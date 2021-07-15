Зачем Советский Союз воевал в Испании?

СССР сделал многое, чтобы отсрочить поражение испанской республики. Но так и не смог предотвратить появления в Европе очередного дружественного Гитлеру государства.

Разразившаяся в июле 1936 года гражданская война в Испании стала своеобразной репетицией Второй мировой войны. Именно на Пиренейском полуострове нацистская Германия и фашистская Италия впервые схлестнулись с Советским Союзом на поле боя.

Agustina Zugasti (CC BY-SA 3.0) Agustina Zugasti (CC BY-SA 3.0)

Несмотря на неоднократные просьбы испанского правительства Народного фронта об оказании военной помощи, СССР не планировал вмешиваться в конфликт в далекой Испании и придерживался позиции нейтралитета. Однако, поскольку учрежденный европейскими странами так называемый Международный комитет по невмешательству в дела Испании проявил свою полную несостоятельность, а немцы и итальянцы все больше втягивались в гражданскую войну на Пиренеях, в нее вскоре включился и Советский Союз.

Уличные бои между мятежниками-франкистами и народной милицией в районе мадридской казармы Монтанья. 30 июля 1936 г. Российский Государственный Военный Архив Российский Государственный Военный Архив

Оказывая военную поддержку Второй Испанской республике, Москва стремилась не допустить победы прогерманских сил националистов Франсиско Франко и расширения тем самым влияния Третьего рейха, а также планировала наладить взаимодействие с западными державами на антифашистской основе. О последнем пришлось забыть практически сразу, так как англичане и французы дистанцировались от конфликта на раннем его этапе и ввели эмбарго на поставки оружия воюющим сторонам.

Франсиско Франко. Общественное достояние Общественное достояние

Первый советский корабль с вооружением на борту прибыл в порт Картахены 12 октября 1936 года. За весь период войны в контролируемых республиканцами портах разгрузились 66 транспортов, доставивших в Испанию советскую военную технику, стрелковое оружие, боеприпасы и т.д. Правительство Народного фронта само решало, какое вооружение ей требуется, и оплачивало его из наличных средств, за счет выдаваемых ему СССР кредитов, а также посредством золотого запаса страны, часть которого была вывезена в Советский Союз в первые месяцы конфликта.

Советский истребитель И-16 в Испании. Photo 12/Universal Images Group/Getty Images Photo 12/Universal Images Group/Getty Images

За три года гражданской войны Москва поставила сторонникам Народного фронта 648 самолетов (истребителей И-15 и И-16, бомбардировщиков СБ и других), 347 танков (в основном — Т-26), 60 бронеавтомобилей, больше 1100 артиллерийских орудий, 340 минометов, 20 тысяч пулеметов, почти 500 тысяч винтовок, 862 миллиона патронов, три с половиной миллиона снарядов и так далее. Как отметил в январе 1937 года министр морского флота и авиации республики Индалесио Прието: «Советский Союз был единственной страной мира (кроме Мексики), оказавшей вооруженную поддержку Испанской республике просто и без громких слов, предоставляя все, что только смог...»

Танки Т-26 в Испании. Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Помимо оружия на помощь испанцам были направлены военные советники и специалисты: летчики, танкисты, моряки, связисты, зенитчики, военные инженеры и переводчики. Они должны были подготовить и обучить республиканские вооруженные силы, однако многим самим пришлось поучаствовать в боях.

Советские летчики на аэродроме Сото под Мадридом. Sputnik Sputnik

«В Испанию мы направляли как своих молодых, неопытных оперативников, так и опытных, инструкторов-профессионалов. Эта страна сделалась своего рода полигоном, где апробировались и отрабатывались наши будущие военные разведывательные операции. Многие из последующих ходов советской разведки опирались на установленные в Испании контакты и на те выводы, которые мы сумели сделать из своего испанского опыта», — писал один из наиболее видных советских разведчиков и диверсантов Павел Судоплатов.

Фотографии бойцов и командиров 14-й интернациональной бригады в Торрелодонесе. Госархив РФ Госархив РФ

Помощь, оказываемая Германией и Италией националистам, многократно превышала советскую республиканцам: в два раза больше самолетов, почти в три раза больше танков, в 2,5 раза больше артиллерийских орудий. Один лишь немецкий добровольческий авиационный легион «Кондор», на счету которого за весь период войны почти половина воздушных побед франкистов (314 из 695), насчитывал около 5 тысяч человек. Муссолини направил в Испанию экспедиционный корпус в 50 тысяч человек, 20 тысяч из которых составляла его личная гвардия — «чернорубашечники». Количество советских военных не превышало двух тысяч человек, но во многом благодаря им и советскому вооружению республике удалось продержаться так долго.

