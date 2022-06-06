10 главных произведений Александра Пушкина

Все мы знаем, что Пушкин - солнце русской поэзии и гений, который смог проникнуть в тайны русского характера и менталитета. Но точно ли вы знакомы с его самыми важными текстами?

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) прожил всего 37 лет. Он был повесой, свободолюбцем, поклонником красивых женщин и умнейшим русским человеком своего времени. Ему удалось не просто сформировать тот русский язык, на котором была написана затем вся великая русская литература, но и самому создать на нем целый ряд действительно гениальных произведений. Иностранцам сложно оценить их масштаб отчасти потому, что пушкинский стих практически не поддается переводу (получается или блеклая и даже вульгарная калька или занудный академический опус), а отчасти потому, что мудрость Пушкина и волновавшие его проблемы в полной мере понятны и близки только русскому сознанию.

1. Стихотворения

Михаил Врубель, Пророк. 1898 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Главный русский поэт написал около 360 стихотворений. Сочинять начал еще в детстве (его старшие современники рассказывают о настоящем перевороте, произошедшим с мальчиком в 11 лет).

Одно из лучших стихотворений о любви, написанное на русском, пушкинское «К***» («Я помню чудное мгновенье», 1825), Кстати, оно переведено более, чем на 200 языков. «Пророк» (1826) - мощная библейская интерпретация назначения поэзии.

Свое любимое время года в России, неизменно приносившее ему вдохновение и приток творческих сил, Пушкин описал в стихотворении «Осень» (1833). Невероятной глубины стихотворение «Воспоминание» (1828) о ночном раскаянии за все, что сделал в жизни. В стихотворении «Поэт (Пока не требует поэта)» (1827) Пушкин впускает читателя в свою творческую «лабораторию» и показывает, как внутри одного человека может жить обыватель и гений. А в стихотворении «Из Пиндемонти (Не дорого ценю я громкие права)» (1836) Пушкин делится с нами заветным секретом свободы и счастья, который современен и сегодня. Наконец, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»(1836) - это осмысление и подведение итогов собственного творчества.

2. Руслан и Людмила (1817-1820)

Бой Черномора с Русланом. Литография П. П. Щеглова. 1887 Общественное достояние Общественное достояние

Каждый российский ребенок знает наизусть начало этой сказочной поэмы - про зеленый дуб у Лукоморья, по которому ходит ученый кот и где сидит русалка. Вдохновляясь фольклором, Пушкин пишет свою первую большую поэму, погружая читателя в волшебный мир, где коварный чародей Черномор похищает прекрасную Людмилу, а богатырь Руслан отправляется ее спасать. Уже в 1841 году Михаил Глинки сочиняет свою знаменитую оперу «Руслан и Людмила» по мотивам пушкинской поэмы.

3. Евгений Онегин (1823-1832)

Фильм-опера "Евгений Онегин" реж. Роман Тихомиров, 1958 / Ленфильм реж. Роман Тихомиров, 1958 / Ленфильм

Роман в стихах считается не только вершиной творчества Пушкина, но и «энциклопедией русской жизни». Молодой образованный дворянин Онегин из столицы приезжает в деревню, он скучает и хочет как-то развлечь себя, но вместо этого неожиданно для себя самого становится участником трагедии и мелодрамы. Дочь соседей Татьяна признается ему в любви (письмо Татьяне - лучшее признание в любви русской литературы), но он зачем-то волочится за ее сестрой Ольгой, за что лучший друг вызывает Онегина на дуэль...

Произведение чрезвычайно сложно для перевода из-за того, что Пушкин изобрел специальную «онегинскую строфу» с четкой структурой и порядком рифм, и придерживался ее на протяжении всего романа. Зато отлично пошло в опере по всему миру - ее написал Петр Чайковский в 1877-78 годах.

