие люди еще не готовы видеть что-то, помимо молодых красивых тел, над которыми, возможно, работали хирурги или редакторы в фотошопе. Люди должны понимать, что жизнь не заканчивается на этапе молодости. Уже есть осознание, что женщины зрелого возраста и любой внешности также красивы, привлекательны и сексуальны. Это необратимый процесс», — рассуждает Неклюдова.