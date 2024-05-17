7 самых красивых церквей Москвы

1. Храм Василия Блаженного

Getty Images Getty Images

Самый красивый храм не только Москвы, но и всей России. По мнению экспертов, его внешний вид сформировал эстетические предпочтения многих и многих поколений русских людей. (Поэтому мы так любим яркое и разноцветное). Официально эта церковь XVI века называется Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. А Василию Блаженному посвящен лишь один из 9 приделов.

2. Успенский собор Московского Кремля

Getty Images Getty Images

Храм построен в XV веке итальянских архитектором Аристотелем Фиораванти. И его имя знает каждый русский школьник. Считается, что этот главный собор Кремля — самое старое из полностью сохранившихся зданий Москвы. И он был свидетелем большой истории, ведь здесь проходили венчания на царство и коронации русских монархов.

3. Храм Христа Спасителя

Getty Images Getty Images

Храм XIX века в русско-византийском стиле стал печально известен как символ борьбы советской власти с религией. В 1931 году его взорвали и построили на его месте открытый бассейн. В 1990-х храм был воссоздан по оригинальному проекту, и сейчас это кафедральный собор Русской православной церкви и самый большой православный храм России.

4. Церковь Вознесения Господня в Коломенском

Getty Images Getty Images

По легенде, Василий III построил эту церковь в честь рождения наследника, будущего царя Ивана Грозного. И это первый каменный шатровый храм в России - до него строили лишь деревянные строения такого типа. Одна из древнейших церквей Москвы, настоящий шедевр XVI века и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

5. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях

Getty Images Getty Images

Церковь построил в своей некогда подмосковной усадьбе Лев Нарышкин, дядя Петра I по материнской линии. Государь, кстати, подарил для храма цветные витражи и пожаловал немалую сумму на строительство. Теперь этот архитектурный шедевр конца XVII века считается одним из самых ярких примеров Московского, или «нарышкинского» барокко.

6. Церковь Климента Папы Римского

Getty Images Getty Images

Один из красивейших храмов Москвы еще и настоящий символ Замоскворечья, района к югу от Кремля, куда приезжали иностранные купцы. Священномученик Климент считается покровителем всех путешествующих по воде. Современный вид храм приобрел в 1769 году, перестроенный из более старой церкви на средства замоскворецких купцов. Прекрасный образец барокко.

7. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках

Getty Images Getty Images

Церковь XVII века напоминает пряничный домик. Архитектурный шедевр относят к стилю русского узорочья из-за обилия цветных декоративных элементов и арок-кокошников. Посвящен храм одному из самых почитаемых в России святых - Николаю Чудотворцу, но также верующие стекаются сюда поклониться главной святыне - иконе Божией Матери «Споручница грешных». Ей здесь посвящен отдельный придел.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене