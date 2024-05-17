7 самых красивых церквей Москвы

Самый красивый храм не только Москвы, но и всей России. По мнению экспертов, его внешний вид сформировал эстетические предпочтения многих и многих поколений русских людей. (Поэтому мы так любим яркое и разноцветное). Официально эта церковь XVI века называется Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. А Василию Блаженному посвящен лишь один из 9 приделов.
Храм построен в XV веке итальянских архитектором Аристотелем Фиораванти. И его имя знает каждый русский школьник. Считается, что этот главный собор Кремля — самое старое из полностью сохранившихся зданий Москвы. И он был свидетелем большой истории, ведь здесь проходили венчания на царство и коронации русских монархов.
Храм XIX века в русско-византийском стиле стал печально известен как символ борьбы советской власти с религией. В 1931 году его взорвали и построили на его месте открытый бассейн. В 1990-х храм был воссоздан по оригинальному проекту, и сейчас это кафедральный собор Русской православной церкви и самый большой православный храм России.
По легенде, Василий III построил эту церковь в честь рождения наследника, будущего царя Ивана Грозного. И это первый каменный шатровый храм в России - до него строили лишь деревянные строения такого типа. Одна из древнейших церквей Москвы, настоящий шедевр XVI века и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Церковь построил в своей некогда подмосковной усадьбе Лев Нарышкин, дядя Петра I по материнской линии. Государь, кстати, подарил для храма цветные витражи и пожаловал немалую сумму на строительство. Теперь этот архитектурный шедевр конца XVII века считается одним из самых ярких примеров Московского, или «нарышкинского» барокко.
Один из красивейших храмов Москвы еще и настоящий символ Замоскворечья, района к югу от Кремля, куда приезжали иностранные купцы. Священномученик Климент считается покровителем всех путешествующих по воде. Современный вид храм приобрел в 1769 году, перестроенный из более старой церкви на средства замоскворецких купцов. Прекрасный образец барокко.
Церковь XVII века напоминает пряничный домик. Архитектурный шедевр относят к стилю русского узорочья из-за обилия цветных декоративных элементов и арок-кокошников. Посвящен храм одному из самых почитаемых в России святых - Николаю Чудотворцу, но также верующие стекаются сюда поклониться главной святыне - иконе Божией Матери «Споручница грешных». Ей здесь посвящен отдельный придел.
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