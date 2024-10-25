Что нужно сделать для перехода в православную веру?

Существует несколько вариантов (или чинов) присоединения к православной церкви: через таинства крещения, миропомазания и покаяния. Рассказываем, в чем отличия.

Сначала желающий перейти в православие должен исповедаться и отречься от заблуждений своей прежней веры. После произнесения Символа веры звучит специальная разрешительная молитва. Затем проходит обряд миропомазания, который совершают над теми, кто его не проходил (священник наносит освященное масло - миро наносят на лоб, глаза, ноздри, уста, уши, грудь, руки и ноги), и новообращенный прихожанин причащается (принимает хлеб и вино, символизирующие Тело и Кровь Христа).

Через чин покаяния к православию присоединяются люди, принадлежащие к римско-католической и нехалкидонским церквям – армянской апостольской грегорианской, эфиопской, коптской и другим. То есть, тем конфессиям, что сохраняют апостольское преемство и принимают таинства крещения и миропомазания. И при условии, что они уже проходили обряд конфирмации. Им необходимо исповедаться и отречься от заблуждений прежней веры. После чего звучит разрешительная молитва: по ее завершении они смогут причаститься.

Обряд миропомазания необходимо пройти протестантам, в том числе англиканам и лютеранам. После исповеди и отречения от заблуждений прежней веры и разрешительной молитвы проходит обряд миропомазания и затем – причастия.

Чтобы стать православными христианами через крещение необходимо пройти Свидетелям Иеговы, мормонам, адвентистам и неопятидесятникам, а также представителям всех прочих мировых религий и атеистам.

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