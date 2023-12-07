10 самых ослепительных залов Эрмитажа, которые нельзя пропустить (ФОТО)

В Главный музейный комплекс Эрмитажа входят четыре здания, в которых насчитывается 400 залов! Чтобы обежать их все, потребуется целый день, а на вдумчивый осмотр уйдет пара-тройка дней. Хотите увидеть все лучшее за один визит? Читайте наш гид по самым впечатляющим залам!

1. Георгиевский (Большой тронный) зал

Где находится: Зимний дворец, 2-й этаж, зал 198

3D-панорама

Создан в 1787–1795 годах по проекту Джакомо Кваренги, освящен 23 ноября 1795 года – в день святого Георгия Победоносца. Первоначальную отделку зала уничтожил пожар 1837 года, восстанавливал ее архитектор Василий Стасов в начале 1840-х годов.

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Пожалуй, это самый торжественный зал Эрмитажа. Именно здесь проходили официальные церемонии и приемы. В интерьере использовали каррарский мрамор и позолоченную бронзу, паркет набран из 16 пород дерева. Большой императорский трон выполнили по заказу императрицы Анны Иоанновны в Лондоне. Над ним размещен барельеф «Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона» – один из самых известных образов русской геральдики.

sergejf (CC BY 2.0)

2. Петровский (Малый тронный) зал

Где находится: Зимний дворец, 2-й этаж, зал 194

3D-панорама

Созданный в 1833 году Огюстом Монферраном зал сгорел при пожаре 1837 года. Восстановлением занимался Василий Стасов.

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Зал посвящен памяти Петра I. В интерьере можно увидеть вензель первого российского императора (две латинские буквы P), двуглавых орлов и короны, а также картину Якопо Амигони «Петр I с аллегорической фигурой Славы» и полотна, изображающие Петра Великого на фронтах Северной войны, кисти Пьетро Скотти и Барнабы-Джованни Медичи. Трон, шитые серебром панно и серебряные изделия изготовили в Петербурге в конце XVIII века.

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3. Гербовый зал

Где находится: Зимний дворец, 2-й этаж, зал 195

3D-панорама

Одно из крупнейших парадных помещений Зимнего дворца: его площадь – 1000 кв. м. Зал спроектировал и оформил Василий Стасов в 1839 году по заказу императора Николая I. В основу убранства легла идея прославления могущества Российской империи.

Hajotthu (CC BY-SA 3.0) Hajotthu (CC BY-SA 3.0)

Входы в этот золотой зал украшают древнерусские воины со знаменами, на их древках закреплены щитки с гербами российских губерний. Изображения гербов губерний сохранились на люстрах. В центре зала стоит чаша из авантюрина.

Chatsam (CC BY-SA 3.0) Chatsam (CC BY-SA 3.0)

4. Военная галерея 1812 года

Где находится: Зимний дворец, 2-й этаж, зал 197

3D-панорама

Идея создать грандиозную галерею в честь победы России в Отечественной войне 1812 года принадлежала Александру I. В 1818–1819 годах он отправился в Ахен на конгресс Священного союза, где познакомился с английским портретистом Джорджем Доу, прибывшим в свите герцога Эдуарда Кентского.

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Царь заказал Доу серию портретов российских генералов – участников кампаний 1812, 1813 и 1814 годов. В первый год работы живописец исполнил порядка 80 портретов, потом взял в помощь ассистентов Александра Полякова и Василия Голике. Те занимались в основном копиями портретов, присланных генералами, которые не смогли позировать лично.

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Галерея, спроектированная Карлом Росси, открылась в 1826 году, через год после смерти Александра I. Ее украшали 332 портрета.

В 1837 году пожар уничтожил убранство зала, но все картины спасли. Восстановил отделку зала Василий Стасов.

5. Золотая гостиная Марии Александровны

Где находится: Зимний дворец, 2-й этаж, зал 304

3D-панорама

Парадную гостиную, напоминающую золотую шкатулку, оформил к свадьбе будущего императора Александра II архитектор Александр Брюллов в 1838–1841 годах. Проект утвердил Николай I, он взял за образец тронный зал резиденции курфюрстов в Мюнхене.

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Потолок гостиной украшает золоченый лепной орнамент. Занавески, карнизы и обивка мебели изначально были малинового цвета, в 1960-е во время реставрации текстиль заменили на голубой.

Richard Mortel (CC BY 2.0) Richard Mortel (CC BY 2.0)

6. Малахитовая гостиная

Где находится: Зимний дворец, 2-й этаж, зал 189

3D-панорама

Первоначально помещение называлось Яшмовой гостиной: в 1830 году ее спроектировал для супруги Николая I Александры Федоровны архитектор Огюст Монферран. Изначальный интерьер был утрачен при пожаре 1837 года.

