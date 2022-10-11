Как НЕ надо ходить в Эрмитаж

Посещение главного музея России может стать настоящим кошмаром. Мы расскажем вам, что нужно сделать, чтобы оно им обязательно стало.

1. Приходите в третий четверг месяца, а лучше – 7 декабря

Очередь в Эрмитаж в день его бесплатного посещения Александр Демьянчук/TASS Александр Демьянчук/TASS

Если вы хотите провести несколько часов в очереди в кассу, на вход, а затем в гардероб (номерков на всех часто не хватает), надо правильно выбрать дату.

Самый лучший день для максимально дискомфортного посещения Эрмитажа — 7 декабря, День рождения музея, когда он по традиции объявляет «день открытых дверей» и в честь праздника предоставляет ограниченное количество онлайн-билетов стоимостью 0 рублей (главное — успеть скачать их на сайте: разлетаются быстро). Тем не менее именно в этот день многие ценители искусства выстраиваются в очередь на всю Дворцовую площадь, чтобы взять штурмом кассы и получить билет даром (спойлер — попытка успехом не увенчается, такие билеты доступны только онлайн).

Еще один популярный среди туристов день — каждый третий четверг месяца, когда музей предлагает бесплатное посещение для некоторых категорий посетителей, преимущественно граждан РФ. Не менее людно бывает в сезон белых ночей (вторая половина июня) и в дни зимних каникул (первая неделя января): в парадных залах Зимнего дворца в эту пору «час пик».

Георгиевский (Большой тронный) зал Legion Media Legion Media

Чтобы максимально прочувствовать популярность Эрмитажа, ни в коем случае не покупайте билеты онлайн.Вставайте в самую длинную очередь в кассы. И по возможности не идите в кассы Главного штаба — ведь там посетителей, как правило, меньше, а билеты можно купить в любой корпус.

Вообще никаких очередей в Эрмитаж не будет только 1 января, 9 мая и по понедельникам — музей в эти дни попросту не работает.

2. Во что бы то ни стало посетите все здания, относящиеся к Эрмитажу

Одна из лестниц Зимнего дворца Eduardo Fuster / Education Images/Universal Images Group via Getty Images Eduardo Fuster / Education Images/Universal Images Group via Getty Images

В одним из крупнейших музеев России хранится более трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. Чтобы уделить каждому экспонату хотя бы полминуты, вам потребуется почти три года, — и это не считая знакомства с интерьерами. Даже простая пробежка по всем залам займет пять-шесть часов. Но не стоит ограничивать себя лишь главным зданием музея.

В один только Главный музейный комплекс, расположенный вдоль Дворцовой набережной и на Дворцовой площади, входят:

Зимний дворец (светло-зеленое здание на Дворцовой площади),

примыкающий к нему Малый Эрмитаж (тоже зеленый, но другого оттенка),

Новый Эрмитаж, известный по своему портику с атлантами,

Зимний дворец Петра I (в здании Эрмитажного театра).

Александровский зал Legion Media Legion Media

Но ведь это далеко не все. В Эрмитаж также входит здание Главного штаба, расположенное по другую сторону Дворцовой площади. Еще Эрмитажу принадлежат и Дворец Меньшикова (на Университетской набережной), Музей Императорского фарфорового завода, реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Биржа (она пока на реставрации), а также филиалы в Казани, Выборге и Омске. На все про все уйдет не одна неделя.

3. Ничего не планируйте заранее

Военная галерея 1812 года Education Images / Universal Images Group via Getty Images Education Images / Universal Images Group via Getty Images

Про покупку билетов онлайн вы уже все поняли – это ни к чему. Но зачем утруждать себя еще и подготовкой к просмотру тематических экспонатов?

В зданиях Эрмитажа, расположенных вокруг Дворцовой площади, сосредоточено более 40 тематических коллекций — от памятников культуры Древнего Египта, скифов или Золотой Орды до полотен итальянских мастеров эпохи Возрождения.

Есть, конечно, зануды, которые ценят свое время и хотят посетить конкретные выставки. Они составляют собственные маршруты по музею прямо на его сайте, но этот вариант — не для авантюристов, которые отправляются искать египетские саркофаги в Главный штаб (и почему-то их там не находят).

БОНУС: Сосредоточьтесь на тактильных ощущениях

Ваше представление о коллекциях Эрмитажа будет неполным, если вы не попытаетесь прикоснуться к бесценным экспонатам. Считайте, что вы не побывали в музее, если не сделали селфи в обнимку со статуей древнеримского воина, не посидели на большом императорском троне и не довели до сердечного приступа бабушку-смотрительницу, попытавшись залезть в саркофаг... 😂