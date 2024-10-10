Евфросиния Керсновская: летопись ГУЛАГа в рисунках

Эта женщина провела в лагерях и ссылках почти 20 лет. Долгую историю своих мытарств она не только записала, оставив мемуары, но и зарисовала.

На лубочных, почти детских рисунках Евфросинии Керсновской можно увидеть совсем недетские сюжеты – этапирование в Сибирь в вагонах для скота, ночные тюремные издевательства, допросы, трупы, лагерные вышки и тяжелейшую работу в шахте.

В школьных тетрадках Керсновская скрупулезно записала и зарисовала целую летопись ГУЛАГа. 2200 рукописных страниц и 700 рисунков стали самыми «живыми» свидетельствами об ужасах, которые в советское время пережили сотни тысяч людей.

«Сколько стоит человек» – так называется ее книга воспоминаний, написанная в 1960-х, но впервые увидевшая свет лишь в 1990-х. «Человек на самом деле стоит столько, сколько стоит его слово», – отвечает она на свой вопрос.

Эта удивительная женщина не только выжила в советских лагерях, но и смогла пройти весь страшный путь с честью и достоинством.

Кто такая Евфросиния Керсновская и как она оказалась в лагерях?

Керсновская родилась в Одессе в дворянской семье в 1908 году. Во время Гражданской войны отца арестовали, но чудом отпустили. И вся семья бежала морем в Румынию. В 1920-30-х Керсновские спокойно жили в румынской Бессарабии. Евфросиния окончила гимназию, получила отличное образование, знала несколько языков.

В фамильном имении она создала образцовое фермерское хозяйство, сама работала на полях, ухаживала за домашним скотом.

Идиллия закончилась в 1940-м, когда Бессарабия вошла в состав СССР: вошли советские войска, начались репрессии. Зажиточных крестьян раскулачили и депортировали.

Керсновских выселили из дома. Евфросиния отправила мать в Румынию, а сама осталась – нужно ухаживать за хозяйством.

Но вскоре и ее, вместе с сотнями бессарабцев, посадили в товарный вагон и повезли в Сибирь.

Лагерь, побег, тюрьмы и норильские шахты

Долго на поезде, а потом на барже по реке, Керсновскую и ее попутчиков везли в спецпоселение. Ее товарищи по несчастью были в отчаянии, а она как будто чувствовала оптимизм: «Ведь предстоит работа! А в том, что касается работы, я была в себе уверена».

Тогда она еще не понимала, что это не работа, а рабский унизительный труд.

Ее поселили в холодном бараке с клопами. Не давая посуды, кормили баландой. И заставляли до изнеможения работать на лесоповале.

И чуть позже она решилась на смелый шаг – побег. Лучше смерть на свободе, чем в неволе, подумала она. Полгода женщина скиталась по сибирской тайге, едва не погибнув от голода и мороза.

Но Евфросинию поймали, и теперь ее ждал уже настоящий приговор – 10 лет исправительно-трудовых лагерей. А потом, за неосторожные слова, – еще один приговор.

«Приходилось весь день стоять в воде на каменном полу босиком, почти голышом, в одних трусах, ведь сушить одежду негде, да и скинуть ее, чтобы подсушить, невозможно: в бараке такой шалман, что последнюю портянку способны украсть», – писала она о лагерных условиях.

Но испытания не сломили ее. Несколько раз женщину этапировали в разные места, но, наконец, определили на крайний север – в Норильск, где были самые жестокие условия. Там Керсновская сама попросилась в угольную шахту, на самую тяжелую работу. Она была уверена, что именно такая работа ее и спасет – «начальство» будет более благосклонно.

Как остаться человеком в лагере

Дворянка, интеллигентка, человек чести, Керсновская поражает смелостью и человечностью. Она без страха спорит с конвоирами, с лагерным «начальством», пытается отстаивать человеческие права не только для себя, но и товарищей по несчастью.

Возможно, именно ее несоветскость, отсутствие привычки к советскому образу жизни и приспособленчеству, помогла ей выжить и остаться человеком.

Так, когда конвоиры отказывали им в воде, хотя поезд стоял прямо у озера, Евфросиния была единственной, кто не побоялся предъявить претензию. Помимо жажды, были и еще более тяжелые обстоятельства: в соседнем вагоне родила женщина и нужно было элементарно обмыть ребенка. Ночью она сама смогла зонтом открыть засов вагона и сбегала с ведром к озеру. Это стоило ей карцера и наручников.

Еще не раз она откажется поступаться принципами. Всем следователям и лагерным начальникам будет в лицо говорить все, что думает. И всегда помогать нуждающимся.

Она никогда не прятала еду, как это было принято в лагере, и делилась с голодающими. И даже в день освобождения на все полученные деньги купила пирожки для своей бригады.

Она помогала хоронить умерших, когда сотрудники морга не справлялись; стирала солдатское белье, когда шла война…

Освобождение и мемуары

Евфросинию освободили в 1952 году. Она была ограничена в правах и не могла далеко уезжать от места заключения. 44-летняя женщина идет работать на шахту – теперь добровольно. С надеждой, что скоро выйдет на пенсию и сможет жить спокойно.

С матерью она встретится лишь в 1958 году, спустя 18 лет разлуки. Это было не просто: мать жила в Румынии и думала, что дочь погибла.

Воссоединиться полностью они смогли лишь в 1961 году – поселились в небольшом домике в Ессентуках, на Кавказе. Теперь там музей, посвященный Керсновской.

Написать о прожитом Евфросинию просила мать – она начала в 1964-м, когда мамы не стало. В 1980-х ее воспоминания распространялись в самиздате – несколько томов машинописи с иллюстрациями. В 1990-м рисунки впервые были опубликовали в журнале «Огонек».

Евфросиния с мамой Ессентукский краеведческий музей Ессентукский краеведческий музей

«Узнай Россию» благодарит Игоря Моисеевича Чапковского за помощь в подготовке материала.

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