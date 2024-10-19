Четыре храма-маяка в России

Эти церкви не только несут духовный свет, но и освещают путь морякам. Рассказываем о храмах-маяках.

1. Храм Святых благоверных Петра и Февронии Муромских

Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Церковь на набережной адмирала Серебрякова в Новороссийске в 2022 году освятил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Построили ее по проекту архитектора Федора Афуксениди.

Храм легко заметить, благодаря ажурному куполу и крестам из якорей, которые установлены на колоннах. При этом он работает и как маяк, указывая путь кораблям, направляющимся в Новороссийск и Геленджик.

2. Храм Рождества Христова

Коллекция Сергея Михайловича Прокудина-Горского (Библиотека Конгресса) Коллекция Сергея Михайловича Прокудина-Горского (Библиотека Конгресса)

У этой церкви, построенной в 18 веке на берегу Белого озера, трагическая судьба. Во время строительства Волго-Балтийского водного пути десятки деревень со всеми их постройками были затоплены. В том числе и деревня Крохино.

Илья Тимин /Sputnik Илья Тимин /Sputnik

Чудом сохранившийся Рождественский храм – единственное здание, которое осталось от нее. От уничтожения его спас... маяк, который находился над куполом. Строители Волго-Балта использовали его для обозначения устья реки Шексны и входа в Белое озеро. Крупногабаритные корабли, проходя по местной зоне затопления, ориентировались на сигнал храмового маяка.

Со временем храм обветшал, и его купол обрушился. Но несколько лет назад церковь начали восстанавливать. В этом году на колокольне храма-маяка впервые за много лет зажегся свет.

3. Храм Вознесения на Секирной горе

Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

Старейший храм-маяк России находится в Соловецком монастыре. В обитель можно попасть только по воде, поэтому монахи освоили морское дело: в 16 веке они использовали деревянные трехмачтовые корабли, а в 19 столетии основали собственное пароходство. Так что маяк Соловецкому монастырю был просто необходим. И его построили. В 1862 году он зажегся на колокольне храма Вознесения Господня на Секирной горе. Зажигали его вручную с августа по ноябрь. Действует маяк и сейчас.

4. Храм Святого Николая Мирликийского в Малореченском

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

Самая высокая церковь Крыма находится в селе Малореченское, недалеко от Алушты. Ее построили в 2006 году. Маячный фонарь заключен в шар, который находится под главным крестом храма. Хотя в морские лоции эта церковь не включена, ее можно использовать и как маяк.

Внешнее и внутреннее убранство церкви связано с морской тематикой: тут можно увидеть якоря и корабельные цепи, парусники и даже созвездия, по которым ориентируются моряки. Здесь же находится Музей катастроф на водах.

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