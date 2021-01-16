Один советский снегопад (ФОТО)

Зима в Южно-СахалинскеЮрий Садовников/МАММ/МДФ
Еще один зимний день на СахалинеЮрий Садовников/МАММ/МДФ
С детьми в СССР гуляли в любую погодуЮрий Садовников/МАММ/МДФ
Женщины пытаются защитить масками лица от ветра и снегаЮрий Садовников/МАММ/МДФ
Молодой человек под снегомЮрий Садовников/МАММ/МДФ
Метель в городеЮрий Садовников/МАММ/МДФ
Женщины Южно-СахалинскаЮрий Садовников/МАММ/МДФ
Жизнь продолжается даже в метельЮрий Садовников/МАММ/МДФ
Метель-метелью, а Новый Год по расписаниюЮрий Садовников/МАММ/МДФ
Мужчина несет елку домойЮрий Садовников/МАММ/МДФ
Девушки гуляют в метельЮрий Садовников/МАММ/МДФ
Зима на СахалинеЮрий Садовников/МАММ/МДФ