Почему Эрмитаж и Зимний дворец это не одно и то же?

Зимний дворец — знаменитое бирюзовое здание на Дворцовой площади. Оно же является одним из корпусов крупнейшего в России музея — Государственного Эрмитажа.

У Эрмитажа есть и другие корпуса. Некоторые из них пристроены непосредственно к Зимнему дворцу. Вот эти четыре:

– Малый Эрмитаж,

– Большой (Старый) Эрмитаж,

– Эрмитажный театр,

– Новый Эрмитаж.

Узнай Россию (фото: Петр Ковалев/ТАСС) Узнай Россию (фото: Петр Ковалев/ТАСС)

Вместе с Зимним дворцом эти пять зданий образуют Главный музейный комплекс. Все они соединены внутри переходами.

В состав Эрмитажа входят также два здания, не соединенные с Зимним дворцом и пристроенными к нему корпусами. Это Главный штаб (находится на Дворцовой площади напротив Зимнего) и Дворец Меншикова (расположен в полутора километрах, на Университетской набережной).

История Эрмитажа

Имя музею дал Малый Эрмитаж (в свое время просто «Эрмитаж»), примыкающий к Зимнему и построенный по заказу Екатерины II. Она задумывала его как уединенный уголок для своих увеселительных вечеров – «малых эрмитажей». Там же она хранила и собрание произведений искусства.

Малый Эрмитаж Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Коллекция Екатерины II пополнялась, и возникла потребность в новом пространстве – Большом Эрмитаже. А позже по ее указу в дворцовый ансамбль вписали и Эрмитажный театр.

Следующий корпус – Новый Эрмитаж – возвели при Николае I. Это первое в России музейное здание: его построили специально для размещения императорских художественных коллекций.

Новый Эрмитаж Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Зимний был царской резиденцией вплоть до Февральской революции 1917 года, несмотря на то, что с 1904 года монаршая семья жила в Царском Селе. В 1915 году по решению Николая II во дворце разместили хирургический лазарет для солдат, раненных на фронтах Первой мировой войны. С июля по октябрь 1917 года в тех же стенах заседало Временное правительство. После его свержения большевики ликвидировали лазарет, а Зимний дворец и Эрмитаж объявили государственными музеями.

Зимний переименовали в Дворец Искусств. Он функционировал как художественно-исторический музей и одновременно как Музей Октябрьской революции. В 1945 году «революционные» экспонаты вывезли, а здание бывшей императорской резиденции наконец сделали частью Эрмитажа.

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