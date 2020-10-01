Московское метро изнутри: чего не видят пассажиры (ФОТО)

В столичной подземке есть целый мир, закрытый от посторонних глаз. Приоткроем его секретные стороны.

Московское метро - самый большой подземный музей в мире и самый удобный вид транспорта в столице. Но в нем есть много мест, куда посторонним вход воспрещен.

Но в честь своего 85-летия, организация впустила посторонних: несколько месяцев художники арт-группы «Сезон» и кураторы Музея Москвы исследовали скрытую жизнь метрополитена, побывали в закрытых депо, подстанциях и ремонтных мастерских.

Итогом проекта стали реалистичные полотна «обратной стороны метро» и фотосерия Анны Скржинской, в которой запечатлены настоящие сотрудники «подземного города».

Пресс-служба Музея Москвы Пресс-служба Музея Москвы

Пресс-служба Музея Москвы Пресс-служба Музея Москвы

Пресс-служба Музея Москвы Пресс-служба Музея Москвы

Пресс-служба Музея Москвы Пресс-служба Музея Москвы

Пресс-служба Музея Москвы Пресс-служба Музея Москвы

Пресс-служба Музея Москвы Пресс-служба Музея Москвы

Пресс-служба Музея Москвы Пресс-служба Музея Москвы

Пресс-служба Музея Москвы Пресс-служба Музея Москвы

Пресс-служба Музея Москвы Пресс-служба Музея Москвы

Пресс-служба Музея Москвы Пресс-служба Музея Москвы

Пресс-служба Музея Москвы Пресс-служба Музея Москвы

Пресс-служба Музея Москвы Пресс-служба Музея Москвы

Выставка «Обратная сторона метро» пройдет в Центре Гиляровского с 2 октября до 8 ноября 2020 года.