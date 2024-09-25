А вы знали, что на Руси парились в печи?

Если по каким-то причинам баню построить не было возможности, парились действительно в печи. И вот как все происходило.

Общественное достояние Общественное достояние

Русская печь не зря занимала значительную часть избы – в нее помещались не только горшки с едой, залезть туда могли одновременно несколько взрослых человек. К тому же использование ее как парной помогало сэкономить: печь топили каждый день, не нужно было тратиться на дрова еще и для бани.

Общественное достояние Общественное достояние

В конце дня, когда все домашние дела были завершены, а печь немного охлаждалась, оттуда убирали всю золу. Потом в горнило (так называлось ее внутреннее пространство) стелили солому и ставили чугунную емкость с горячей водой. После чего оставалось только залезть внутрь и закрыть заслонку. Хорошенько намочить веник в горячей воде и разбрызгать вокруг, чтобы пошел пар.

Николай Анохин (CC BY-SA 4.0) Николай Анохин (CC BY-SA 4.0)

Такой способ упоминается в том числе в «Житии преподобного Иринарха» конца 16 века: диакон Никитского монастыря Онуфрий страдал от лихорадки и так его бил озноб, что он залезал в печь, чтобы хоть немного согреться. Так что печь была не только кормилицей, но еще и своего рода «лечебницей»: болеющих могли на досках заносить внутрь. Даже захворавших младенцев помещали в печь, чтобы изгнать болезнь. Как тут не вспомнить Бабу Ягу!

Иван Горохов Иван Горохов

В парении в печи были и свои особенности. Залезали туда обычно ногами внутрь. Нужно было сидеть или лежать в ней очень аккуратно, чтобы не обжечься о стенки, воды много не использовали – обливались в корыте, стоящем у печи. Первыми парились мужчины, а потом женщины и дети.

Удивительно, но в печах парились не только в стародавние времена, но даже в первой половине 20 века.

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