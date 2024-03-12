5 самых знаменитых казаков в русской истории

Казаки в истории России прославились не только как защитники государственных границ, смелые воины и первооткрыватели, но и как отчаянные бунтари и мятежники.
Однако не для всех представителей казачества делом всей жизни была война. Некоторые оставили заметный след в русской культуре.
Ермак Тимофеевич.Общественное достояние
«Он был видом благороден, сановит, росту среднего, крепок мышцами, широк плечами; имел лицо плоское, но приятное, бороду черную, волосы темные, кудрявые, глаза светлые, быстрые, зерцало души пылкой, сильной, ума проницательного», — так русский историк Николай Карамзин описывал казачьего атамана Ермака Тимофеевича.
В 1581 году Ермак во главе большого казачьего войска отправился в поход против Сибирского ханства — одного из осколков исчезнувшей огромной монгольской державы. Военную кампанию спонсировали богатые купцы Строгановы, чьи владения на Урале подвергались регулярным нападениям татар.
В ноябре 1582 года казаки взяли столицу ханства Кашлык (недалеко от современного Тобольска), вынудив хана Кучума уйти в степи. Остяцкие, вогульские и другие князьки тут же обратились к Ермаку с просьбой принять их в подданство русского царя.
Окончательно сокрушить Кучума Ермак не смог и в 1585 году погиб в организованной ханом засаде. Однако дорога в Сибирь для Русского государства им была уже открыта, и вслед за казаками туда потянулись многочисленные воинские контингенты с царскими воеводами во главе.
Василий Суриков. Стенька Разин (деталь), 1906 г.Русский музей
В 1667 году донской казак Степан (Стенька) Разин собрал любителей легкой наживы и отправился грабить купцов на Волгу. Затем он на тридцати кораблях вышел в Каспийское море и разорил персидское побережье, попутно нанеся поражение флоту шаха.
В 1670 году ставший крайне популярным атаман развязал настоящую войну против царской власти. К Разину присоединялись не только казаки, но и бежавшие на Дон от помещичьего гнета крестьяне и даже дезертировавшие стрельцы. Его войско достигло численности в несколько десятков тысяч человек.
Бунтовщики захватывали, жгли и разоряли города, массово казнили бояр, царских чиновников и офицеров. Тем, кто к нему присоединялся, атаман говорил: «Ныне отомстите тиранам, которые до сих пор держали вас в неволе хуже, чем турки или язычники. Я пришел дать всем вам свободу и избавление, вы будете моими братьями и детьми».
Разин смог взять Астрахань, Царицын, Самару и Саратов, но, в конечном итоге, был разбит и схвачен. 16 июня 1671 года его публично четвертовали, внутренности скормили собакам, а части тела насадили на копья и выставили на всеобщее обозрение. Чтобы другим неповадно было.
Репродукция картины «Портрет Емельяна Пугачева». Автор неизвестен.Павел Балабанов/Sputnik
Куда больший размах приобрело восстание 1773-1775 года под предводительством другого донского казака — Емельяна Пугачева. Он родился в станице Зимовейская (сегодня — Пугачевская), из которой, предположительно, происходил и Разин.
Пугачев провозгласил себя «чудом спасшемся» государем Петром III. Монарха в июле 1762 года свергла его супруга — будущая императрица Екатерина II. Вскоре после этих событий он таинственным образом скончался.
Самозванца поддержали яицкие (уральские) казаки, к которым присоединились недовольные жизнью крестьяне, рабочие с уральских заводов, а также калмыки, татары, башкиры, чуваши и другие. Общее количество вовлеченных в восстание достигло ста тысяч человек, хотя в главной армии Пугачева их число не превышало сорока тысяч.
Повстанцы рассчитывали «извести возмутителей империи и разорителей крестьян» и посадить при этом на трон «хорошего царя». Они взяли множество крепостей и небольших городков, где устроили жестокий суд над офицерами и государственными чиновниками. В один момент Пугачеву даже удалось захватить такой крупный город как Казань (за исключением кремля).
В сентябре 1774 года войска восставших потерпели поражение в сражении у Черного яра. «Мужицкий царь» бежал, однако был выдан правительственным войскам своими же. 21 января 1775 года Емельяна Пугачева казнили на Болотной площади в Москве.
Генерал Матвей Платов.Sotheby's
Сын казачьего полковника Матвей Платов стал командовать полком уже в восемнадцать лет. Ему не исполнилось и пятидесяти, когда его назначили атаманом всего Донского казачьего войска.
В ходе Отечественной войны 1812 года против Наполеона Платов во главе казачьих полков прикрывал отступление русских армий, нанося французам болезненные удары. Во время Бородинского сражения его корпус совершил стремительный рейд в тыл противника, вызвав замешательство в его стане.
Казаки Платова неустанно преследовали остатки Великой армии во время бегства из России и отлично проявили себя в ходе военной кампании в Европе в 1813-1814 годах. «Услуги, оказанные вами Отечеству, не имеют примеров, вы доказали целой Европе могущество и силу обитателей благословенного Дона…» — писал атаману Главнокомандующий русской армии Михаил Кутузов.
В Российской империи, Великобритании, СССР и современной России имя прославленного полководца носили семнадцать кораблей. Кроме того, одна английская шхуна была названа в честь дочери атамана — Марии.
И.Е. Репин. Портрет художника В.И. Сурикова, 1877 г.Третьяковская галерея
Однако не все казаки отметились исключительно на военном поприще. Одним из тех, кто внес огромный вклад в русскую культуру, стал художник Василий Суриков.
Суриков родился в Сибири в Красноярске, но по происхождению принадлежал к донскому казачеству. «В семье у нас все казаки. До 1825 года простыми казаками были, а потом офицеры пошли… А дед мой Александр Степанович был полковым атаманом», — утверждал он.
Суриков прославился своими масштабными историческими полотнами: «Утро стрелецкой казни при Петре Великом», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы» и другими.
Присутствовала в творчестве художника и тема родного ему казачества. В ходе своих поездок на Дон он делал зарисовки образов местных казаков, а одними из его самых известных картин стали «Покорение Сибири Ермаком» и «Степан Разин».