Как заключенный в ГУЛАГе написал отличный роман и спасся

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Александра Гузева

Russia Beyond (Бессмертный барак; Детгиз, 1958)
История создания «Наследника из Калькутты» Роберта Штильмарка сама похожа на сюжет авантюрного романа.

XVIII век. Индийский океан. Пиратский корабль во главе с одноглазым капитаном захватывает судно, на котором наследник графского титула плывет из Калькутты в Англию со своей невестой. Один из пиратов забирает документы графа и плывет в Англию под его именем - и с его невестой. 

Это завязка приключенческого романа «Наследник из Калькутты». Причем тут Россия, спросите вы? Дело в том, что эта книга была написана советским писателем, да еще и в ГУЛАГе, да еще и помогла ему выжить. Но все по порядку.

Попал в ГУЛАГ «за болтовню»

Роберт Штильмарк

Роберт Штильмарк

Архивное фото

У Роберта Штильмарка были немецкие и шведские корни, но родился он в Москве в 1909 году. Окончив один из первых советских литературных институтов, он стал журналистом-международником, занимался культурными связями со Швецией, работал в крупных литературно-художественных журналах. 

Во Вторую мировую он воевал в разведроте Красной армии и был тяжело ранен, после чего выучился на военного топографа и стал служить при Генштабе. В апреле 1945 года, всего за месяц до окончания войны, Роберт был арестован и осужден на 10 лет лагерей по статье 58-10 «контрреволюционная агитация», или «за болтовню», как называли ее в народе. Якобы Штильмарк не одобрял сталинскую реконструкцию Москвы - снос Сухаревой башни и Красных ворот - а также переименования городов на советский лад.

Три года Роберт сидел в тюрьмах и лагерях неподалеку от Москвы, а затем был переведен на север. Там как раз началась строительство железнодорожной «Трансполярной магистрали», одного из самых грандиозных проектов ГУЛАГа. Предполагалось соединить по болотам и тундре северные районы страны от Баренцева моря до Чукотки.

Заброшенные объекты «стройки 501»

Заброшенные объекты «стройки 501»

Карта ГУЛАГа

Штильмарка направили на строительство восточного участка этой дороги - Салехард-Игарка. Этот проект так и не был до конца реализован - после смерти Сталина его законсервировали, а заключенных массово амнистировали. 

Написал роман, чтобы выжить

В лагере политзаключенные сидели вместе с обычными уголовниками. Многие из последних добивались милости начальства и даже «руководящих должностей» в иерархии заключенных. Одним из них был Василий Василевский - распорядитель нарядов на работу.   

Василевский узнал, что у Штильмарка есть литературный опыт, и придумал взаимовыгодную «схему». Он освобождает новичка от тяжелых работ, а тот взамен пишет для него исторический роман. Василевский где-то слышал, что Сталин любит подобные книги, и надеялся отправить такой «подарок» вождю от своего имени, чтобы получить амнистию или хотя бы сократить лагерный срок. 

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Работа за полярным кругом не сулила ничего хорошего, кроме отмороженных на лесоповале пальцев, поэтому Штильмарк согласился. Василевский определил его на работу в лагерной бане, снабдил бумагой и чернилами. Каждый день в течение 14 месяцев он по 20 часов работал над книгой.

Роман, описывающий приключения пиратов по морям Индийского океана, североамериканских индейцев, эпоху великих географических открытий и испанскую инквизицию, был создан «при коптилке из солярки, в глухой таежной землянке, без листочка шпаргалки, без взгляда на карту или в книжку», как писал сам автор в письмах сыну. Некоторые сведения о старой Англии он почерпнул у заключенного профессора, который бывал за границей. 

Каждую новую главу Штильмарк читал заключенным, и они с нетерпением ждали продолжения. В лагере его зауважали и прозвали «батя-романист». В автобиографии «Горсть света» Штильмарк описывал, что Василевский решил подкупить одного из блатных убить «литературного раба», когда роман был почти завершен. Однако Штильмарк заслужил уважение уголовников, и те заступились за него. 

Судьба «Наследника из Калькутты»

После освобождения из лагеря в 1953 году Штильмарк еще некоторое время оставался в ссылке в Сибири. Он уже почти забыл про свой роман, когда ему пришло письмо от Василевского. Лжеавтор сообщал, что у него изъяли рукопись, и просил, чтобы сын Штильмарка в Москве обратился в органы, вернул текст романа - и способствовал его появлению в печати. Штильмарк отправил сыну Феликсу соответствующие распоряжения.

Роберт Штильмарк

Роберт Штильмарк

Бессмертный барак

Как потом писал Феликс в предисловии к автобиографии отца, рукопись ему действительно отдали. Сотрудники спецслужб даже сказали, что это хорошая вещь и ее нужно непременно издать. Текст книги Феликс передал знакомому писателю Ивану Ефремову. Тот поначалу воспринял рукопись скептически, да и лагерное прошлое автора было возможным препятствием к публикации. Но начав читать, Ефремов просто не мог оторваться. «Какого черта ваш Федя [Феликс] не несет мне... третий том! Гоните его ко мне скорее! А то у нас тут в семье от нетерпения все нервы расшатались. Могу и сам послать к этому Феде сына Аллана: он должен бы уезжать, но не может ехать, не узнав, чем там в романе дело кончилось!», - цитировал Штильмарк Ефремова в автобиографии.  

Ефремов в итоге и посоветовал книгу в издательство. В 1958 году «Наследник из Калькутты» появился в печати под двумя фамилиями: Р. А. Штильмарк и В. П. Василевский. В издательстве автора уговаривали снять фамилию самозванца, но Штильмарк оставил ее «из товарищеской солидарности к бывшему лагернику» и потому, что без него книги бы не было совсем. 

На обложке первого издания стояло две фамилии - Штильмарк и Василевский

На обложке первого издания стояло две фамилии - Штильмарк и Василевский

Детгиз, 1958; Издательство РуДа, 2019

Но тут Василевский потребовал у Штильмарка половину гонорара и стал угрожать «соавтору», что может вновь попросить уголовных друзей поквитаться с ним. В итоге через суд Штильмарк все-таки добился признания его единоличным автором, выплатив лишь небольшую сумму «автору идеи».

И тут вскрылась еще одна невероятная подробность этой истории. Чтобы доказать свое авторство, «батя-романист» зашифровал в тексте «Наследника» послание. В одном из отрывков первые буквы каждого второго слова вместе составляли «лжеписатель, вор, плагиатор» - и конечно, имелся в виду Василевский.

Листья быстро желтели. Лес, еще недавно полный жизни и летней свежести, теперь алел багряными тонами осени. Едва приметные льняные кудельки вянущего мха, отцветший вереск, рыжие, высохшие полоски нескошенных луговин придавали августовскому пейзажу грустный, нежный и чисто английский оттенок. Тихие, словно отгоревшие в розовом пламени утренние облака на востоке, летающая в воздухе паутина, похолодевшая голубизна озерных вод предвещали скорое наступление ненастья и заморозков.

В 1959 году роман был издан под одной фамилией истинного автора. А в 1989, во время перестройки, был переиздан. Тогда широкой публике стали доступны многие запрещенные ранее книги – от Александра Солженицына до Бориса Пастернака. Новый всплеск читательского интереса был вызван еще и тем, что стала известна лагерная история создания «Наследника», которую раньше держали в секрете. 

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