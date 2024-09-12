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Как восстание Пугачева стало самой страшной крестьянской войной в России

Тексты
Борис Егоров
Суд Пугачева.

Суд Пугачева.

Русский музей
Восстание Емельяна Пугачева обнажило массу проблем русского общества. Власть постаралась предать его забвению, но правильные выводы из произошедшего сделала.

«Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный», — говорил герой повести Александра Пушкина «Капитанская дочка» о восстании Емельяна Пугачева.

В русской истории было немало крестьянских восстаний или войн, но ни одно не достигло такого размаха и не вселило столько тревоги в сердца правителей государства, как Пугачевщина.

«Чудом спасенный царь»

До тридцати лет донской казак Емельян Пугачев верно служил царской власти и Отечеству, участвовал в войнах против Пруссии и Османской империи. Однако в 1771 году дезертировал из войска и вскоре прибился к яицким казакам южного Урала.

Емельян Пугачев.

Емельян Пугачев.

Legion Media

У авантюрного по складу характера беглеца родилась невероятная идея — выдать себя за императора Петра III. Монарх таинственным образом скончался в ходе дворцового переворота 1762 года, который привел к власти его супругу — Екатерину II.

Обстоятельства смерти Петра породили в русском обществе массу домыслов и конспирологических теорий. Высказывалась даже идея, что государь жив, а значит Екатерина занимает трон незаконно. Именно на этом и решил сыграть Пугачев.

Он выбрал крайне удачное время. Среди крестьянства назрело недовольство усилением крепостничества, а яицкие казаки негодовали из-за лишения властями их прежних вольностей — незадолго до прибытия Пугачева они даже вступили в открытое вооруженное столкновение с царскими войсками.

Sovfoto/Getty Images

Крепкий и смуглый Емельян ничем не напоминал изысканного самодержца, но простой люд хотел видеть его именно таким. Недовольные нуждались в легитимном лидере, который повел бы их на борьбу за восстановление справедливости.

Кровавый разгул

«Как вы, други мои, прежным царям служили до капли своей до крови, дяды и отцы вашы, так и вы послужити за свое отечество мне, великому государю амператору Петру Федаравичу. Когда вы устоити за свое отечество, и ни истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей ваших», — так в сентябре 1773 года обратился к своим подданным «чудом спасенный царь».

Пугачевцы в Казани.

Пугачевцы в Казани.

Legion Media

Пугачев раздавал вольности, привилегии и земли направо и налево, провозглашал борьбу против угнетателей-дворян, обещал освобождение от крепостного права и ослабление податей. Это привлекло в ряды его войска массу сторонников.

На деле «борьба за справедливость» быстро превратилась в кровавый террор. Восставшие разоряли имения и беспощадно убивали дворян, офицеров и всех, кто пожелал остаться верным императрице.

Иногда жестокость восставших переходила все мыслимые границы. Так, с тучного коменданта Татищевской крепости полковника Елагина они заживо содрали кожу и «мазали его нутряным салом свои раны, покуда тот не помер окончательно».

Жертвы бунтовщиков.

Жертвы бунтовщиков.

Legion Media

В течение нескольких лет Пугачевщина наводила ужас на обширные территории Урала, Поволжья и Башкирии. Бунтари разграбили множество небольших крепостей и городков и нанесли несколько поражений правительственным войскам. Ситуация для власти осложнялась тем, что наиболее боеспособные части были задействованы в боях против турок.

Бунтарям даже удалось ворваться в Казань, однако крупные Оренбург и Царицын оказались «царю Петру Федоровичу» не по зубам. К самозванцу постоянно прибывали добровольцы, но создать из пестрой разношерстной толпы боеспособное войско ему так и не удалось.

В сентябре 1774 года Пугачев был разбит и выдан своими же соратниками царским войскам.

Забвение

Схватка с пугачевцами.

Схватка с пугачевцами.

Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

«Государя» вместе с десятками его ближайших приближенных привезли на суд в Москву. 21 января 1775 года ему отрубили голову и четвертовали.

Понадобилось еще несколько месяцев, чтобы подавить все очаги сопротивления. Тысячи бунтовщиков казнили с не меньшей жестокостью, с которой расправлялись пугачевцы со своими пленниками.

Екатерина II немедленно распорядилась предать восстание забвению. Реку Яик переименовали в Урал, Яицкое казачье войско в Уральское, а родную станицу Пугачева Зимовейскую — в Потемкинскую. Даже семья «государя» сменила фамилию на Сычевых.

Схваченный Пугачев.

Схваченный Пугачев.

Bettmann/Getty Images

Тем не менее, власть сделала выводы из этого социального потрясения и постаралась улучшить условия жизни крестьянства. Вместе с тем, государственную политику в отношении казачества и массово примкнувшим к самозванцу башкирам, татарам и калмыкам стали вести более осторожно и продуманно. 

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