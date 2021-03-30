Освобожденная Европа глазами советских фотографов

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Советские и югославские бойцы с национальными флагами 

Советские и югославские бойцы с национальными флагами 

Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Фронтовые фотокорреспонденты прошли вместе с советскими войсками всю дорогу до Берлина и оставили для истории невероятные кадры.

Группа пехотинцев Советской армии под прикрытием танка идет в наступление на окраине Бухареста

Неизвестный автор/РОСФОТО

Разрушенный Бухарест

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Ликующий народ на улицах Бухареста

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Бойцы Красной армии среди жителей освобожденной Софии

Неизвестный автор/РОСФОТО

Капитан Дмитрий Кудашов в Белграде

Евгений Халдей/РОСФОТО

Бой за Варшаву

Неизвестный автор/РОСФОТО

Бойцы подразделения под командованием офицера Волкова ведут бой в окрестностях Будапешта

Неизвестный автор/РОСФОТО

Освобожденная семья из будапештского гетто

Евгений Халдей/РОСФОТО

Саперы у Цепного моста в Будапеште

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Советские танки на улицах Вены

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

В освобожденной Вене

Евгений Халдей/РОСФОТО

Бой за Берлин

Евгений Халдей/РОСФОТО

Бои на улицах Берлина

Виктор Темин/МАММ/МДФ

Советские офицеры беседуют с жителями Берлина 

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Выставка “Освобожденная Европа” пройдет в музейно-выставочном центре РОСФОТО со 2 апреля 2021 года. 

История
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