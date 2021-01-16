Один советский снегопад (ФОТО)

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Многие жители России уже стали отвыкать от настоящей зимы. А вот раньше сильные морозы и снегопады были обычным делом. Одну из метелей фотограф Юрий Садовников запечатлел на Сахалине в 1960-х.
Зима в Южно-Сахалинске

Зима в Южно-Сахалинске

Юрий Садовников/МАММ/МДФ
Еще один зимний день на Сахалине

Еще один зимний день на Сахалине

Юрий Садовников/МАММ/МДФ
С детьми в СССР гуляли в любую погоду

С детьми в СССР гуляли в любую погоду

Юрий Садовников/МАММ/МДФ
Женщины пытаются защитить масками лица от ветра и снега

Женщины пытаются защитить масками лица от ветра и снега

Юрий Садовников/МАММ/МДФ
Молодой человек под снегом

Молодой человек под снегом

Юрий Садовников/МАММ/МДФ
Метель в городе

Метель в городе

Юрий Садовников/МАММ/МДФ
Женщины Южно-Сахалинска

Женщины Южно-Сахалинска

Юрий Садовников/МАММ/МДФ
Жизнь продолжается даже в метель

Жизнь продолжается даже в метель

Юрий Садовников/МАММ/МДФ
Метель-метелью, а Новый Год по расписанию

Метель-метелью, а Новый Год по расписанию

Юрий Садовников/МАММ/МДФ
Мужчина несет елку домой

Мужчина несет елку домой

Юрий Садовников/МАММ/МДФ
Девушки гуляют в метель

Девушки гуляют в метель

Юрий Садовников/МАММ/МДФ
Зима на Сахалине

Зима на Сахалине

Юрий Садовников/МАММ/МДФ

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