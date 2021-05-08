Лица войны: простые герои Великой Отечественной (ФОТО)

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Russia Beyond

Аркадий Шайхет/Частное собрание
Давайте взглянем в глаза героям самой страшной войны XX века. Именно им мы обязаны победой и жизнью.

Северо-Западный фронт. Летчики-штурмовики орденоносцы Девятков и Васильченко

Государственный исторический музей Южного Урала

Разминирование

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Плотник с топором

Аркадий Шайхет/Частное собрание

Полевой обед 

Аркадий Шайхет/Частное собрание

Письмо домой

Анатолий Егоров/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Здравствуйте, родные!»

Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Уральский добровольческий танковый корпус. Механик-водитель гвардии старший сержант Н. Круглов

Н.Чиж/Государственный исторический музей Южного Урала

Командир полка Евдокия Бершанская в боевой машине

Аркадий Шайхет/Частное собрание

Танковые части полковника Каневского

Аркадий Шайхет/Частное собрание

Поздравление с наградой

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Снайпер Лиза Миронова, 19 лет

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Шел солдат от Сталинграда до Праги...»

Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Артиллерист

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Снайпер Валентина Кусанова

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Бои под Ленинградом

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Машинист паровоза Гулям Гасанова

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В атаку

Марк Редькин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Санинструктор А. Соколова

Павел Трошкин/Газета Известия

Награда патриоту

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Участница битвы на Курской дуге Александра Самусенко, командир взвода танков Т-34

Анатолий Морозов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сбитый немецкий самолет. Центральный фронт

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Партизан Кузьма Захаров

Борис Игнатович/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Северо-Западный фронт. Отдых после похода

Сергей Коршунов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Стрелок-зенитчик торпедного катера Северного флота Гарегин Манукян во время боевого похода

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Эскадрилья истребителей»

Роберт Диамент/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Юный партизан-разведчик Петр Гурко из отряда «За власть Советов» награждается медалью «За отвагу»

Михаил Трахман/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сержант Владимир Соколов на огневой позиции

Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Боевые друзья в Сталинграде

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Снайпер Людмила Павличенко

Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Московские ополченцы

Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В цехе оборонного завода. Стахановка А. М. Маряшина за работой

Государственный исторический музей Южного Урала

Десантники

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Снайперы в секрете

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

История
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