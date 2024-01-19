5 вопросов о празднике Крещения Господня

Вологодская область. Мужчина во время крещенских купаний в купели на Соколовском роднике, святом источнике святителя Николая Чудотворца, в урочище Кирики-Улиты

Почему Крещение отмечают зимой, а не летом? И купаемся ли мы в проруби, повторяя за Иисусом? Это не такие простые вопросы, как кажется.

1. Как появилась дата Крещения?

Крещение Господне – христианский праздник, установленный в честь истории из Евангелия о крещении Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Праздник в Православной церкви отмечается 6 (19) января. Почему избрана именно эта дата?

«Православная энциклопедия» отмечает две главные гипотезы. По первой, праздники Рождества Христова и Крещения раньше были одним и тем же праздником, который заменил собой древний языческий праздник солнцестояния – 25 декабря по старому подвижному календарю и 6 января по юлианскому календарю.

По второй гипотезе, число 6 января получается путем сложных хронологических вычислений и связано с датами смерти Христа и иудейской Пасхи. Отдельно именно Крещение Господне отмечается в Православной церкви – в Римско-католической и других восточных церквях этот праздник называется «Богоявление» и больше посвящен событию поклонения волхвов, а не крещения Иисуса в реке Иордан.

2. Зачем крестили Иисуса, ведь он и так безгрешен?

Крещение Христа, ок. 1515, Иоахим Патинир Музей истории искусств, Вена Музей истории искусств, Вена

Согласно Евангелию, когда к Иоанну, крестившему людей у реки Иордан, пришел Иисус, Креститель был удивлен и сказал: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» На это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял крещение от Иоанна. Во время крещения, согласно Евангелию, на Иисуса с небес снизошел Святой Дух в виде голубя и голос с небес сказал: «Ты сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!»

Таким образом Иисус подал пример всем своим последователям. Как пишет теолог Александр Моисеенков, «проходит этот же обряд, чтобы подчеркнуть связь между ним и теми, кто в него верует» – всякий, прошедший обряд крещения, связан через это с Богом.

3. Что такое «святая вода»?

Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний в городе Бердск Новосибирской области Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Крещение в христианстве не только праздник, но отдельное таинство, связанное с наречением крещаемого именем во Христе. Во время таинства священник использует святую воду – трижды погружает в нее крещаемого, обычно, если это младенец, или окропляет (обливает) его святой водой, если это взрослый.

Святая вода (агиасма) – это вода, освященная с особой молитвой и чином (порядком) водосвящения. Традиция эта в христианстве известна с II–III веков. Иоанн Златоуст в своей проповеди 387 года говорил: «В полночь на этот праздник все, начерпав воды, приносят ее домой и хранят ее целый год... Качество этой воды не портится с течением времени; напротив, начерпанная сегодня вода остается неиспорченной и свежей целый год, а часто и два или три».

Освящение воды бывает великое (на Крещение) и малое (в разные дни года в храмах, на молебнах с водосвятием). На Крещение Господне вода освящается с торжественным крестным ходом на водоемы, известного как «ход на Иордан». Освящают воду два дня – на Крещенский сочельник 18 января и на само Крещение. Воду, освященную по великому чину великого освящения, можно пить только натощак, после особой молитвы.

4. Окунаться в прорубь – это в честь Иисуса?

Санкт-Петербург. Мужчина во время крещенских купаний на реке Неве у Петропавловской крепости Александр Демьянчук/ТАСС Александр Демьянчук/ТАСС

Христианские богословы единодушны – крещенские купания не являются христианской традицией. Они не «смывают грехи», как принято верить в народе. Еще в 1892 году русский духовный писатель Сергей Булгаков отмечал: «Купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и прочее, суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов».

Кстати, в Санкт-Петербурге во время водосвятия возле Зимнего дворца, на котором присутствовала царская семья, освященную воду пили прямо из Невы, но никто не купался.

Современные историки считают, что эти купания, вероятно, наследство более древнего, языческого праздника воды, связанного с зимним солнцестоянием.

5. Что праздник Крещения значил в русской деревне?

Крестный ход во время празднования Крещения в деревне Орлино Ленинградской области Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

В русской деревне праздник Крещения Господня ассоциировался со множеством сильных традиций, вероятно, дохристианских. Народное название праздника – Водокрещи, и центральную роль в нем играет освященная вода. Ей кропили дом, людей, двор, скот, ульи, огороды, лили ее в колодец, добавляли в корм скоту, в бочки с вином.

Для крестьян купание в крещенской проруби было обязательно, святой считалась сама прорубь и все вокруг нее, например в течение 12 дней после водосвятия в проруби нельзя было стирать. Больных прорубь излечит от болезни, а здоровых очистит от греха. С водой связаны и заговоры против пожаров, которые читали обычно на Крещение: «Шли святые за мной, несли чашу с водой. Если пожару быть, святые станут пожар тушить».

На Крещение в доме проводили очистительные ритуалы, «изгоняя бесов» шумом посуды, щелканьем кнутов и просто громкими криками. Вместе с тем праздник Крещения открывал свадебные недели на зимний мясоед (время между постами), которые длятся до Масленицы.