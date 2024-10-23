3 причины посмотреть новый сериал «Преступление и наказание»

Один из главных романов русской и мировой литературы получил свежую экранизацию впервые за много лет.

26 октября 2024 года на онлайн-платформе Кинопоиск выходит новый сериал «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева. Он будет доступен по платной подписке. Действие происходит в Петербурге XXI века. Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, а его сестра работает в доме богатых людей няней, чтобы обеспечить брата и мать.

1. Роман экранизируют в России крайне редко

В отличие от «Идиота» и «Братьев Карамазовых», которые появляются на экранах гораздо чаще, «Преступление и наказание» — сложный для экранизации материал.

Тот самый топор Владимир Мирзоев/ZOOM Production, «Плюс Студия», 2024 Владимир Мирзоев/ZOOM Production, «Плюс Студия», 2024

Последний раз небольшой телесериал вышел в 2007 году, а до этого заметное кино по роману сняли лишь в 1969 году. Тот фильм Льва Кулиджанова признали классикой, и долгие годы к роману больше не притрагивались.

Раскольников и Соня Мармеладова Владимир Мирзоев/ZOOM Production, «Плюс Студия», 2024 Владимир Мирзоев/ZOOM Production, «Плюс Студия», 2024

Поэтому новая версия культового романа в виде сериала — уже большое культурное событие.

2. Блестящий актерский состав

Главную роль Родиона Раскольникова сыграл Иван Янковский. Представитель знаменитой актерской династии, сегодня он молодой актер №1 в России. Большой успех пришел к нему после сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» (2023).

Раскольников на улицах Петербурга Владимир Мирзоев/ZOOM Production, «Плюс Студия», 2024 Владимир Мирзоев/ZOOM Production, «Плюс Студия», 2024

В «Преступлении и наказании» Янковский отлично вжился в роль страдающего от безденежья студента, оказавшегося на грани сумасшествия. Режиссер Владимир Мирзоев говорит, что эту роль писали специально для актера.

Марфа Петровна Свидригайлова Владимир Мирзоев/ZOOM Production, «Плюс Студия», 2024 Владимир Мирзоев/ZOOM Production, «Плюс Студия», 2024

Сестру Раскольникова играет популярная молодая актриса Любовь Аксенова, которая умеет за секунду перевоплощаться из невинного ангела в порочную девицу. В сериале снялась и знаменитая Юлия Снигирь.

3. Действие перенесли в современность

Отношение в России к классической литературе столь трепетное, что большинство киноработ - близкая к тексту «иллюстрация» произведений. Поэтому решение шоураннеров переписать «священный» текст Достоевского можно считать смелым шагом. Поклонники писателя и ревнители классической литературы, конечно, останутся возмущены, что от романа осталась только основа сюжета.

Дуня Раскольникова и Разумихин Владимир Мирзоев/ZOOM Production, «Плюс Студия», 2024 Владимир Мирзоев/ZOOM Production, «Плюс Студия», 2024

При этом в сериале подсветили сюжетные линии, о которых Достоевский говорит лишь вскользь. Более подробно показаны Свидригайлов и его жена, рассказана история сестры Дуни.

К тому же авторы сериала ввели нового персонажа, которого мастерски сыграл «русский Роберт Дауни-младший» Борис Хвошнянский. Это некое альтер эго Раскольникова, черт на плече, который разговаривает с ним и подбивает убить ту самую старушку. Здесь можно увидеть отсылку к «Карамазовым» и «Запискам из подполья».

Раскольников и "черт" на плече Владимир Мирзоев/ZOOM Production, «Плюс Студия», 2024 Владимир Мирзоев/ZOOM Production, «Плюс Студия», 2024

Как говорит режиссер Владимир Мирзоев, это сериал о преступлении, наказании и воскресении. Которое, впрочем, зритель, возможно, увидит уже в следующем сезоне.

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