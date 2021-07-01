10 самых популярных в России комнатных растений

Что уж говорить - мы обожаем цветы. И горшки с самыми разнообразными растениями можно встретить буквально в каждой квартире. Особенной популярностью пользуются вот эти.

Сколько я себя помню, у моих родителей, бабушек, дедушек и даже деревенских родственников, ВСЕГДА на подоконниках стояли растения в горшках.

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

Если жилплощадь позволяла, то это были даже целые журнальные столики, полностью заполненные горшками, а также сложные конструкции-держатели для горшков, чтобы «висячим» веткам некоторых растений было куда расти. Цветы стоят в офисах, цветы стоят в лестничных пролетах и холлах в больницах, школах, университетах.

По выходным на кухне расстилались газеты и проводилось пересаживание, отсаживание, опрыскивание и поливание. Но все же большинству растений было достаточно нехитрого ухода, поэтому они были удобны в быту. А лейка или бутылка с отстоявшейся водой для полива - это отдельный предмет интерьера в квартире!

1. Алоэ

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В советское время это был самый популярный домашний «питомец». Правда, называли его не заморским «алоэ», а русским словом «столетник». Считалось, что он то ли живет сто лет, то ли цветет раз в сто лет. Держали его в квартирах преимущественно не из-за красоты, а из-за целебных свойств. Разрезанный вдоль лист алоэ прикладывали и к прыщам, и к гнойникам, и к ожогам, а позже узнали, что из него можно делать и маски для волос и лица.

2. Фиалки

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Этот цветок имеет чисто декоративную функцию. Его обладатели часто хвастаются друг перед другом сортами, как часто и долго они цветут. У каждой хозяйки свой секрет пересадки, частоты полива и ухода, а также свои лайфхаки по предотвращению пожелтения листьев.

3. Фикус

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Популярны все виды фикусов! Это не слишком привередливое растение, хотя требует регулярного полива и снятия пыли с листьев. Впрочем, для хозяев фикуса протирка листочков - отдельный вид медитации.

4. Герань

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Этот цветок требует внимательного ухода: определенной температуры, много солнечного света, обрезания увядших листьев. Уехать на неделю в отпуск и оставить герань одну дома не получится. Кстати, у русских это особый вид беспокойства - кому доверить поливать цветы в отсутствие хозяев. Зато если уж герань зацвела - это предмет особой гордости.

5. Кактус

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Давняя и самая большая любовь. Кактусы прекрасно переносят и жару, и холод, и зимнюю жару от нашего центрального отопления. Поливать можно не чаще, чем раз в неделю! Так что кактусы и суккуленты стали очень популярны - и особенно в последнее время, так как многие дизайнеры стали производить красивые и стильные горшки.

6. Драцена

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Кому в нашем холодном климате не хочется иметь дома свою собственную пальму! Пальмы ассоциируются исключительно с югом и экзотическими морскими курортами (поэтому все в таком восторге от пальм в Сочи). Комнатная пальма драцена и неприхотлива, и весьма экзотична, так что очень часто встречается у русских в квартирах.

7. Шлюмбергера

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Не пугайтесь! Так по-научному называется хорошо известный нам «декабрист». Дело в том, что это растение родом из Южной Америки цветет в декабре, впрочем, может цвести и всю зиму, чем ужасно радует глаз хозяев. Кстати, декабристы весьма активно растут, так что можно отсадить друзьям или даже посадить побеги разных цветов в один горшок - и будет совсем красота.

8. Спатифиллум

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«Спатифиллум прелестный» полностью оправдывает свое название. Этот эффектный цветок любит тепло и влажность, поэтому у его хозяев точно есть пульверизаторы, которыми они активно орошают своих питомцев, или даже покупают увлажнители воздуха специально для своих цветов.

9. Орхидея

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В последнее время многим стало жалко срезанных цветов, поэтому на дни рождения и 8 марта, женщинам стали все чаще дарить цветы в горшках. Живые, они еще долго будут радовать глаз. А что может быть прекраснее цветущей орхидеи? Правда, ее счастливым обладателям придется с ней повозиться. Кроме того, она не любит другие растения - и придется выделить для нее отдельное место в квартире.

10. Цитрусовое дерево

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Жители средней полосы России и севера не избалованы разнообразием плодовых деревьев, особенно в дикой природе. Поэтому вырастить настоящий фрукт, лимон или апельсин, у себя на подоконнике - это настоящее счастье, особенно часто такие дерева покупают те, у кого есть дети. Таких красавцев не жалко и поливать, и пересаживать, и опрыскивать.