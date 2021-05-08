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Лица войны: простые герои Великой Отечественной (ФОТО)
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08 МАЯ 2021
Russia Beyond
Аркадий Шайхет/Частное собрание
Давайте взглянем в глаза героям самой страшной войны XX века. Именно им мы обязаны победой и жизнью.
Северо-Западный фронт. Летчики-штурмовики орденоносцы Девятков и Васильченко
Государственный исторический музей Южного Урала
Разминирование
МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Плотник с топором
Аркадий Шайхет/Частное собрание
Полевой обед
Аркадий Шайхет/Частное собрание
Письмо домой
Анатолий Егоров/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
«Здравствуйте, родные!»
Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Уральский добровольческий танковый корпус. Механик-водитель гвардии старший сержант Н. Круглов
Н.Чиж/Государственный исторический музей Южного Урала
Командир полка Евдокия Бершанская в боевой машине
Аркадий Шайхет/Частное собрание
Танковые части полковника Каневского
Аркадий Шайхет/Частное собрание
Поздравление с наградой
МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Снайпер Лиза Миронова, 19 лет
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
«Шел солдат от Сталинграда до Праги...»
Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Артиллерист
МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Снайпер Валентина Кусанова
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Бои под Ленинградом
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Машинист паровоза Гулям Гасанова
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
В атаку
Марк Редькин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Санинструктор А. Соколова
Павел Трошкин/Газета Известия
Награда патриоту
Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Участница битвы на Курской дуге Александра Самусенко, командир взвода танков Т-34
Анатолий Морозов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Сбитый немецкий самолет. Центральный фронт
МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Партизан Кузьма Захаров
Борис Игнатович/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Северо-Западный фронт. Отдых после похода
Сергей Коршунов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Стрелок-зенитчик торпедного катера Северного флота Гарегин Манукян во время боевого похода
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
«Эскадрилья истребителей»
Роберт Диамент/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Юный партизан-разведчик Петр Гурко из отряда «За власть Советов» награждается медалью «За отвагу»
Михаил Трахман/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Сержант Владимир Соколов на огневой позиции
Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Боевые друзья в Сталинграде
Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Снайпер Людмила Павличенко
Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Московские ополченцы
Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
В цехе оборонного завода. Стахановка А. М. Маряшина за работой
Государственный исторический музей Южного Урала
Десантники
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Снайперы в секрете
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
История
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