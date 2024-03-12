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5 самых знаменитых казаков в русской истории

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Борис Егоров

Russia Beyond (Павел Балабанов/Sputnik; Русский музей; Royal Collection)
Ермак завоевывал для России Сибирь, Емельян Пугачев поднял масштабное восстание против царской власти, а Василий Суриков стал одним из лучших русских художников.

Казаки в истории России прославились не только как защитники государственных границ, смелые воины и первооткрыватели, но и как отчаянные бунтари и мятежники.

Однако не для всех представителей казачества делом всей жизни была война. Некоторые оставили заметный след в русской культуре.

1. Ермак

Ермак Тимофеевич.

Ермак Тимофеевич.

Общественное достояние

«Он был видом благороден, сановит, росту среднего, крепок мышцами, широк плечами; имел лицо плоское, но приятное, бороду черную, волосы темные, кудрявые, глаза светлые, быстрые, зерцало души пылкой, сильной, ума проницательного», — так русский историк Николай Карамзин описывал казачьего атамана Ермака Тимофеевича. 

В 1581 году Ермак во главе большого казачьего войска отправился в поход против Сибирского ханства — одного из осколков исчезнувшей огромной монгольской державы. Военную кампанию спонсировали богатые купцы Строгановы, чьи владения на Урале подвергались регулярным нападениям татар.

В ноябре 1582 года казаки взяли столицу ханства Кашлык (недалеко от современного Тобольска), вынудив хана Кучума уйти в степи. Остяцкие, вогульские и другие князьки тут же обратились к Ермаку с просьбой принять их в подданство русского царя.

Окончательно сокрушить Кучума Ермак не смог и в 1585 году погиб в организованной ханом засаде. Однако дорога в Сибирь для Русского государства им была уже открыта, и вслед за казаками туда потянулись многочисленные воинские контингенты с царскими воеводами во главе.

2. Степан Разин

Василий Суриков. Стенька Разин (деталь), 1906 г.

Василий Суриков. Стенька Разин (деталь), 1906 г.

Русский музей

В 1667 году донской казак Степан (Стенька) Разин собрал любителей легкой наживы и отправился грабить купцов на Волгу. Затем он на тридцати кораблях вышел в Каспийское море и разорил персидское побережье, попутно нанеся поражение флоту шаха.

В 1670 году ставший крайне популярным атаман развязал настоящую войну против царской власти. К Разину присоединялись не только казаки, но и бежавшие на Дон от помещичьего гнета крестьяне и даже дезертировавшие стрельцы. Его войско достигло численности в несколько десятков тысяч человек.

Бунтовщики захватывали, жгли и разоряли города, массово казнили бояр, царских чиновников и офицеров. Тем, кто к нему присоединялся, атаман говорил: «Ныне отомстите тиранам, которые до сих пор держали вас в неволе хуже, чем турки или язычники. Я пришел дать всем вам свободу и избавление, вы будете моими братьями и детьми». 

Разин смог взять Астрахань, Царицын, Самару и Саратов, но, в конечном итоге, был разбит и схвачен. 16 июня 1671 года его публично четвертовали, внутренности скормили собакам, а части тела насадили на копья и выставили на всеобщее обозрение. Чтобы другим неповадно было. 

3. Емельян Пугачев

Репродукция картины «Портрет Емельяна Пугачева». Автор неизвестен.

Репродукция картины «Портрет Емельяна Пугачева». Автор неизвестен.

Павел Балабанов/Sputnik

Куда больший размах приобрело восстание 1773-1775 года под предводительством другого донского казака — Емельяна Пугачева. Он родился в станице Зимовейская (сегодня — Пугачевская), из которой, предположительно, происходил и Разин.

Пугачев провозгласил себя «чудом спасшемся» государем Петром III. Монарха в июле 1762 года свергла его супруга — будущая императрица Екатерина II. Вскоре после этих событий он таинственным образом скончался.

Самозванца поддержали яицкие (уральские) казаки, к которым присоединились недовольные жизнью крестьяне, рабочие с уральских заводов, а также калмыки, татары, башкиры, чуваши и другие. Общее количество вовлеченных в восстание достигло ста тысяч человек, хотя в главной армии Пугачева их число не превышало сорока тысяч.

Повстанцы  рассчитывали «извести возмутителей империи и разорителей крестьян» и посадить при этом на трон «хорошего царя». Они взяли множество крепостей и небольших городков, где устроили  жестокий суд над офицерами и государственными чиновниками. В один момент Пугачеву даже удалось захватить такой крупный город как Казань (за исключением кремля).

В сентябре 1774 года войска восставших потерпели поражение в сражении у Черного яра. «Мужицкий царь» бежал, однако был выдан правительственным войскам своими же. 21 января 1775 года Емельяна Пугачева казнили на Болотной площади в Москве.

4. Матвей Платов

Генерал Матвей Платов.

Генерал Матвей Платов.

Sotheby's

Сын казачьего полковника Матвей Платов стал командовать полком уже в восемнадцать лет. Ему не исполнилось и пятидесяти, когда его назначили атаманом всего Донского казачьего войска.

В ходе Отечественной войны 1812 года против Наполеона Платов во главе казачьих полков прикрывал отступление русских армий, нанося французам болезненные удары. Во время Бородинского сражения его корпус совершил стремительный рейд в тыл противника, вызвав замешательство в его стане.

Казаки Платова неустанно преследовали остатки Великой армии во время бегства из России и отлично проявили себя в ходе военной кампании в Европе в 1813-1814 годах. «Услуги, оказанные вами Отечеству, не имеют примеров, вы доказали целой Европе могущество и силу обитателей благословенного Дона…» — писал атаману Главнокомандующий русской армии Михаил Кутузов. 

В Российской империи, Великобритании, СССР и современной России имя прославленного полководца носили семнадцать кораблей. Кроме того, одна английская шхуна была названа в честь дочери атамана — Марии.

5. Василий Суриков

И.Е. Репин. Портрет художника В.И. Сурикова, 1877 г.

И.Е. Репин. Портрет художника В.И. Сурикова, 1877 г.

Третьяковская галерея

Однако не все казаки отметились исключительно на военном поприще. Одним из тех, кто внес огромный вклад в русскую культуру, стал художник Василий Суриков.

Суриков родился в Сибири в Красноярске, но по происхождению принадлежал к донскому казачеству. «В семье у нас все казаки. До 1825 года простыми казаками были, а потом офицеры пошли… А дед мой Александр Степанович был полковым атаманом», — утверждал он. 

Суриков прославился своими масштабными историческими полотнами: «Утро стрелецкой казни при Петре Великом», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы» и другими.

Присутствовала в творчестве художника и тема родного ему казачества. В ходе своих поездок на Дон он делал зарисовки образов местных казаков, а одними из его самых известных картин стали «Покорение Сибири Ермаком» и «Степан Разин». 

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