5 самых популярных девушек-косплееров (ФОТО)

Участницы выставки "ИгроМир 2018" и фестиваля Comic Con Russia 2018 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве

От Гермионы Грейнджер и Лары Крофт до самых жутких чудовищ вселенной из «Ведьмака». Показываем завораживающие образы самых популярных и красивых русских косплеерш.

1. Irina Meier (846 тыс. подписчиков)

Настоящая фамилия, пожалуй, самого популярного косплеера в России - Пирожникова.

Девушка родилась на Украине в 1997 году, а в подростковом возрасте переехала жить в Подмосковье, пишет Championat.ru.

Ирина увлеклась косплеем в 11 лет, в своем интервью она рассказывала, что также занималась танцами, профессионально занимается визажем, отучилась в колледже по направлению «Реклама», а в свободное время работает моделью и играет в Skyrim.

Ирина делала косплеи на Куколку из фильма «Запрещенный прием» 2, Харли Квинн из игры Batman: Arkham Knight, Соню Блейд из игры Mortal Kombat X, Supergirl, персонажей из «Ведьмака», Лару Крофт и многих других.

2. Жанна Рудакова (476 тыс. подписчиков)

О личной жизни Жанна не распространяется, поэтому только друзья знают, в каком году она родилась, как провела детство и где получила высшее образование.

Однако в русской косплей-тусовке девушка известна как первый русский косплеер, который смог построить прибыльный бизнес на своем увлечении, утверждает издание Geek`s Way: Cosplay & Stuff.

Известно, что девушка увлекается косплеем и изготавливает парики на заказ с 2009 года.

Также у Рудаковой есть личный сайт с продажей плакатов и прочего мерчендайза и собственная фотостудия для косплееров.

Перечислять образы из портфолио девушки можно бесконечно - это не только женские персонажи из «Ведьмака», «Принца Персии», «Людей Икс», «Сайлент Хилла» и других фильм, игр и сериалов, но мужские образы, такие как Джокер.

3. Илона Бугаева (430 тыс. подписчиков)

Увлечение косплеем у Илоны из Санкт-Петербурга началось в 2014 году, когда она вместе с друзьями отправилась на фестиваль, посвященный поп-культуре и косплею.

Тогда она решила, что на следующий фестиваль точно пойдет в образе - ее первым персонажем стала Элизабет из игры Bioshock Infinite.

«Мои друзья единогласно заявили, что я вылитая Элизабет, и если я не сделаю на неё косплей, то совершу большую ошибку. Так и вышло, что на следующий день после фестиваля я скачала Bioshock, поиграла и влюбилась в эту героиню, и уже через пару месяцев я посетила фестиваль в её образе», — вспоминает Илона в интервью Metro.

В инстаграме Бугаева стала популярной благодаря косплеям на Гермиону, Бель из «Красавицы и чудовища», Кхалиси и других персонажей.

Вскоре Илону стали приглашать на международные косплей-фестивали. По ее словам, основная часть ее поклонников - иностранцы.

Также Илона учится в Санкт-Петербургском государственном университете на психолога.

4. Анастасия Зеленова (101 тыс. подписчиков)

Анастасия из небольшого города Иваново мечтала стать балериной, однако, по ее словам, в ее городе не было таких возможностей.

Девочка начала увлекаться косплеем в 15 лет, а популярность обрела на косплее по играм и фильмам о Ларе Крофт.

«Это началось в далеком 2008 году, тогда я еще не знала толком, что такое косплей. Я увидела фото девушек в костюмах Лары Крофт и решила, что непременно должна попробовать сама. В том же году был сделан самодельный костюм Лары Крофт для съемки на мобильный телефон. Сейчас вспоминать эту фотосессию безумно забавно», — вспоминала Зеленова в одном из своих интервью.

В свободное время Зеленова занимается танцами, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, а в 2018 году она основала собственное агентство по организации косплей-шоу на мероприятиях.

5. Елена Самко (49,3 тыс. подписчиков)

Елена из Новосибирска начала заниматься косплеем в 2014 году. В одном из интервью она сообщила, что до этого делала образы для фотосессий и разных театральных постановок.

По ее рассказам, в школьном возрасте девушка весила около 100 кг, но смогла взять себя в руки и похудеть на 38 кг, до 62.

Елена больше любит делать косплей хоррор-персонажей, а также всегда тщательно прорабатывает костюмы и грим будущего персонажа, нередко прибегает к пластическому гриму. В некоторых образах девушку невозможно узнать.

В свободное время Елена играет в видеоигры, а также учит иностранные языки.