5 стихотворений Михаила Лермонтова, которые вы должны знать

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде… и убит!
По иронии судьбы слава к Лермонтову как к поэту пришла после того, как умер его кумир – Пушкин. Гибель главного русского поэта на дуэли Михаил Юрьевич переживал крайне тяжело и обвинял во всем «свет завистливый и душный» и молву, которая оклеветала Пушкина и вместо венка поэта надела на него венец терновый.
Резкий на язык Лермонтов столь едко рассыпался в критике света, что его стихотворение вызвало настоящий скандал в обществе.
По слухам, Николаю I стихотворение передал глава тайной полиции Бенкендорф, обеспокоенный таким «бесстыдным вольнодумством». И император велел «проверить» Лермонтова. Но также сказал: «Этот, чего доброго, заменит России Пушкина».
Знакомые и друзья Пушкина оценили стихотворение очень высоко и пересылали друг другу. «Вот стихи какого-то Лермонтова, гусарского офицера» – писал Вяземский Денису Давыдову.
Лермонтов и правда до этого стиха был лишь офицером, увлекавшимся поэзией, впрочем так же, как и живописью и музыкой.
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
«Парус» считается настоящей классикой поэзии романтизма. Он весь состоит из противоречий и противопоставлений. Вокруг него лазурное море и прекрасное золотое солнце, а внутри него мятежный дух, не находящий нигде покоя.
М. Ю. Лермонтов в вицмундире Лейб-гвардии Гусарского полка, 1834П. З. Захаров-Чеченец
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Именно этот дух будет позже воплощен и в «Демоне», падшем ангеле, который полюбил девушку и обещал дать ей все взамен на любовь: «Я опущусь на дно морское, я поднимусь за облака».
Но также это и стихотворение про вселенское одиночество. Такое же, как у «сосны», которая стоит одна на севере диком. И у «утеса», который плачет в пустыне – оставленный даже тучкой.
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Писали сочинение на тему «стихов о родине в творчестве русских поэтов»? Одно из хрестоматийных принадлежит перу Лермонтова.
Лермонтов после возвращения из ссылки, 1838А. И. Клюндер/Институт русской литературы, Санкт-Петербург
Еще до Есенина он писал, как любит «чету белеющих берез» и что «проселочным путем люблю скакать в телеге».
Но я люблю — за что, не знаю сам.
Он пишет, что любовь к своей стране заключается не о чем-то великом и вечном, а в простых бытовых радостях, которые все вместе и составляют понятие «родина». И даже «говор пьяных мужичков».
«Скажи-ка дядя»... начало этого стихотворения знает любой школьник (а не отсылка ли это к Пушкину и его «Моя дядя самых честных правил»?).
И конечно, «Бородино» – это важнейшее стихотворение, не только детально рисующее картинку известного сражения, но и поднимающее вопрос отцов и детей (одно из первых в русской литературе).
— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
АвтопортретГМИРЛИ имени В.И. Даля
И этот бородинский дядя при этом с горечью говорит о том, как все хотели сражаться за Москву и как возмущались решению ее отдать французу и сжечь. И все же полагаются на волю божью.
Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой.
Большинство предков Лермонтова по мужской линии были военными, и как полагают биографы, «Бородино» было вдохновлено рассказами его деда. Стихотворение было написано к 25-летию битвы, как раз когда интерес к этой теме – и именно теме народного сопротивления – был огромен. И в стихотворении отражен именно взгляд самого обычного бойца из народа, который говорит, что буквально все – все отечество – стояло за Москву.
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят — все лучшие годы!
Сегодня сложно поверить, что эти строки написал молодой человек 25 или 26 лет. Но в этом весь Лермонтов. Прямо подобно своему «Герою нашего времени», Печорину, он рано устал от жизни, и возможно поэтому так рьяно искал гибели – то на войне, то в дуэлях.
Последний прижизненный портрет Лермонтова, 1841К. А. Горбунов
Это стихотворение о тщетности бытия и опять-таки о тотальном одиночестве человека в этом мире. Столь кардинальный драматизм свойственен романтизму.
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, –
Такая пустая и глупая шутка…
Современники ругали Лермонтова за упаднические настроения, а вот критик Белинский был доволен тем, как это стихотворение «гремит правдою!».
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