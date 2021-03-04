Последний страшный удар немцев во Второй мировой (ФОТО)

Несмотря на то, что весной 1945 года советские войска стояли всего в нескольких десятках километров от Берлина, Гитлер решил нанести главный удар совершенно в другом месте.

Утром 6 марта 1945 года после массированной артиллерийской подготовки на позиции советских войск в районе венгерских озер Балатон, Веленце и реки Дравы обрушилась лавина немецких танков и пехоты. Германская армия начала операцию «Весеннее пробуждение», ставшую, как оказалось, ее последним масштабным наступлением в ходе Второй мировой войны.

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К весне 1945 года обстановка на Восточном фронте для Германии была близка к катастрофической — Красная Армия вышла на дальние подступы к Берлину, оказавшись всего в 70 км от города. Пока советские войска взяли передышку, готовясь к решающему броску на столицу Третьего Рейха, в наступление перешли сами немцы, причем сделали это гораздо южнее — в Венгрии. Целью было отбросить застигнутого врасплох противника за реку Дунай и обезопасить, тем самым, свои последние крупные месторождения нефти в западной Венгрии и Австрии. Их потеря поставила бы крест на способности нацистов продолжить войну.

Советские войска около Берлина. Борис Боровских/Sputnik Борис Боровских/Sputnik

Для «Весеннего пробуждения» были сконцентрированы значительные силы в 430 тысяч человек, более 800 танков и самоходок, 6000 орудий и минометов, свыше 800 самолетов. Главным тараном должна была стать 6-я танковая армия СС генерал-полковника Зепп Дитриха, специально для этой операции переброшенная с Западного фронта.

Немецкие танки Тигр II. Bundesarchiv Bundesarchiv

Немцам в Венгрии противостояли силы 3-го Украинского фронта численностью свыше 400 тысяч человек (включая союзные болгарские и югославские части), при 6800 орудиях и 700 самолетах. Серьезной проблемой стала недоукомплектованность подразделений танками. Обескровленные зимними боями за Будапешт, советские войска имели в распоряжении всего около 400 единиц.

Автоматчики 3-го Украинского фронта в уличных боях за Будапешт Sputnik Sputnik

Несмотря на то, что «Весеннее пробуждение» готовилось в обстановке строгой секретности, командование Красной Армии благодаря разведке узнало о ней заранее и распорядилось о создании глубоко эшелонированной обороны. Немецкое наступление ожидалось не позже середины марта, неизвестными оставались лишь направления главных ударов.

Немецкие войска в Венгрии. Bundesarchiv Bundesarchiv

6 марта кровопролитные бои развернулись от берегов реки Дравы, где оборонялись болгарские и югославские подразделения, до района между озерами Балатон и Веленце, где главный удар наносила 6-я танковая армия СС. «На Балатоне наш полк имел колоссальные потери», — вспоминал лейтенант 877-го артиллерийского полка Эдуард Меликов: «На позиции нашей дивизии шли одномоментно 200 немецких танков, и наши гаубицы были выведены на прямую наводку... Это были очень тяжелые бои. Вообще, полк за всю войну не потерял столько личного состава, сколько в Венгрии».

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Решающую роль в разгроме противника сыграла противотанковая артиллерия. Нередко артиллеристы продолжали стойко сражаться, даже оставшись без прикрытия рассеянной и отступившей пехоты. Оставшись без орудий, они подчас сами действовали как пехотинцы. Широко применялась тактика засад, когда хорошо замаскированные советские САУ и танки с близкой дистанции расстреливали бронетанковые колонны противника.

Владимир Гребнев/Sputnik Владимир Гребнев/Sputnik

Вечером 6 марта командующий Группой армий «Юг» генерал Отто Веллер докладывал начальнику Генерального штаба Сухопутных войск Гейнцу Гудериану: «Танки с трудом могут двигаться по пересеченной местности из-за сильной грязи, а все дороги перекрыты минными полями и артиллерией противника. Пехотные части не смогли обеспечить быстрого прорыва позиций, а ожесточенные бои привели к большому расходу боеприпасов, в результате чего солдаты могут остаться без патронов. Выяснилось, что противник ожидал нашего наступления и готовился к нему, хотя не знал точного времени начала и места нанесения главных ударов».

Отто Вёлер (слева) и Фердинанд Шёрнер, 1944 год. Bundesarchiv Bundesarchiv

Через несколько дней тяжелых боев немецкие войска, неся большие потери, все-таки смогли прорвать две линии советской обороны. Командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Толбухин обратился к Ставке Верховного Главнокомандования с просьбой разрешить ему использовать находящуюся в резерве 9-ю гвардейскую армию. Ему отказали (армию берегли для наступления на Австрию) и рекомендовали обходиться доступными силами.

Виктор Темин/Sputnik Виктор Темин/Sputnik

Несмотря на локальный успех, немецкое наступление выдохлось. Войска смогли продвинуться вглубь советских позиций не более чем на 30 км и 15 марта перешли к обороне. «Исчезли все шансы на крупный успех», — писал в мемуарах Гейнц Гудериан: «Был утрачен сохранявшийся до сих пор высокий боевой дух эсэсовских дивизий. Под прикрытием упорно сражающихся танкистов вопреки приказу отступали целые соединения. На эти дивизии уже нельзя было больше полагаться. Это переполнило меру терпения Гитлера. Он разразился страшным гневом, приказав сорвать нарукавные знаки с названием этих частей у личного состава дивизий».

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В результате боев в районе озера Балатон 6-я танковая армия СС потеряла свыше 250 танков и САУ и перестала представлять из себя сколько-нибудь значимую боевую силу. Уже 16 марта, на следующий день после завершения «Весеннего пробуждения», Красная Армия начала Венскую наступательную операцию, и вскоре вся территория Венгрии была окончательно очищена от немецких войск.