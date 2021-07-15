Зачем Советский Союз воевал в Испании?

Разразившаяся в июле 1936 года гражданская война в Испании стала своеобразной репетицией Второй мировой войны. Именно на Пиренейском полуострове нацистская Германия и фашистская Италия впервые схлестнулись с Советским Союзом на поле боя.
Несмотря на неоднократные просьбы испанского правительства Народного фронта об оказании военной помощи, СССР не планировал вмешиваться в конфликт в далекой Испании и придерживался позиции нейтралитета. Однако, поскольку учрежденный европейскими странами так называемый Международный комитет по невмешательству в дела Испании проявил свою полную несостоятельность, а немцы и итальянцы все больше втягивались в гражданскую войну на Пиренеях, в нее вскоре включился и Советский Союз.
Уличные бои между мятежниками-франкистами и народной милицией в районе мадридской казармы Монтанья. 30 июля 1936 г.Российский Государственный Военный Архив
Оказывая военную поддержку Второй Испанской республике, Москва стремилась не допустить победы прогерманских сил националистов Франсиско Франко и расширения тем самым влияния Третьего рейха, а также планировала наладить взаимодействие с западными державами на антифашистской основе. О последнем пришлось забыть практически сразу, так как англичане и французы дистанцировались от конфликта на раннем его этапе и ввели эмбарго на поставки оружия воюющим сторонам.
Франсиско Франко.Общественное достояние
Первый советский корабль с вооружением на борту прибыл в порт Картахены 12 октября 1936 года. За весь период войны в контролируемых республиканцами портах разгрузились 66 транспортов, доставивших в Испанию советскую военную технику, стрелковое оружие, боеприпасы и т.д. Правительство Народного фронта само решало, какое вооружение ей требуется, и оплачивало его из наличных средств, за счет выдаваемых ему СССР кредитов, а также посредством золотого запаса страны, часть которого была вывезена в Советский Союз в первые месяцы конфликта.
Советский истребитель И-16 в Испании.Photo 12/Universal Images Group/Getty Images
За три года гражданской войны Москва поставила сторонникам Народного фронта 648 самолетов (истребителей И-15 и И-16, бомбардировщиков СБ и других), 347 танков (в основном — Т-26), 60 бронеавтомобилей, больше 1100 артиллерийских орудий, 340 минометов, 20 тысяч пулеметов, почти 500 тысяч винтовок, 862 миллиона патронов, три с половиной миллиона снарядов и так далее. Как отметил в январе 1937 года министр морского флота и авиации республики Индалесио Прието: «Советский Союз был единственной страной мира (кроме Мексики), оказавшей вооруженную поддержку Испанской республике просто и без громких слов, предоставляя все, что только смог...»
Танки Т-26 в Испании.Hulton Archive/Getty Images
Помимо оружия на помощь испанцам были направлены военные советники и специалисты: летчики, танкисты, моряки, связисты, зенитчики, военные инженеры и переводчики. Они должны были подготовить и обучить республиканские вооруженные силы, однако многим самим пришлось поучаствовать в боях.
Советские летчики на аэродроме Сото под Мадридом.Sputnik
«В Испанию мы направляли как своих молодых, неопытных оперативников, так и опытных, инструкторов-профессионалов. Эта страна сделалась своего рода полигоном, где апробировались и отрабатывались наши будущие военные разведывательные операции. Многие из последующих ходов советской разведки опирались на установленные в Испании контакты и на те выводы, которые мы сумели сделать из своего испанского опыта», — писал один из наиболее видных советских разведчиков и диверсантов Павел Судоплатов.
Фотографии бойцов и командиров 14-й интернациональной бригады в Торрелодонесе.Госархив РФ
Помощь, оказываемая Германией и Италией националистам, многократно превышала советскую республиканцам: в два раза больше самолетов, почти в три раза больше танков, в 2,5 раза больше артиллерийских орудий. Один лишь немецкий добровольческий авиационный легион «Кондор», на счету которого за весь период войны почти половина воздушных побед франкистов (314 из 695), насчитывал около 5 тысяч человек. Муссолини направил в Испанию экспедиционный корпус в 50 тысяч человек, 20 тысяч из которых составляла его личная гвардия — «чернорубашечники». Количество советских военных не превышало двух тысяч человек, но во многом благодаря им и советскому вооружению республике удалось продержаться так долго.
