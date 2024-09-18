А вы знали, что в Калифорнии была русская крепость?

Расходы на содержание форта Росс многократно превышали доходы с него.

Во второй половине XVIII века русские приступили к освоению Аляски и Алеутских островов. Регион привлекал колонистов как богатый источник пушнины — «мягкого золота» той эпохи.

Самым южным форпостом русской колонизации стала крепость Росс в Калифорнии. Она располагалась в непосредственной близости от испанских владений, всего в 80 км от Сан-Франциско.

Крепость построили в 1812 году на участке побережья Тихого океана, купленного у местных индейцев помо. 11 сентября над ней взвился российский триколор с имперским двуглавым орлом.

Jonmallard (CC BY-SA 4.0) Jonmallard (CC BY-SA 4.0)

Французский купец Бернар Дю-Силли посетил Росс в следующем году и нашел там «хорошо сделанные кровли, красивые дома, аккуратно засеянные и обнесенные частоколами поля» и «совершенно европейскую атмосферу».

Довольно скоро российская власть осознала, что большого дохода калифорнийские владения не принесут. «Юг не так-то благостен, — писал в 1818 году губернатор Русской Америки Леонтий Гагемейстер. — В Россе нет бобров, и всякий промысел в малом количестве…»

Развить земледелие здесь также не вышло. Морские туманы и гористая местность «препятствовали созреванию жатв», а сменившие в 1821 году испанцев мексиканцы всячески мешали расширению колонии.

Расходы на содержание форта Росс многократно превышали доходы с него. В 1841 году его продали американскому землевладельцу Джону Саттеру, и Россия лишилась всех своих владений в Калифорнии.