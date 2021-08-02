Самый знаменитый советский десантник

«Десантник, и даже если в воздухе запахнет цветами, которые положат на твою могилу, ты все равно должен драться, пока твои ноги не коснутся земли», — говорил Василий Филиппович Маргелов, больше 20 лет командовавший Воздушно-десантными войсками Советского Союза и сделавший их настоящей элитой Вооруженных сил страны. Ни один человек не пользовался в советской (и российской) «крылатой пехоте» таким уважением, как «десантный батя» Маргелов.

Боевые учения советских гвардейцев-десантников. Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

Свой боевой путь «десантник номер 1» начал отнюдь не в ВДВ. В период Второй мировой войны он в разное время служил в морской пехоте и гвардейских стрелковых частях, участвовал в форсировании Днепра, освобождении Херсона (за что был удостоен звания Героя Советского Союза) и в боях в Юго-Восточной Европе. «Навряд ли кому-то из нашего полка удалось бы уцелеть, не имей мы такого командира, как Маргелов», — вспоминал Григорий Бабочкин из 218-го полка: «В безнадежных, казалось бы, ситуациях... сохранял хладнокровие и находил решения… Уж этот жизнью солдата дорожил. Дорожил он чужими жизнями. Не сидел бы я сейчас с вами, если бы в крутые моменты не только я заслонял Маргелова от пуль и осколков, но и он меня».

Командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор В. Ф. Маргелов. Архивное фото Архивное фото

В 1948 году Маргелов возглавил 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, которая, как отмечал генерал Павел Павленко, находилась в то время в удручающем состоянии: «Материально-техническая база боевой подготовки фактически была на нуле... Учеба в дивизии шла кое-как, организованность и дисциплина оставляли желать лучшего». Тщательно изучив теорию и практику воздушно-десантного дела, Маргелов медленно, но верно наводил порядок в вверенном ему соединении. Уже в 1954 году он встал во главе всех Воздушно-десантных войск Советского Союза, приступив к их качественному преобразованию.

Василий Филиппович Маргелов и курсанты 242-го учебного центра ВДВ, 2 августа 1977 г. Десантура.ру (CC BY-SA 3.0) Десантура.ру (CC BY-SA 3.0)

«Чтобы выполнять свою роль в современных операциях, надо, чтобы наши соединения и части были высокоманевренными, укрытыми броней, обладали достаточной огневой эффективностью, хорошо управляемы, способны десантироваться в любое время суток и быстро переходить к активным боевым действиям после приземления. Вот, по большому счету, идеал, к которому мы должны стремиться», — утверждал командующий.

Боевые учения гвардейцев-десантников. Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

Василий Маргелов наладил тесные связи с военно-промышленном комплексом. Ему удалось добиться замены устаревших самолетов Ли-2, Ил-14, Ту-2 и Ту-4 на мощные и современные Ан-22 и Ил-76, позволявшие брать на борт значительно больше десантников и боевой техники.

76-я дивизия ВДВ. Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Видя, насколько тяжело десантникам в ходе десантирования обращаться с обычным стрелковым оружием, Василий Филиппович добился создания специальных модификаций, не затрудняющих движений «крылатой пехоты»: автоматов (АКМС, АКС-74) и пулеметов (РПКС-74) со складыващимся прикладом, компактных гранатометов СПГ-9 и облегченных РПГ-70.

Подготовка к военному параду в честь празднования 53-годовщины Великой Октябрьской социалистической революции на Красной площади в Москве. Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

Одну из главных задач Маргелов видел в оснащении своих войск современной боевой машиной, которую десантники могли бы использовать для транспортировки, ведения боя из под брони против пехоты и бронетехники противника. В конце 1960-х годов в войска стали поступать БМД-1, весом чуть больше 7 тонн, оснащенные полуавтоматической пушкой 2А28 «Гром», с экипажем из семи человек. На ее базе были разработаны артиллерийские самоходки, машины управления огнем, разведывательные и командно-штабные машины.

Советские десантники на БМД-1, Афганистан, 25 марта 1986 года. Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на похвалы высокого начальства сам Василий Филиппович был не слишком доволен тем, как использовались новые БМД. Техника и солдаты десантировались с самолетов отдельно. Драгоценное время уходило на то, чтобы десантники обнаружили свои боевые машины и заняли в них свои места. Маргелов предложил революционное на тот момент решение десантировать экипажи уже в самой технике. 5 января 1973 года впервые в мировой практике с самолета Ан-12 было произведено успешное десантирование на парашютно-комплексе «Кентавр» БМД-1 с двумя членами экипажа на борту. Одним из них был сын командующего — Александр.

Командующий ВДВ генерал армии Василий Маргелов благодарит десантников за отлично проведенную учебу. Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

У всех частей ВДВ при Маргелове появились хорошо оборудованные собственные аэродромы. Теперь от получения боевого задания до взлета десантников с полной боевой выкладкой проходило всего несколько часов. О том, как четко, слаженно и стремительно стала действовать «крылатая пехота», продемонстрировали события операции «Дунай» по вводу войск Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. «Когда десантники ворвались в здание Академии Запотоцкого, офицеры Чехословацкой народной армии сидели над картами и наносили положение наших войск, перешедших границу. Приход их в Брно ожидали в середине дня. Также решительно были блокированы и разоружены воинские части, расположенные в городе», — докладывал руководству Василий Филиппович.

Загрузка БМД в самолет ИЛ-76, 1998 г. Александр Овчинников /ТАСС Александр Овчинников /ТАСС

Именно при Маргелове ВДВ получили ставшие знаменитыми голубые береты и тельняшки. «Мне хочется, чтобы десантники переняли славные традиции старшего брата — морской пехоты и с честью их продолжали. Для этого я и ввел десантникам тельняшки. Только полоски на них под цвет неба — голубые», — говорил сам служивший когда-то в морской пехоте Василий Филиппович.

Десантник на огневом рубеже во время учений. Лев Поликашин/Sputnik Лев Поликашин/Sputnik

Василий Маргелов сумел сделать из десантников хорошо обученную и подготовленную элиту Вооруженных сил СССР, которая неизменно занимала призовые места на всех армейских спортивных соревнованиях. Авторитет этого рода войск неизмеримо вырос, и молодежь мечтала служить в «Войсках Дяди Васи», как шутливо расшифровывали тогда аббревиатуру ВДВ.