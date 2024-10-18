Где лучше гулять в Москве осенью? (ФОТО)

Осень в парке Царицыно.yulenochekk/Getty Images
Дворянская усадьба Кусково – одна из самых роскошных в Москве. До революции здесь была резиденция графов Шереметевых, которые не жалели средств на благоустройство.
Парк сделан по европейскому образцу, с многочисленными садовыми галереями и прудами. С одной стороны – регулярный французский парк, с другой – таинственный английский парк. Сохранился и сам дворец.
Осенние парки Москвы прекрасны, но в Сокольники стоит идти не только, чтобы шуршать листьями. Здесь проходят живописные трамвайные маршруты Москвы, ведь рельсы проложены прямо по территории парка. Так что можно прогуляться, не выходя из уютного трамвая.
В хорошую погоду здесь можно кататься на велосипедах и самокатах, а в пасмурную – ходить на многочисленные лекции и выставки в павильонах. На ВДНХ есть огромное количество мест для снимков – с цветами и желтыми листьями, а также разнообразных маршрутов для неспешных прогулок с кофе и пончиками.
Этот маршрут для настоящих любителей пеших прогулок! Бульварное кольцо Москвы состоит из 10 бульваров общей протяженностью 9 км. Проходя по каждому из них можно рассмотреть старую Москву со всех ракурсов. А если надоест – свернуть в любой переулок и дойти до самого центра.
Парк с прудом около Новодевичьего монастыря особенно красиво смотрится в осенних красках. Гулять здесь можно очень долго!
В самом монастыре есть церкви разных эпох, а в главном Смоленском соборе сохранились фрески XVI века. Ансамбль Новодевичьего монастыря включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самая яркая пешеходная улица Москвы проходит недалеко от Кремля. Здесь всегда весело и тепло даже в промозглую осеннюю погоду!
Вечером зажигается иллюминация, уличные музыканты начинают свои концерты. Кроме того, вокруг много кафе, где можно укрыться от ветра и дождя.
С набережной у метро «Воробьевы горы» открываются виды на башни Москвы-сити и канатную дорогу до Лужников. Если подняться наверх, то окажетесь на смотровой площадке и увидите главное здание МГУ. А если прогуляться по набережной в направлении центра, то можно дойти до Нескучного сада и парка Горького.
Огромный парк с грандиозным дворцовым комплексом, цветочными оранжереями, прудами, танцующими фонтанами и множеством тропинок для прогулок. Сама резиденция строилась для Екатерины Великой, но она так и не успела ей воспользоваться, а парк вокруг дворца облюбовали москвичи еще XIX века, так что вам точно сюда нужно. Белочки в парке тоже имеются и не стесняются просить орешки.
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