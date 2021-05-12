7 самых СЕВЕРНЫХ пляжей России

Обычно сюда едут зимой или ранней весной, чтобы увидеть северное сияние. Но, оказывается, в этих арктических районах бывает и пляжный отдых!

1. Пляж с видом на ТЭЦ

Денис Кожевников/TASS Денис Кожевников/TASS

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек. И условия жизни очень тяжелые: холодные зимы, суровые ветра и отдаленность от других городов. Летом у жителей города есть одно из любимых мест для отдыха - озеро Долгое. Это озеро считается технологическим водоемом местной ТЭЦ, но зимой здесь оборудована прорубь для «моржей», а летом - пляж с шезлонгами и пальмами в кадках.

2. Пляж на леднике

В Якутии бывают не только сверхнизкие температуры, но и настоящая 30-градусная жара, и летом местные жители стараются выбраться на природу. По всей территории Якутии можно видеть нетающие ледники на реках. Самый известный из них - Булуус, ледник с оборудованной зоной отдыха. И на таком ледяном пляже тоже можно загореть!

3. Песчаные косы Белого моря

Пляж на острове Ягры - один из самых популярных у жителей Северодвинска, центра судостроения в Архангельской области. Даже в самое жаркое лето вода в Белом море не прогревается выше 15-17 градусов, но это не останавливает желающих искупаться, впрочем, как и находящаяся неподалеку заводы. Зато море здесь очень спокойное, а во время отлива обнажаются невероятно красивые песчаные косы. Местные жители шутят, что здесь иногда всплывают подлодки (или не шутят).

4. «Ямальские Мальдивы»

Так местные жители Нового Уренгоя на Ямале называют небольшой песчаный пляж у реки Седе-Яха. Идеальная бирюзовая вода, песчаные дюны, яркое солнце - ну чем не курорт? Особенно в конце мая, когда растает снег!

Официально здесь купаться нельзя, но место для отдыха очень популярно.

5. Самый теплый арктический пляж

Лев Федосеев/TASS Лев Федосеев/TASS

Баренцево море - самое теплое из арктических морей. И пляжи в поселке Териберка, ставшего известным после выхода фильма «Левиафан» (2014), это только подтверждают. Вода, конечно, куда холоднее, чем на юге России - к июлю море прогревается до +7-10, но отдыхающих это нисколько не смущает, и в летние дни (а здесь бывает +20 и выше), они с удовольствием окунаются разок-другой. Впрочем, наслаждаться видами можно и с берега.

6. Остров-пляж посреди Белого моря

Legion Media Legion Media

Широкий песчаный пляж с гранитными валунами и рыбацкими домиками - одна из главных достопримечательностей острова Кий в Архангельской области. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться дикой природой: здесь так тихо и умиротворенно, что можно даже увидеть белух. В этих местах бывают сильные отливы, и можно дойти пешком до соседнего острова, главное - вовремя вернуться.

7. Зимний пляж на Колыме

Laika ac (CC BY-SA 2.0) Laika ac (CC BY-SA 2.0)

Среднегодовая температура в Магадане - минус 3 градуса, а летом обычно плюс 10-15 градусов, но у жителей города есть прекрасный благоустроенный пляж в бухте Нагаева. Вода здесь прозрачная, чистая, но купаться могут только очень морозостойкие люди.