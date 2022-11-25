Необычные русские бани - даже в космосе и под водой

Русская баня не просто очень любима многими, но и невероятно полезна. Поэтому ею оборудуют даже космические корабли и подводные лодки.

1. Космическая баня

До ее появления космонавты были вынуждены пользоваться влажными полотенцами, что решало вопросы гигиены лишь отчасти. Изобретатель, инженер Александр Массарский, руководитель студенческого Конструкторского бюро университета в начале 1960-х годов разработал портативную тепловую камеру «Баня в чемодане», которую решили адаптировать к космической станции.

Космонавты Анатолий Березовой (справа) и Валентин Лебедев в бане на орбитальной станции Салют-7, 1982 Леонид Попов/TASS Леонид Попов/TASS

Для организации банного дня дня космонавты опускали с «потолка» на «пол» «стакан» из полиэтиленовой пленки с молнией в середине. Внутрь забирался космонавт, и в этот «стакан» через распылитель подавалась горячая вода, которая отсасывалась снизу по принципу пылесоса.

«Наша сауна работала на станциях „Салют-6“, „Салют-7“ и станции „Мир“, а затем была затоплена вместе со станцией „Мир“ и больше пока в космосе не применялась», — рассказывал Массарский в интервью ТАСС.

Банная установка на орбитальной станции «Мир» представляла собой большую герметичную бочку, внутри которого генерировался пар, для чего требовалось большое количество воды. Имитация была столь успешной, что космонавты даже могли париться вениками.

Космическая баня fishki.net fishki.net

Получается, что в чем-то космические технологии шагнули назад: на современной МКС нет и не предвидится даже душа, так что в распоряжении нынешних исследователей космоса только влажные салфетки.

2. Баня на атомной подлодке

Сауна на борту атомной подводной лодки К-535 "Юрий Долгорукий", головного корабля проекта 955 "Борей" в составе Северного флота Андрей Станавов/Sputnik Андрей Станавов/Sputnik

Первые бани появились на борту тяжёлых ракетных подводных крейсеров «Архангельск» и «Северсталь» проекта 941 «Акула». Это самые большие в мире подлодки, а из-за комфортных условий размещения моряки называют «Акулу» «плавучим «Хилтоном». Помимо сауны на ее борту есть бассейн 4×2 м глубиной 2 м, а еще солярий и спортивный зал.

Кроме того, бани есть и на стратегических подводных ракетоносцах типа «Борей». «Баня [этого] ракетоносца рассчитана на трех-четырех человек. Сделана она из осины, потому что под воздействием напряжений, которые испытывает корпус подлодки, обшивка из дерева хвойных пород быстро разрушится, а осина выдерживает большие нагрузки», — рассказывал в интервью ТАСС Виталий Буковский, начальник мебельного цеха оборонной верфи «Севмаш» — самой крупной верфи России.

3. Баня на рельсах

Солдаты выстроились в очередь в вагон-баню Public domain Public domain

Идея приспосабливать бани для самых разных обстоятельств в России появилась давно. Например, первый поезд-баню создали у нас в 1904 году для нужд Красного Креста. Он состоял из четырех вагонов: прачечные с ручными стиральными машинами и дезинфекционными камерами для обеспечения гигиены в полевых условиях. В период Русско-японской войны 1904-1905 гг. такая передвижная баня обслуживала госпитали и лазареты на Дальнем Востоке.

После бани в поезде Public domain Public domain

На фронтах Первой мировой войны было задействовано уже три банных поезда. Самый первый состав состоял из 19 вагонов, двух цистерн и паровоза. На борту находились бани, камеры дезинсекции и дезинфекции, сапожная и портняжная мастерские, раздевалки, чайная, столовая, кухня. Мобильные прачечные при этом размещались в отдельных поездах.

Баня-поезд в СССР Public domain Public domain

Во Вторую мировую СССР вывел на рельсы под сотню поездов-бань, чтобы предотвратить распространение эпидемий. Курсировали они по самым разным направлениям: так, например, 38-й банно-прачечный дезинфекционный поезд, построенный в Тюмени, «прошел» через Сталинград, Брест, Минск, Прагу, Варшаву и Берлин.

4. Баня на колесах

Мобильная баня на берегу Енисея Михаил Маклаков/TASS Михаил Маклаков/TASS

По сравнению с вышеупомянутыми примерами баня-фургон не считается чем-то необычным: такая услуга доступна круглый год и активно набирает популярность среди любителей охоты и рыбалки.

Баня на колесах, рассчитанная на 3-5 человек, представляет собой утепленный грузовой фургон на шасси КамАЗа, ЗИЛа или ГАЗа, который состоит из двух обшитых деревом отсеков — парилки и раздевалки с душевой. Печка-каменка устанавливается снаружи, бак для воды — внутри. Чтобы камни из печки не вывалилась во время движения автобани, из них делают «бусы», нанизав на проволоку.

Более же просторную баню, рассчитанную на компанию свыше пяти человек, переоборудуют из автобуса. Помимо стандартных помещений в ней может быть отдельный душ, бар, биотуалет, комната отдыха и даже массажный кабинет.

5. Подземная баня

Баня-землянка считается просто практичным решением, позволяющим любителям парилок сэкономить на бревнах и утеплителе. Главное, на чем нельзя экономить при строительстве таких бань, — на дренаже, вентиляции и гидроизоляции (от грунтовых вод).

Развалины Ханской бани XVII- XVIII веков в Цитадели "Нарын-Кала" в Дербенте Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Протапливаемая огнем землянка или полуземлянка для мытья на Руси называлась «истобка», и именно она была предшественницей современной русской бани. Чтобы построить «истобку», необходимо было вырыть в земле котлован глубиной примерно метр, установить по периметру опорные столбы, которые возвышались над землей еще примерно на метр. Крыши представляли собой настил из брёвен, или же они могли быть двухскатными, более удобными для вывода дыма. Их покрывали жердями, соломой, обмазывали глиной, засыпали землёй, и они зарастали бурьяном, пишет Юрий Хореев в своей книге «Теория бань». Зимой снег на крыше создавал дополнительную теплоизоляцию. Печи в таких истобках строили в глубине помещения, они имели только одно расположенное сбоку отверстие, которое использовалось и для закладки дров, и для вывода дыма. Особенности строительства такой бани предполагали повышенную влажность.

Не менее популярными «подземные бани» были и на Кавказе. Строились они по принципу восточных хаммамов — в виде заглубленных в землю на два-три метра сводчато-купольных сооружений с отдельными котельными.

«Девичья баня» в Дагестане Welcome Dagestan

Одна из таких бань — Девичья — сохранилась в дагестанском Дербенте. Она была построена в XIII веке и была предназначена для предсвадебного омовения девушек. Сейчас здание бани занимает музей культуры и быта древнего Дербента.

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