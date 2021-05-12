7 самых СЕВЕРНЫХ пляжей России

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек. И условия жизни очень тяжелые: холодные зимы, суровые ветра и отдаленность от других городов. Летом у жителей города есть одно из любимых мест для отдыха - озеро Долгое. Это озеро считается технологическим водоемом местной ТЭЦ, но зимой здесь оборудована прорубь для «моржей», а летом - пляж с шезлонгами и пальмами в кадках.
В Якутии бывают не только сверхнизкие температуры, но и настоящая 30-градусная жара, и летом местные жители стараются выбраться на природу. По всей территории Якутии можно видеть нетающие ледники на реках. Самый известный из них - Булуус, ледник с оборудованной зоной отдыха. И на таком ледяном пляже тоже можно загореть!
Пляж на острове Ягры - один из самых популярных у жителей Северодвинска, центра судостроения в Архангельской области. Даже в самое жаркое лето вода в Белом море не прогревается выше 15-17 градусов, но это не останавливает желающих искупаться, впрочем, как и находящаяся неподалеку заводы. Зато море здесь очень спокойное, а во время отлива обнажаются невероятно красивые песчаные косы. Местные жители шутят, что здесь иногда всплывают подлодки (или не шутят).
Так местные жители Нового Уренгоя на Ямале называют небольшой песчаный пляж у реки Седе-Яха. Идеальная бирюзовая вода, песчаные дюны, яркое солнце - ну чем не курорт? Особенно в конце мая, когда растает снег!
Официально здесь купаться нельзя, но место для отдыха очень популярно.
Баренцево море - самое теплое из арктических морей. И пляжи в поселке Териберка, ставшего известным после выхода фильма «Левиафан» (2014), это только подтверждают. Вода, конечно, куда холоднее, чем на юге России - к июлю море прогревается до +7-10, но отдыхающих это нисколько не смущает, и в летние дни (а здесь бывает +20 и выше), они с удовольствием окунаются разок-другой. Впрочем, наслаждаться видами можно и с берега.
Широкий песчаный пляж с гранитными валунами и рыбацкими домиками - одна из главных достопримечательностей острова Кий в Архангельской области. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться дикой природой: здесь так тихо и умиротворенно, что можно даже увидеть белух. В этих местах бывают сильные отливы, и можно дойти пешком до соседнего острова, главное - вовремя вернуться.
Среднегодовая температура в Магадане - минус 3 градуса, а летом обычно плюс 10-15 градусов, но у жителей города есть прекрасный благоустроенный пляж в бухте Нагаева. Вода здесь прозрачная, чистая, но купаться могут только очень морозостойкие люди.