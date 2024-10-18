Где лучше гулять в Москве осенью? (ФОТО)

1. Усадьба «Кусково»

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Дворянская усадьба Кусково – одна из самых роскошных в Москве. До революции здесь была резиденция графов Шереметевых, которые не жалели средств на благоустройство.

Парк сделан по европейскому образцу, с многочисленными садовыми галереями и прудами. С одной стороны – регулярный французский парк, с другой – таинственный английский парк. Сохранился и сам дворец.

2. Парк «Сокольники»

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Осенние парки Москвы прекрасны, но в Сокольники стоит идти не только, чтобы шуршать листьями. Здесь проходят живописные трамвайные маршруты Москвы, ведь рельсы проложены прямо по территории парка. Так что можно прогуляться, не выходя из уютного трамвая.

3. ВДНХ

NickolayV/Getty Images NickolayV/Getty Images

В хорошую погоду здесь можно кататься на велосипедах и самокатах, а в пасмурную – ходить на многочисленные лекции и выставки в павильонах. На ВДНХ есть огромное количество мест для снимков – с цветами и желтыми листьями, а также разнообразных маршрутов для неспешных прогулок с кофе и пончиками.

4. Бульварное кольцо

Михаил Воскресенский/Sputnik Михаил Воскресенский/Sputnik

Этот маршрут для настоящих любителей пеших прогулок! Бульварное кольцо Москвы состоит из 10 бульваров общей протяженностью 9 км. Проходя по каждому из них можно рассмотреть старую Москву со всех ракурсов. А если надоест – свернуть в любой переулок и дойти до самого центра.

5. Новодевичий монастырь

Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Парк с прудом около Новодевичьего монастыря особенно красиво смотрится в осенних красках. Гулять здесь можно очень долго!

В самом монастыре есть церкви разных эпох, а в главном Смоленском соборе сохранились фрески XVI века. Ансамбль Новодевичьего монастыря включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

6. Никольская улица

Максим Чурусов/Sputnik Максим Чурусов/Sputnik

Самая яркая пешеходная улица Москвы проходит недалеко от Кремля. Здесь всегда весело и тепло даже в промозглую осеннюю погоду!

Вечером зажигается иллюминация, уличные музыканты начинают свои концерты. Кроме того, вокруг много кафе, где можно укрыться от ветра и дождя.

7. Воробьевская набережная

Кристина Кормилицына/Sputnik Кристина Кормилицына/Sputnik

С набережной у метро «Воробьевы горы» открываются виды на башни Москвы-сити и канатную дорогу до Лужников. Если подняться наверх, то окажетесь на смотровой площадке и увидите главное здание МГУ. А если прогуляться по набережной в направлении центра, то можно дойти до Нескучного сада и парка Горького.

8. Музей-заповедник «Царицыно»

Алена Бжахова/TASS Алена Бжахова/TASS

Огромный парк с грандиозным дворцовым комплексом, цветочными оранжереями, прудами, танцующими фонтанами и множеством тропинок для прогулок. Сама резиденция строилась для Екатерины Великой, но она так и не успела ей воспользоваться, а парк вокруг дворца облюбовали москвичи еще XIX века, так что вам точно сюда нужно. Белочки в парке тоже имеются и не стесняются просить орешки.

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