Освобожденная Европа глазами советских фотографов

Советские и югославские бойцы с национальными флагами Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Фронтовые фотокорреспонденты прошли вместе с советскими войсками всю дорогу до Берлина и оставили для истории невероятные кадры.
Группа пехотинцев Советской армии под прикрытием танка идет в наступление на окраине Бухареста
Неизвестный автор/РОСФОТО
Разрушенный Бухарест
Ликующий народ на улицах Бухареста
Бойцы Красной армии среди жителей освобожденной Софии
Неизвестный автор/РОСФОТО
Капитан Дмитрий Кудашов в Белграде
Бой за Варшаву
Неизвестный автор/РОСФОТО
Бойцы подразделения под командованием офицера Волкова ведут бой в окрестностях Будапешта
Неизвестный автор/РОСФОТО
Освобожденная семья из будапештского гетто
Саперы у Цепного моста в Будапеште
Советские танки на улицах Вены
В освобожденной Вене
Бой за Берлин
Бои на улицах Берлина
Советские офицеры беседуют с жителями Берлина
Выставка “Освобожденная Европа” пройдет в музейно-выставочном центре РОСФОТО со 2 апреля 2021 года.