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Спасти удалось большую малахитовую вазу и мебель, сделанную по рисункам Монферрана. Александр Брюллов восстанавливал гостиную в 1838–1839 годах уже как Малахитовую.

Andrey Korzun (CC BY-SA 4.0) Andrey Korzun (CC BY-SA 4.0)

С июня по октябрь 1917 года в Малахитовой гостиной проходили заседания Временного правительства.

7. Павильонный зал

Где находится: Малый Эрмитаж, 2-й этаж, зал 204

3D-панорама

Один из тех залов, где не знаешь, куда смотреть: на потолок, люстры, аркады, фонтаны или часы «Павлин».

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Зодчий Андрей Штакеншнейдер оформил зал в 1855–1858 годах в стиле эклектизма, соединив в интерьере мотивы античности, Ренессанса и Востока. Обилие колонн и люстр, светлый мрамор и позолота, хрусталь и мозаичное панно на полу в подражание древнеримскому создают ощущение воздушного, ажурного, торжественного интерьера.

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Украшает зал один из самых известных экспонатов Эрмитажа – часы «Павлин», изготовленные в 1770-х годах английским мастером Джеймсом Коксом и приобретенные Екатериной II в 1781 году. Это единственные в мире крупные часы-автомат XVIII века, дошедшие до нашего времени без изменений и в действующем состоянии.

8. Зал Леонардо да Винчи

Где находится: Большой (Старый) Эрмитаж, 2-й этаж, зал 214

3D-панорама

Тут экспонируются лишь два полотна, но зато каких: «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи (1452–1519). Ценнейшие картины перенесли в этот зал в середине ХХ века.

Общественное достояние Общественное достояние

Интерьер создал в 1850-е годы Андрей Штакеншнейдер в духе стиля Людовика XIV.

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Некогда зал носил название Малого фельдмаршальского – в честь русских полководцев Петра Румянцева, Григория Потемкина, Василия Долгорукова, Александра Суворова, Михаила Кутузова и Ивана Паскевича: их рельефные изображения украшают пространство над дверными проемами.

NETELO (CC BY-SA 4.0) NETELO (CC BY-SA 4.0)

А в середине 1890-х годов тут хранили подарки, привезенные будущим императором Николаем II с Востока.

9. Лоджии Рафаэля

Где находится: Новый Эрмитаж, 2-й этаж, зал 227

3D-панорама

Прообразом зала послужила галерея Апостольского дворца в Ватикане, расписанная по эскизам художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти.

shako (CC BY-SA 4.0) shako (CC BY-SA 4.0)

Проектировал лоджии с 1783 по 1792 год архитектор Джакомо Кваренги по заказу Екатерины II. На сводах эрмитажной галереи можно увидеть копии «Библии Рафаэля» – цикла картин на библейские сюжеты, представленного в Апостольском дворце.

Fumihiko Ueno (CC BY-SA 3.0) Fumihiko Ueno (CC BY-SA 3.0)

10. Двадцатиколонный зал

Где находится: Новый Эрмитаж, 1-й этаж, зал 130

3D-панорама

По замыслу архитектора Леона фон Кленце, зал для выставки античных ваз был призван стать единым целым с экспозицией. Свое назначение он сохраняет и сегодня.

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Колонны делят пространство на три галереи, таким образом повторяется планировка античных храмов. На полу выложена мозаика из мелких квадратов белого, желтого, серого, черного и темно-красного камня. Кессонированный потолок украшен орнаментальной росписью. В зале представлены вазы из Этрурии и областей Южной Италии конца IX–II веков до н. э.

Бонус: Иорданская лестница

Где находится: Зимний дворец, 1-й этаж, зал 2

3D-панорама

Еще один объект, который вы точно не пропустите в Эрмитаже – парадная Иорданская лестница, выполненная архитектором Бартоломео Растрелли в 1758–1761 годах в стиле барокко и восстановленная после пожара 1837 года Василием Стасовым почти в первоначальном виде.

Иорданью назывался павильон для освящения воды над прорубью, которая вырубалась во льду Невы во время праздника Крещения Господня. Именно с этой лестницы к реке спускался крестный ход.

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От Иорданской лестницы начинаются две анфилады: Невская, ведущая в личные императорские покои, и Большая – в направлении к Большому тронному (Георгиевскому) залу и Большой церкви. Потолок лестницы украшает картина-плафон «Олимп» кисти Гаспаро Дициани. Это самое большое по площади полотно в собрании Эрмитажа.

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