4. Борис Годунов (1825)

Опера "Борис Годунов" Дамир Юсупов / Большой театр Дамир Юсупов / Большой театр

В центре стихотворной трагедии - одна из самых загадочных страниц русской истории - убийство царевича Дмитрия, последнего наследника династии Рюриковичей. Прошел слух о том, что царевича приказал убить Борис Годунов, чтобы самому занять трон…

В пьесе явно прослеживаются параллели со временем, в котором жил Пушкин. Он пишет произведение, будучи в ссылке за вольнодумные стихи, при этом в стране происходит восстание декабристов, которое он остро переживает и в котором принимают участие многие его друзья. Однако опус своими размышлениями весьма актуален и для современной России.

На основе трагедии «Борис Годунов» в 1869 году Модест Мусоргский написал известную оперу. Произведение множество раз ставили на сценах разных театров, а также экранизировали.

5. Маленькие трагедии (1830)

Мини-сериал Маленькие трагедии реж. Михаил Швейцер, 1979 / Мосфильм реж. Михаил Швейцер, 1979 / Мосфильм

Продолжая эксперименты с драматургией и сидя запертым в холерном карантине у себя в имении Болдино, Пушкин пишет цикл из четырех небольших пьес в стихах «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Поэт исследует человеческие страсти, и в каждой трагедии ставит героев (и читателя) перед строгим моральным выбором.

Все пьесы вместе и по отдельности были неоднократно инсценированы в театре и экранизированы.

6. Повести покойного Ивана Петрович Белкина (1830)

Иллюстрация к произведению А.С.Пушкина "Повести Белкина", 1947 Арам Ванециан Арам Ванециан

«Повести Белкина» - захватывающий цикл из пяти повестей. Здесь и сентиментальная история о дворянке, которая наряжается крестьянкой для знакомства с красавцем-соседом, в то время как их отцы враждуют. И романтическая история о дуэли, в которой один из участников решил отложить свой выстрел и приглашает оппонента вернуться к поединку спустя несколько лет. И невероятная история про случайно женившегося офицера…

7. Медный всадник (1833)

Балет "Медный всадник" в Большом театре, 1954 Василий Малышев / Sputnik Василий Малышев / Sputnik

Эта стихотворная повесть - настоящий гимн Санкт-Петербургу. «Люблю тебя, Петра творенье» - одна из самых известных цитат произведения. Название же повести дало прозвище конному памятнику Петру I, ставшего символом города.

Сюжет, однако, вращается вокруг печальной истории - Пушкин описывает сильнейшее наводнение, которое случилось в городе в 1824 году.

8. Пиковая дама (1834)

Пиковая дама (фильм-опера) реж. Роман Тихомиров, 1960 / Ленфильм реж. Роман Тихомиров, 1960 / Ленфильм

Это повесть о том, как карточная игра может довести до сумасшествия. Чтобы узнать заветную выигрышную комбинацию карт, молодой Германн проникает в спальню к старой графине - та от испуга умирает, а ее призрак начинает мерещиться герою, повторяя «тройка, семёрка, туз»…

Произведение имело большой успех в Европе, а Петр Чайковский написал по ее мотивам одноименную оперу.

9. Капитанская дочка (1836)

Кадр из фильма "Капитанская дочка" реж. Владимир Каплуновский, 1960/Мосфильм реж. Владимир Каплуновский, 1960/Мосфильм

Это роман о крестьянском восстании Емельяна Пугачева, которое захлестнуло почти всю Россию в XVIII веке. Но прежде всего, это произведение о чести, дворянском долге и о любви, как их до сих пор понимает русский человек.

Этот роман стоит прочитать хотя ради фразы, ставшей афоризмом: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный». Личность Емельяна Пугачева крайне интересовала Пушкина и помимо художественного романа он написал еще и историческую монографию «История Пугачёвского бунта».

10. Сказки

"Царь Салтан". Иллюстрация Ивана Билибина Общественное достояние Общественное достояние

Ни один российский ребенок не минует знакомства с удивительными сказками в стихах Пушкина. Своих легким и живописным слогом он пересказал народные сказания, слышанные от любимой им няни Арины Родионовны. Самые прекрасные и значимые это «Сказка о рыбаке и рыбке», в которой Пушкин говорит о мере наших желаний, «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

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