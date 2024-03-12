5 самых знаменитых казаков в русской истории

Ермак завоевывал для России Сибирь, Емельян Пугачев поднял масштабное восстание против царской власти, а Василий Суриков стал одним из лучших русских художников.

Казаки в истории России прославились не только как защитники государственных границ, смелые воины и первооткрыватели, но и как отчаянные бунтари и мятежники.

Однако не для всех представителей казачества делом всей жизни была война. Некоторые оставили заметный след в русской культуре.

1. Ермак

Ермак Тимофеевич. Общественное достояние Общественное достояние

«Он был видом благороден, сановит, росту среднего, крепок мышцами, широк плечами; имел лицо плоское, но приятное, бороду черную, волосы темные, кудрявые, глаза светлые, быстрые, зерцало души пылкой, сильной, ума проницательного», — так русский историк Николай Карамзин описывал казачьего атамана Ермака Тимофеевича.

В 1581 году Ермак во главе большого казачьего войска отправился в поход против Сибирского ханства — одного из осколков исчезнувшей огромной монгольской державы. Военную кампанию спонсировали богатые купцы Строгановы, чьи владения на Урале подвергались регулярным нападениям татар.

В ноябре 1582 года казаки взяли столицу ханства Кашлык (недалеко от современного Тобольска), вынудив хана Кучума уйти в степи. Остяцкие, вогульские и другие князьки тут же обратились к Ермаку с просьбой принять их в подданство русского царя.

Окончательно сокрушить Кучума Ермак не смог и в 1585 году погиб в организованной ханом засаде. Однако дорога в Сибирь для Русского государства им была уже открыта, и вслед за казаками туда потянулись многочисленные воинские контингенты с царскими воеводами во главе.

2. Степан Разин

Василий Суриков. Стенька Разин (деталь), 1906 г. Русский музей Русский музей

В 1667 году донской казак Степан (Стенька) Разин собрал любителей легкой наживы и отправился грабить купцов на Волгу. Затем он на тридцати кораблях вышел в Каспийское море и разорил персидское побережье, попутно нанеся поражение флоту шаха.

В 1670 году ставший крайне популярным атаман развязал настоящую войну против царской власти. К Разину присоединялись не только казаки, но и бежавшие на Дон от помещичьего гнета крестьяне и даже дезертировавшие стрельцы. Его войско достигло численности в несколько десятков тысяч человек.

Бунтовщики захватывали, жгли и разоряли города, массово казнили бояр, царских чиновников и офицеров. Тем, кто к нему присоединялся, атаман говорил: «Ныне отомстите тиранам, которые до сих пор держали вас в неволе хуже, чем турки или язычники. Я пришел дать всем вам свободу и избавление, вы будете моими братьями и детьми».

Разин смог взять Астрахань, Царицын, Самару и Саратов, но, в конечном итоге, был разбит и схвачен. 16 июня 1671 года его публично четвертовали, внутренности скормили собакам, а части тела насадили на копья и выставили на всеобщее обозрение. Чтобы другим неповадно было.

3. Емельян Пугачев

Репродукция картины «Портрет Емельяна Пугачева». Автор неизвестен. Павел Балабанов/Sputnik Павел Балабанов/Sputnik

Куда больший размах приобрело восстание 1773-1775 года под предводительством другого донского казака — Емельяна Пугачева. Он родился в станице Зимовейская (сегодня — Пугачевская), из которой, предположительно, происходил и Разин.

Пугачев провозгласил себя «чудом спасшемся» государем Петром III. Монарха в июле 1762 года свергла его супруга — будущая императрица Екатерина II. Вскоре после этих событий он таинственным образом скончался.

Самозванца поддержали яицкие (уральские) казаки, к которым присоединились недовольные жизнью крестьяне, рабочие с уральских заводов, а также калмыки, татары, башкиры, чуваши и другие. Общее количество вовлеченных в восстание достигло ста тысяч человек, хотя в главной армии Пугачева их число не превышало сорока тысяч.

Повстанцы рассчитывали «извести возмутителей империи и разорителей крестьян» и посадить при этом на трон «хорошего царя». Они взяли множество крепостей и небольших городков, где устроили жестокий суд над офицерами и государственными чиновниками. В один момент Пугачеву даже удалось захватить такой крупный город как Казань (за исключением кремля).

В сентябре 1774 года войска восставших потерпели поражение в сражении у Черного яра. «Мужицкий царь» бежал, однако был выдан правительственным войскам своими же. 21 января 1775 года Емельяна Пугачева казнили на Болотной площади в Москве.

4. Матвей Платов

Генерал Матвей Платов. Sotheby's Sotheby's

Сын казачьего полковника Матвей Платов стал командовать полком уже в восемнадцать лет. Ему не исполнилось и пятидесяти, когда его назначили атаманом всего Донского казачьего войска.

В ходе Отечественной войны 1812 года против Наполеона Платов во главе казачьих полков прикрывал отступление русских армий, нанося французам болезненные удары. Во время Бородинского сражения его корпус совершил стремительный рейд в тыл противника, вызвав замешательство в его стане.

Казаки Платова неустанно преследовали остатки Великой армии во время бегства из России и отлично проявили себя в ходе военной кампании в Европе в 1813-1814 годах. «Услуги, оказанные вами Отечеству, не имеют примеров, вы доказали целой Европе могущество и силу обитателей благословенного Дона…» — писал атаману Главнокомандующий русской армии Михаил Кутузов.

В Российской империи, Великобритании, СССР и современной России имя прославленного полководца носили семнадцать кораблей. Кроме того, одна английская шхуна была названа в честь дочери атамана — Марии.

5. Василий Суриков

И.Е. Репин. Портрет художника В.И. Сурикова, 1877 г. Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Однако не все казаки отметились исключительно на военном поприще. Одним из тех, кто внес огромный вклад в русскую культуру, стал художник Василий Суриков.

Суриков родился в Сибири в Красноярске, но по происхождению принадлежал к донскому казачеству. «В семье у нас все казаки. До 1825 года простыми казаками были, а потом офицеры пошли… А дед мой Александр Степанович был полковым атаманом», — утверждал он.

Суриков прославился своими масштабными историческими полотнами: «Утро стрелецкой казни при Петре Великом», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы» и другими.

Присутствовала в творчестве художника и тема родного ему казачества. В ходе своих поездок на Дон он делал зарисовки образов местных казаков, а одними из его самых известных картин стали «Покорение Сибири Ермаком» и «Степан Разин».