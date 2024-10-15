5 стихотворений Михаила Лермонтова, которые вы должны знать

Все мы учили в школе наизусть «Бородино» и про «парус одинокий». Но какие еще стихи «второго» поэта после Пушкина надо знать и почему?

1. Смерть поэта (1837)

Узнай Россию (Портрет: Третьяковская галерея) Узнай Россию (Портрет: Третьяковская галерея)

Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой,

С свинцом в груди и жаждой мести,

Поникнув гордой головой!..

Не вынесла душа поэта

Позора мелочных обид,

Восстал он против мнений света

Один, как прежде… и убит!

По иронии судьбы слава к Лермонтову как к поэту пришла после того, как умер его кумир – Пушкин. Гибель главного русского поэта на дуэли Михаил Юрьевич переживал крайне тяжело и обвинял во всем «свет завистливый и душный» и молву, которая оклеветала Пушкина и вместо венка поэта надела на него венец терновый.

Резкий на язык Лермонтов столь едко рассыпался в критике света, что его стихотворение вызвало настоящий скандал в обществе.

По слухам, Николаю I стихотворение передал глава тайной полиции Бенкендорф, обеспокоенный таким «бесстыдным вольнодумством». И император велел «проверить» Лермонтова. Но также сказал: «Этот, чего доброго, заменит России Пушкина».

Знакомые и друзья Пушкина оценили стихотворение очень высоко и пересылали друг другу. «Вот стихи какого-то Лермонтова, гусарского офицера» – писал Вяземский Денису Давыдову.

Лермонтов и правда до этого стиха был лишь офицером, увлекавшимся поэзией, впрочем так же, как и живописью и музыкой.

2. Парус («Белеет парус одинокий») (1832)

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..

«Парус» считается настоящей классикой поэзии романтизма. Он весь состоит из противоречий и противопоставлений. Вокруг него лазурное море и прекрасное золотое солнце, а внутри него мятежный дух, не находящий нигде покоя.

М. Ю. Лермонтов в вицмундире Лейб-гвардии Гусарского полка, 1834 П. З. Захаров-Чеченец П. З. Захаров-Чеченец

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Именно этот дух будет позже воплощен и в «Демоне», падшем ангеле, который полюбил девушку и обещал дать ей все взамен на любовь: «Я опущусь на дно морское, я поднимусь за облака».

Но также это и стихотворение про вселенское одиночество. Такое же, как у «сосны», которая стоит одна на севере диком. И у «утеса», который плачет в пустыне – оставленный даже тучкой.

3. Родина (1841)

Люблю отчизну я, но странною любовью!

Не победит ее рассудок мой.

Писали сочинение на тему «стихов о родине в творчестве русских поэтов»? Одно из хрестоматийных принадлежит перу Лермонтова.

Лермонтов после возвращения из ссылки, 1838 А. И. Клюндер/Институт русской литературы, Санкт-Петербург А. И. Клюндер/Институт русской литературы, Санкт-Петербург

Еще до Есенина он писал, как любит «чету белеющих берез» и что «проселочным путем люблю скакать в телеге».

Но я люблю — за что, не знаю сам.

Он пишет, что любовь к своей стране заключается не о чем-то великом и вечном, а в простых бытовых радостях, которые все вместе и составляют понятие «родина». И даже «говор пьяных мужичков».

4. Бородино (1837)

«Скажи-ка дядя»... начало этого стихотворения знает любой школьник (а не отсылка ли это к Пушкину и его «Моя дядя самых честных правил»?).

И конечно, «Бородино» – это важнейшее стихотворение, не только детально рисующее картинку известного сражения, но и поднимающее вопрос отцов и детей (одно из первых в русской литературе).

— Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри — не вы!

Автопортрет ГМИРЛИ имени В.И. Даля ГМИРЛИ имени В.И. Даля

И этот бородинский дядя при этом с горечью говорит о том, как все хотели сражаться за Москву и как возмущались решению ее отдать французу и сжечь. И все же полагаются на волю божью.

Ребята! не Москва ль за нами?

Умремте ж под Москвой.

Большинство предков Лермонтова по мужской линии были военными, и как полагают биографы, «Бородино» было вдохновлено рассказами его деда. Стихотворение было написано к 25-летию битвы, как раз когда интерес к этой теме – и именно теме народного сопротивления – был огромен. И в стихотворении отражен именно взгляд самого обычного бойца из народа, который говорит, что буквально все – все отечество – стояло за Москву.

5. «И скучно и грустно…» (1840)

И скучно и грустно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды…

Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..

А годы проходят — все лучшие годы!

Сегодня сложно поверить, что эти строки написал молодой человек 25 или 26 лет. Но в этом весь Лермонтов. Прямо подобно своему «Герою нашего времени», Печорину, он рано устал от жизни, и возможно поэтому так рьяно искал гибели – то на войне, то в дуэлях.

Последний прижизненный портрет Лермонтова, 1841 К. А. Горбунов К. А. Горбунов

Это стихотворение о тщетности бытия и опять-таки о тотальном одиночестве человека в этом мире. Столь кардинальный драматизм свойственен романтизму.

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, –

Такая пустая и глупая шутка…

Современники ругали Лермонтова за упаднические настроения, а вот критик Белинский был доволен тем, как это стихотворение «гремит правдою!».

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