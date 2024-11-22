10 главных картин Филиппа Малявина

Жизнь Филиппа Малявина похожа на его картины – такая же яркая, пестрая. Он родился в 1869-м в небогатой семье в Оренбургской губернии. Рисовать начал рано: в 4 года выводил картинки угольком буквально на всем. Став старше, начал откладывать деньги на бумагу и карандаши. И был счастлив, когда удавалось раздобыть фуксин - краситель пурпурного цвета. Свой первый заказ получил в восемь лет: сельчанка попросила нарисовать портрет сына, чтобы отправить мужу, который сражался на Русско-Турецкой войне. Гонорар составил 10 копеек.

Встреча с иконописцем Проклом в 1885 году перевернула жизнь: он отправился вместе с ним на Афон, чтобы стать учеником в иконописной мастерской. Там провел шесть лет. Его работы заметил скульптор Императорской академии художеств Владимир Беклемишев и был так впечатлен, что убедил молодого художника покинуть Афон и учиться в Санкт-Петербурге.

« Портрет художника Игоря Грабаря » , 1895

Филипп Малявин Филипп Малявин

Малявин учился в мастерской Ильи Репина. В это время он создавал портреты своих сокурсников. «Малявин попросил у меня взаймы подрамник и в один сеанс нашвырял портрет, который произвел сенсацию в Академии. Портрет был закончен в один присест, и это так всех огорошило, что на следующий день сбежались все профессора смотреть его; пришел и Репин, долго восхищавшийся силой лепки и жизненностью портрета», - вспоминал Игорь Грабарь.

«Крестьянка, вяжущая чулок», 1895

Филипп Малявин Филипп Малявин

Тогда же художник обратился к образам, которые были ему близки и понятны – жизни и быту крестьян. Среди первых работ с ярким цветовым решением – картина «Крестьянка, вяжущая чулок». На ней Малявин изобразил односельчанку и однофамилицу Прасковью Малявину. Картину представили в салоне Московского общества любителей художеств, где ее для своей коллекции приобрел меценат Павел Третьяков.

« Смех » , 1899

Филипп Малявин Филипп Малявин

Малявин учился стремительно: за два года он закончил курс Академии. Его выпускную работу «Смех» совет профессоров академии не принял, сочтя ее бессодержательной – одни цветные пятна! Репин, защищая ученика, заметил: «Этот неукротимый, блестящий талант совсем ослепил наших академиков». Но именно благодаря «Смеху» о Малявине узнала европейская публика. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году она получила золотую медаль. Через год «Смех» представили на Венецианской биеннале. В Россию картина не вернулась – Италия купила полотно для Международной галереи современного искусства.

« Вихрь » , 1906

Филипп Малявин Филипп Малявин

В 1900-м поселился с семьей в усадьбе в Рязанской губернии: там обустроил мастерскую. В 1906-м на выставке «Союза русских художников» Малявин представил свою работу «Вихрь». Газеты назвали ее «гимном широте русской натуры, ее удали и размаху». И признавали: на фоне «Вихря» остальные картины меркнут. А восхищенный Репин увидел в работе своего ученика не только радость, но и тревогу, и назвал ее символом жизни 1905-1906 годов. «Вот она: бесформенная, оглушительная, звонкая как колокола и трубы, оргия красок… Еще издали вся картина кажется колоссальным кровавым потопом…». Картину сразу же после выставки купил Совет Третьяковской галереи.

Авторпортрет с женой и дочерью, 1910

Филипп Малявин Филипп Малявин

В том же 1906-м Филиппа Малявина избрали академиком, после чего он отправился за границу и вернулся в Россию лишь спустя три года. В 1911 году на выставке «Союза русских художников» Малявин представил авторпортрет с женой и дочерью, написанный в модернисткой манере. Критика работу не приняла, и он долгое время не показывал своих картин на выставках, предпочитая оставаться в своем имении.

« Бабы » ( « Зеленая шаль » ), 1914

Филипп Малявин Филипп Малявин

После революции усадьбу Малявина национализировали. Он переехал в Рязань - недолго преподавал в Свободных художественных мастерских и гарнизонной художественной студии. А затем перебрался в Москву - с собой он увез почти все свои работы, кроме тех, что украли из усадьбы весной 1918-го. В том числе и эту картину с кружащимися в танце крестьянками.

Портрет Владимира Ленина, начало 1920-х

Филипп Малявин Филипп Малявин

В 1920-м Малявина отправили в Кремль – он победил в конкурсе Наркомата просвещения к годовщине Октябрьской революции. Там он делал зарисовки Ленина, Троцкого и других лидеров молодой советской власти. Один из рисунков позже приобрел Пабло Пикассо и восхищался мастерством художника, говоря, что на портрете Малявина «живой и подлинный Ленин».

Портрет балерины Александры Балашовой, 1923

Филипп Малявин Филипп Малявин

В 1922-м художник навсегда покинул Россию. Он обосновался в Париже, затем в Ницце. Малявин писал портреты на заказ. А его выставки прошли в парижской галерее Шарпантье и пражском выставочном павильоне Myslbek.

Портрет Надежды Плевицкой, 1924

Филипп Малявин Филипп Малявин

В Париже Малявин написал портрет исполнительницы русских народных песен и романсов Надежды Плевицкой. Николай II называл ее курским соловьем. Покинув Россию, Плевицкая не перестала выступать.

« На санях » , 1933

Филипп Малявин Филипп Малявин

В эмиграции Малявин обратился к пейзажам и создал серию ностальгических работ с тройкой, едущей по заснеженным полям к деревне, виднеющейся вдали.

Вторая Мировая война застала художника в Бельгии, оккупированной Германией. Малявина арестовали, заподозрив шпиона. Толком объясниться он не мог, поскольку не знал французского. Отпустили его благодаря случайности: начальник гестапо оказался ценителем искусства. Во Францию художник возвращался пешком. Эти испытания подорвали здоровье 70-летнего художника. 23 декабря 1940 года Филиппа Малявина не стало.

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