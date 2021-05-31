Новый бьюти тренд - жена русского бандита 90-х (ФОТО + ВИДЕО)

Российская молодежь и сегодня почему-то вдохновляется эстетикой вульгарных образов и криминального мира прошлого.

Насыщенные smoky eyes, густой слой туши на глазах, губы, обведенные темно-коричневым карандашом чуть ли не за полсантиметра от их естественного контура, волосы, начесанные и намертво залитые лаком, тяжелая золотая цепь и кожаный плащ - это будет первое, что придет на ум, если попросят описать, как выглядит следящая за модой женщина в начале 1990-х.

Яркий макияж, пышная укладка, черная водолазка, кожаный жакет или плащ когда-то были символом времени: так выглядела едва ли не каждая вторая женщина позднесоветского пространства, а не только модели из глянца. Старые фотографии из семейных альбомов тому доказательство.

Но у образа роковой и опасной красотки с холодным взглядом есть весьма конкретный источник вдохновения: так выглядели подружки провинциальных бандитов из российских сериалов. И об этом вспомнили российские блогеры, запустив новый бьюти тренд на «подругу местного авторитета».

Мода на эстетику лихих 90-х набрала обороты в TikTok, когда пользовательница Виктория Андреева опубликовала видео, в котором она воссоздает образ супруг различных криминальных авторитетов из русских сериалов и фильмов. Сначала Виктория показала, как она выглядит в повседневной жизни.

После чего сделала свои брови темными и узкими (многие тогда выщипывали себе брови до тонких «нитей»), затем черным подвела слизистую глаза и достала темные тени, обильно нанесла румяны на скулы, сделала укладку и дополнила все это «одеждой из маминого шкафа».

Это видео набрало несколько миллионов просмотров и спровоцировало волну аналогичных превращений.

В комментариях у забытой эстетики 90-х нашлось много фанатов. Вспомнили и любовь россиянок к продукции люксовых домов Versace и Dolce & Gabbana, и моду на демонстрацию своего состояния золотыми украшениями.

Аналитики моды не исключают, что тренд на «криминальные 90-е» завоюет не только соцсети.

«Широкая душа русской женщины в глубине своей тоскует по празднику жизни. А какой праздник в радость без Versace, драки и караоке? Страсть к риску и блеску, криминальная романтика “мама, я фраера люблю” требуют выхода в люди», - резюмирует стилист Лариса Булгакова.