Немецкий добровольческий авиационный легион «Кондор». Bundesarchiv Bundesarchiv

Ключевую роль советские военные специалисты и советники сыграли в успешной обороне Мадрида осенью 1936 года. Примечательным эпизодом того сражения стал рейд советских танков Т-26 к деревне Сессении (в 30 км от столицы) 29 октября. В ходе него они разгромили эскадрон марокканской кавалерии, уничтожили пехотный батальон франкистов и нанесли ощутимый урон своим коллегам-танкистам из итальянского корпуса. Там же командир танкового взвода лейтенант Семен Осадчий совершил первый в мире танковый таран, столкнув в лощину итальянскую танкетку «Ансальдо».

Т-26 в ходе Теруэльской операции. Общественное достояние Общественное достояние

«Надо было видеть, как разительно изменилось настроение испанцев на фронте и в тылу, когда в начале ноября в мадридском небе появились республиканские самолеты-истребители И-15 и И-16, пилотируемые советскими добровольцами, которые нанесли мятежникам первые воздушные удары. Наступил конец безнаказанности фашистских воздушных пиратов», — вспоминал военный советник Павел Батов. Кроме того, еще с конца октября бомбардировщики СБ подвергли масштабной бомбардировке аэродромы франкистов в Авиле, Севилье, Саламанке и других городах.

Последствия бомбардировки Мадрида 3 декабря 1936 г. Российский Государственный Военный Архив Российский Государственный Военный Архив

1В начальный период войны бомбардировщики СБ (или как их называли испанцы — «Катюши») стали настоящими королями испанского неба. Со скоростью в 450 км/ч они были недосягаемы для итальянских Fiat CR.32 и немецких Heinkel He 51. Кроме битвы за Мадрид, СБ активно использовались в обороне Гвадалахары, сражении при Хараме, налетах на военно-морскую базу франкистов в Пальма-де-Мальорке. Лишь появление в испанском небе Мессершмиттов Bf-109 поздней весной 1937 года прервало их господство в воздухе.

Туполев СБ в Испании. Ejército del Aire Ministerio de Defensa España - Aeronaves del Ala 14 (CC BY-SA 2.0) Ejército del Aire Ministerio de Defensa España - Aeronaves del Ala 14 (CC BY-SA 2.0)

После громких поражений республиканской армии весной 1938 года для Сталина стало ясно, что крах Народного фронта не за горами. Кроме того, центр его внимания переключился на центральную Европу, где в марте нацисты аннексировали Австрию. СССР стал постепенно сворачивать оказываемую республиканцам помощь, возвращая домой своих военных советников и специалистов. В общей сложности, из почти двух тысяч советских граждан, направленных в Испанию, 189 погибли. 59 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе и посмертно.

Советские танкисты у могил своих товарищей, погибших во время гражданской войны в Испании. Sputnik Sputnik

Больше шести тысяч испанцев, в основном коммунистов, оказались в Советском Союзе после разгрома Второй Испанской республики. Сотни из них приняли участие в разразившейся в 1941 году войне против нацистской Германии, по большей мере в диверсионных отрядах, благодаря их богатому опыту партизанской войны. Одним из наиболее прославившихся испанцев в Красной Армии стал Рубен Руис-Ибаррури, сын одного из лидеров коммунистического движения в Испании Долорес Ибаррури. Командир пулеметной роты, он погиб в ходе битвы за Сталинград и в 1956 году был удостоен звания Героя Советского Союза.

Рубен Ибаррури с сестрой Амайей. Общественное достояние Общественное достояние

Франкисты мечтали поквитаться с русскими за их вмешательство в гражданскую войну, и вторжение вермахта в СССР предоставило им этот шанс. 18-тысячная 250-я дивизия испанских добровольцев (широко известная как «Голубая дивизия») была направлена на Восточный фронт, где приняла участие в блокаде Ленинграда. В октябре 1943 года Франсиско Франко, понимая, в каком направлении меняется ход войны, вернул испанцев домой. Те, кто не захотел возвращаться, примкнули к СС и воевали против Красной Армии вплоть до падения Берлина.