Немецкий добровольческий авиационный легион «Кондор».Bundesarchiv
Ключевую роль советские военные специалисты и советники сыграли в успешной обороне Мадрида осенью 1936 года. Примечательным эпизодом того сражения стал рейд советских танков Т-26 к деревне Сессении (в 30 км от столицы) 29 октября. В ходе него они разгромили эскадрон марокканской кавалерии, уничтожили пехотный батальон франкистов и нанесли ощутимый урон своим коллегам-танкистам из итальянского корпуса. Там же командир танкового взвода лейтенант Семен Осадчий совершил первый в мире танковый таран, столкнув в лощину итальянскую танкетку «Ансальдо».
Т-26 в ходе Теруэльской операции.Общественное достояние
«Надо было видеть, как разительно изменилось настроение испанцев на фронте и в тылу, когда в начале ноября в мадридском небе появились республиканские самолеты-истребители И-15 и И-16, пилотируемые советскими добровольцами, которые нанесли мятежникам первые воздушные удары. Наступил конец безнаказанности фашистских воздушных пиратов», — вспоминал военный советник Павел Батов. Кроме того, еще с конца октября бомбардировщики СБ подвергли масштабной бомбардировке аэродромы франкистов в Авиле, Севилье, Саламанке и других городах.
Последствия бомбардировки Мадрида 3 декабря 1936 г.Российский Государственный Военный Архив
1В начальный период войны бомбардировщики СБ (или как их называли испанцы — «Катюши») стали настоящими королями испанского неба. Со скоростью в 450 км/ч они были недосягаемы для итальянских Fiat CR.32 и немецких Heinkel He 51. Кроме битвы за Мадрид, СБ активно использовались в обороне Гвадалахары, сражении при Хараме, налетах на военно-морскую базу франкистов в Пальма-де-Мальорке. Лишь появление в испанском небе Мессершмиттов Bf-109 поздней весной 1937 года прервало их господство в воздухе.
Туполев СБ в Испании.Ejército del Aire Ministerio de Defensa España - Aeronaves del Ala 14 (CC BY-SA 2.0)
После громких поражений республиканской армии весной 1938 года для Сталина стало ясно, что крах Народного фронта не за горами. Кроме того, центр его внимания переключился на центральную Европу, где в марте нацисты аннексировали Австрию. СССР стал постепенно сворачивать оказываемую республиканцам помощь, возвращая домой своих военных советников и специалистов. В общей сложности, из почти двух тысяч советских граждан, направленных в Испанию, 189 погибли. 59 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе и посмертно.
Советские танкисты у могил своих товарищей, погибших во время гражданской войны в Испании.Sputnik
Больше шести тысяч испанцев, в основном коммунистов, оказались в Советском Союзе после разгрома Второй Испанской республики. Сотни из них приняли участие в разразившейся в 1941 году войне против нацистской Германии, по большей мере в диверсионных отрядах, благодаря их богатому опыту партизанской войны. Одним из наиболее прославившихся испанцев в Красной Армии стал Рубен Руис-Ибаррури, сын одного из лидеров коммунистического движения в Испании Долорес Ибаррури. Командир пулеметной роты, он погиб в ходе битвы за Сталинград и в 1956 году был удостоен звания Героя Советского Союза.
Рубен Ибаррури с сестрой Амайей.Общественное достояние
Франкисты мечтали поквитаться с русскими за их вмешательство в гражданскую войну, и вторжение вермахта в СССР предоставило им этот шанс. 18-тысячная 250-я дивизия испанских добровольцев (широко известная как «Голубая дивизия») была направлена на Восточный фронт, где приняла участие в блокаде Ленинграда. В октябре 1943 года Франсиско Франко, понимая, в каком направлении меняется ход войны, вернул испанцев домой. Те, кто не захотел возвращаться, примкнули к СС и воевали против Красной Армии вплоть до падения Берлина.
Испанские добровольцы «Голубой дивизии» в СССР.Bundesarchiv