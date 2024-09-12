Как восстание Пугачева стало самой страшной крестьянской войной в России

«Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный», — говорил герой повести Александра Пушкина «Капитанская дочка» о восстании Емельяна Пугачева.

В русской истории было немало крестьянских восстаний или войн, но ни одно не достигло такого размаха и не вселило столько тревоги в сердца правителей государства, как Пугачевщина.

«Чудом спасенный царь»

До тридцати лет донской казак Емельян Пугачев верно служил царской власти и Отечеству, участвовал в войнах против Пруссии и Османской империи. Однако в 1771 году дезертировал из войска и вскоре прибился к яицким казакам южного Урала.

Емельян Пугачев. Legion Media Legion Media

У авантюрного по складу характера беглеца родилась невероятная идея — выдать себя за императора Петра III. Монарх таинственным образом скончался в ходе дворцового переворота 1762 года, который привел к власти его супругу — Екатерину II.

Обстоятельства смерти Петра породили в русском обществе массу домыслов и конспирологических теорий. Высказывалась даже идея, что государь жив, а значит Екатерина занимает трон незаконно. Именно на этом и решил сыграть Пугачев.

Он выбрал крайне удачное время. Среди крестьянства назрело недовольство усилением крепостничества, а яицкие казаки негодовали из-за лишения властями их прежних вольностей — незадолго до прибытия Пугачева они даже вступили в открытое вооруженное столкновение с царскими войсками.

Sovfoto/Getty Images Sovfoto/Getty Images

Крепкий и смуглый Емельян ничем не напоминал изысканного самодержца, но простой люд хотел видеть его именно таким. Недовольные нуждались в легитимном лидере, который повел бы их на борьбу за восстановление справедливости.

Кровавый разгул

«Как вы, други мои, прежным царям служили до капли своей до крови, дяды и отцы вашы, так и вы послужити за свое отечество мне, великому государю амператору Петру Федаравичу. Когда вы устоити за свое отечество, и ни истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей ваших», — так в сентябре 1773 года обратился к своим подданным «чудом спасенный царь».

Пугачевцы в Казани. Legion Media Legion Media

Пугачев раздавал вольности, привилегии и земли направо и налево, провозглашал борьбу против угнетателей-дворян, обещал освобождение от крепостного права и ослабление податей. Это привлекло в ряды его войска массу сторонников.

На деле «борьба за справедливость» быстро превратилась в кровавый террор. Восставшие разоряли имения и беспощадно убивали дворян, офицеров и всех, кто пожелал остаться верным императрице.

Иногда жестокость восставших переходила все мыслимые границы. Так, с тучного коменданта Татищевской крепости полковника Елагина они заживо содрали кожу и «мазали его нутряным салом свои раны, покуда тот не помер окончательно».

Жертвы бунтовщиков. Legion Media Legion Media

В течение нескольких лет Пугачевщина наводила ужас на обширные территории Урала, Поволжья и Башкирии. Бунтари разграбили множество небольших крепостей и городков и нанесли несколько поражений правительственным войскам. Ситуация для власти осложнялась тем, что наиболее боеспособные части были задействованы в боях против турок.

Бунтарям даже удалось ворваться в Казань, однако крупные Оренбург и Царицын оказались «царю Петру Федоровичу» не по зубам. К самозванцу постоянно прибывали добровольцы, но создать из пестрой разношерстной толпы боеспособное войско ему так и не удалось.

В сентябре 1774 года Пугачев был разбит и выдан своими же соратниками царским войскам.

Забвение

Схватка с пугачевцами. Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

«Государя» вместе с десятками его ближайших приближенных привезли на суд в Москву. 21 января 1775 года ему отрубили голову и четвертовали.

Понадобилось еще несколько месяцев, чтобы подавить все очаги сопротивления. Тысячи бунтовщиков казнили с не меньшей жестокостью, с которой расправлялись пугачевцы со своими пленниками.

Екатерина II немедленно распорядилась предать восстание забвению. Реку Яик переименовали в Урал, Яицкое казачье войско в Уральское, а родную станицу Пугачева Зимовейскую — в Потемкинскую. Даже семья «государя» сменила фамилию на Сычевых.

Схваченный Пугачев. Bettmann/Getty Images Bettmann/Getty Images

Тем не менее, власть сделала выводы из этого социального потрясения и постаралась улучшить условия жизни крестьянства. Вместе с тем, государственную политику в отношении казачества и массово примкнувшим к самозванцу башкирам, татарам и калмыкам стали вести более осторожно и продуманно.