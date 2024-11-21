5 причин побывать в Музее Академии им. Штиглица

Здесь показывали сокровища Трои, а один из этажей музея и сейчас украшают копии горельефов Пергамского алтаря. Прогулка по его залам - это настоящее путешествие по эпохам и стилям в искусстве.

1. Оказаться в действующей академии

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Центральное техническое училище рисования основали в 1876 году. На его устройство банкир и меценат барон Александр Штиглиц выделил огромную по тем временам сумму, 1 миллион рублей cеребром! Учиться в нем могли все, кто проходил обязательный экзамен по рисунку - и мужчины, и женщины, независимо от сословия. Уже через несколько лет при училище открыли бесплатный публичный музей декоративно-прикладного искусства - первый в России. На него Штиглиц выделил еще пять миллионов рублей, - чтобы студенты наглядно могли изучать искусство разных стилей и эпох. Кстати, именно здесь впервые показали сокровища Трои, найденные Генрихом Шлиманом.

Музей так быстро разросся, что вскоре для него решили построить отдельное здание, а спроектировал его первый директор училища, архитектор Максимилиан Месмахер. Дворец в стиле эклектики строили 10 лет, на торжественном открытии присутствовали члены императорской семьи.

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Сегодня в залах музея можно увидеть студентов Художественно-промышленной академии им. Штиглица за работой - будущих декораторов, реставраторов, дизайнеров, художников и скульпторов.

2. Восхититься потрясающими интерьерами

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Роскошью своих залов музей Штиглица может посоперничать даже с Эрмитажем.

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Его изумительные интерьеры, как драгоценная шкатулка: каждый зал прекрасней предыдущего.

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Здесь можно увидеть копии росписей Лоджий Рафаэля, коллекцию изразцовых печей, резную мебель и образцы фарфора крупнейших европейских мануфактур

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Один из самых эффектных залов - Русский, который ласково называют «Теремком». Своим богатым убранством он напоминает Теремной дворец Московского Кремля.

3. Сфотографироваться в Большом выставочном зале

Anders98en (CC BY-SA 4.0) Anders98en (CC BY-SA 4.0)

Самая фотогеничная локация города находится тоже здесь - это Большой выставочный зал с эффектной белокаменной лестницей и прозрачной крышей. В конце 19 века он был самым большим - 34 на 17 метров! Его стоит, не торопясь, рассмотреть со второго этажа, откуда открывается вид на все пространство зала. А затем, сделать кадр-другой на лестнице.

Кстати, еще одна отличная точка для эффектных фото находится у входа в музей. Здесь стоят чугунные трехъярусные фонари. Они украшены фигурами ангелов, которые символизируют разные виды искусства.

4. Увидеть копию Пергамского алтаря

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Древний Пергамский алтарь с изображением битвы богов с гигантами был обнаружен немецкими археологами в конце 19 века на раскопках в городе Пергаме и перевезен в Берлин. В 1945 году советские войска вывезли его в СССР.

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В 1954-м алтарь выставили в Малом Эрмитаже, а еще через четыре года вернули Германии. Но прежде специалисты Академии создали гипсовую копию древнего памятника. В 2002 году слепки горельефов Пергамского алтаря установили по периметру второго яруса Большого выставочного зала Музея Штиглица.

5. Познакомиться с работами молодых художников

В шоу-руме Академии представлены работы, выполненные студентами: арт-объекты, текстиль, керамика. Кстати, во время прогулки по музею, тоже можно увидеть произведения, созданные «штигличанами».

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