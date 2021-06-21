Как стирали в СССР?

В крупных городах бытовые проблемы помогали решать автоматические прачечные, а в деревнях до сих пор можно увидеть стиральные мостки на реках и прудах.

Если вы когда-либо бывали в российской деревне, то наверняка замечали деревянные настилы на реках и озерах, которые тянутся от берега к центру водоема. Эти мостки построены не для рыбалки или наблюдения за подводными жителями, а для стирки белья.

Жительница во время стирки ковровой дорожки на реке Бирюса, Красноярский край. Фред Гринберг/Sputnik Фред Гринберг/Sputnik

Еще столетие назад так стирали даже в Москве и Петербурге, и работа это была крайне тяжелая, особенно в довоенные годы, когда не во всех домах даже был водопровод. Сейчас стирают на мостках, по большей части, ковры - и только летом, когда вода теплая.

Слева: Стирка на реке Сухонь, Вологодская область, 1950. Справа: Прачки на Москве-реке, 1925. Михаил Савин, Семен Фридлянд/МАММ/МДФ

Для стирки дома использовали тазик и специальную доску с жестяной ребристой поверхностью. Белье терли на доске, затем полоскали в мыльной воде в тазу. Вместо стирального порошка чаще всего использовали хозяйственное мыло. Звучит довольно просто, но на самом деле, дело это было трудное, и можно было ободрать руки о поверхность доски. Зато можно было не зависеть от электричества.

Кадр из фильма “Москва слезам не верит”. Владимир Меньшов/Мосфильм, 1979 Владимир Меньшов/Мосфильм, 1979

Белые вещи - постельное белье, рубашки, полотенца - перед стиркой еще замачивали. Для этого в горячей воде сначала растворяли натертое хозяйственное мыло, и лишь затем туда погружали белье на несколько часов. Особенно грязные вещи можно было прокипятить в мыльном растворе с добавлением соды. Хозяйственное мыло содержало большое количество щелочи, и за счет этого хорошо расщепляло жир.

Прачечная профилактория, Кузбасс, Горная Шория, 1981. Владимир Соколаев/МАММ/МДФ

Первые стиральные машинки появились в СССР в середине 1950-х. Очередь на самую простую модель «Вятки», «Риги», «Урала» или «Оки» могла занимать несколько месяцев, но ее приобретение существенно упрощало домашнюю работу. Конструкция у них всех была приблизительно одна и та же. Их называли «ведро с мотором». Эту бандуру заносили в ванну, заливали водой из-под крана и перестирывали всю накопленную семьей за неделю-две одежду. Затем опускали гибкий шланг в ванну и сливали использованную мыльную воду. Стирала машинка неплохо, даже наливание и сливание воды не было большим неудобством. Ее главной проблемой было практическое отсутствие отжима (валики для отжима были, но плохо работали и ими практически никто не пользовался). Поэтому мыльное постиранное белье складывали отдельно, затем руками отжимали и несколько раз полоскали в ванной также с промежуточными отжимами (это было самым утомительным элементом стирки).

Один из первых образцов стиральной машины в квартире, 1958. Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Советские инженеры разрабатывали и компактные стиральные машины, которые не занимали много места и подходили для стирки в малогабаритном жилье. Первые модели назывались «Малютка», а затем это имя стало нарицательным для всех типов таких машин. Они и сегодня продаются в России и пользуются популярностью особенно среди дачников. Еще бы! При весе менее 10 кг и стоимости в 3-4 раза ниже обычной, такая малышка может постирать до 4 кг белья.

Малогабаритная стиральная машина "Малютка". Свердловск, 1984. А. Кондратьев/Sputnik А. Кондратьев/Sputnik

Настоящим прорывом в советском производстве стиральных машин в конце 70-х было начало выпуска машинки-полуавтомата «Эврика». Стоила она изрядно, но достать ее можно было только по большому блату. Она требовала стационарной установки, весила порядка 80 кг и по-прежнему подсоединялась к крану с водой шлангом. Но в отличие от всех предыдущих версий сама отжимала и полоскала, выдавая в итоге чистое и хорошо отжатое белье. При отжиме она, однако, так скакала по полу и стучала, что приходилось сооружать специальную подставку под нее. «Когда машинка начинала отжимать, моя бабушка говорила дедушке: “Володя, иди держать!” И они вдвоем обхватывали ее сверху и отпускали только после окончания процедуры. Шум при этом стоял страшный», - вспоминает Вася Шаповалов из Москвы свое детство, пришедшееся на 1980-е.

Позже появились и полностью автоматические машины «Вятка-автомат», но они существовали как экзотика у единиц и стоили, как космический корабль.

Стиральная машина “Вятка-автомат”, 1978. А.Поддубный/TASS А.Поддубный/TASS

Одновременно со стиральными машинками в СССР стали производить и синтетические моющие средства. В Советском Союзе первый стиральный порошок «Новость» появился в 1953 году. Его основой еще был был гидрогенизированный жир животного происхождения. К середине шестидесятых ассортимент стиральных порошков расширился, появились порошки «Эра», «Лотос», «Астра», «Луч» и другие. А кроме порошка, выпускались и стиральные пасты - запах был неприятный, но зато она хорошо справлялась с любыми пятнами. «Ею можно было и стирать, и руки мыть, или полы. Лучше нее даже сейчас ничто не может руки отмыть от сажи или после въевшейся в руки грязи при ремонте машины», - вспоминают россияне.

Прачечная в Челябинске, 1935-1940. Государственный исторический музей Южного Урала

Вообще, одной из целей советской власти, особенно в первые ее годы, было освобождение женщин от «бытового рабства». По всей стране стали появляться столовые, фабрики-кухни и огромные механизированные прачечные, которые брали на себя домашние заботы. Прачечные были как заводские, которые обслуживали работников предприятия, так и городские для любого желающего.

Предприятие бытовых услуг "Чайка" в Москве. В.Шидловский/Sputnik В.Шидловский/Sputnik

В крупных городах в 1970-х уже вовсю работали прачечные самообслуживания. В Москве одной из первых была прачечная «Чайка», где за небольшую плату можно было постирать и высушить свою одежду. Здесь же можно было и погладить одежду, и отдать в химчистку.

Прачечная в Новосибирске, 1973. Анатолий Поляков/TASS Анатолий Поляков/TASS

Сегодня сложно представить себе городскую квартиру без стиральной машинки, и процветающие в советское время огромные бытовые предприятия сегодня уже не так востребованы, хотя в любом городе России до сих пор работают общественные прачечные и химчистки. Чаще всего туда отдают вещи, которые дома сложно привести в порядок: ковры, покрывала и верхнюю одежду.