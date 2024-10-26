6 исторических храмов русского казачества

Главный храм донского казачества. Здесь покоятся атаман Донского казачьего войска и основатель самого города граф генерал Матвей Платов, герои отечественной войны 1812 года – граф генерал Василий Орлов-Денисов и генерал Иван Ефремов. Картины на хорах собора – живописная летопись истории донского казачества: от похода Ермака и Азовского “осадного сидения” до встречи Матвея Платова из Парижа.
Храм – один из крупнейших в России. Он вмещает до пяти тысяч человек. Среди его святынь – Донская и Аксайская иконы Божией Матери.
Первый храм на этом месте появился в начале XVIII века. В 1851 году здесь открыли и освятили большой каменный Крестовоздвиженский собор. Его прихожанами были казаки Лейб-Гвардии Казачьего и Атаманского полков. Полкового храма у них не было, поэтому они выбрали ближайший к их казармам.
По случаю их возвращения из походов в соборе проводили службы. Как вспоминал генерал Петр Краснов в книге об истории полка о встрече казаков после русско-турецкой войны, прихожане подносили им “хлеб-соль на серебряных блюдах, три иконы и две великолепные хоругви серебряные с позолотою”.
Среди реликвий храма – знамена Крестовоздвиженского казачьего братства, Всевеликого войска Донского и Кубанского войска. Здесь же находится список с чудотворной иконы Тихвинской Божией Матери.
Старейший храм в городе построили в середине XIX века на пожертвования Сибирского казачьего войска. В соборе хранилось знамя Ермака с изображениями Святого Димитрия Солунского, поражающего копьем татарского хана, и архангела Михаила, сражающегося с чудовищем. По легенде, оно производило такой ошеломительный эффект, что обратило в бегство войска хана Кучума. Сегодня здесь находится копия этой реликвии.
До 1805 года этот собор в станице Старочеркасской был главным храмом войска Донского. Первоначальную деревянную церковь построили здесь еще в 1650 году. Перед ним собирались так называемые войсковые круги – общие собрания казаков, на которых решались важные вопросы.
Девятиглавый каменный храм построили в начале XVIII века. Перед ним сегодня установлены трофейные пушки и осталась часть крепостных ворот. В стене у входа в храм висят цепи, в которые, по легенде, был закован легендарный казак-бунтарь Степан Разин перед казнью.
Пышное убранство собора поражает. Пятиярусный позолоченный иконостас создал московский мастер Егор Грек – для него он написал 149 икон. В пол вмонтированы металлические плиты с указанием, что здесь молились императоры и великие князья.
Каменный войсковой храм Кубанского казачьего войска был построен в конце XIX века на Базарной площади Екатеринодара (так тогда назывался Краснодар). При нем действовал хор, который послужил образцом для создания знаменитого Кубанского казачьего хора.
В начале 1930-х храм был уничтожен, но в 2005-м его полностью восстановили.
Храм на Ходынском поле в Москве был построен на средства уроженца Дона Ивана Колесникова для казачьего и артиллерийского полков, чьи казармы находились рядом. “Храм этот сооружается в честь иконы Божией Матери, именуемой «Отрады и утешения». Пусть наши дорогие казаки и артиллеристы в этом храме получают в молитве «отраду» за понесенные ими труды и «утешение» в случае постигающего их горя”, - писал Колесников в прошении.
Церковь называют храмом-памятником русской скорби: она была посвящена памяти Великого князя Сергея Александровича и всех павших от руки революционеров на службе царю.
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