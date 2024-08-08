Как русские колонизировали Америку

Одна из русских крепостей находилась на побережье Калифорнии в нескольких десятках километров от Сан-Франциско.

Северо-западная часть Северной Америки оставалась белым пятном на карте мира до первой половины XVIII века, когда ее открыли и исследовали русские. Именно они и приступили к освоению этого сурового и негостеприимного края.

Прежде всего, Аляска и Алеутские острова привлекали европейцев как богатый источник пушнины — ценных шкурок пушных зверей — «мягкое золото» той эпохи.

За каланами

Калан. Общественное достояние Общественное достояние

Регион изобиловал разнообразной живностью, однако настоящим сокровищем для русских промысловиков стали морские выдры каланы, которых они называли «морскими бобрами». Эти зверьки славились исключительной плотностью своего меха.

Первоначально русские не основывали постоянных баз на Алеутских островах или побережье Аляски. Они либо сооружали временные жилища, либо селились у аборигенов — алеутов и кадьякских эскимосов, которых как прекрасных добытчиков каланов они привлекали к охоте.

Далеко не всегда между промысловиками и местным населением складывались хорошие доверительные отношения. В 1763 году на Лисьей гряде Алеутского архипелага вспыхнуло восстание, вызванное жестокостью со стороны пришельцев.

Вид Капитанской гавани Уналашка. 1802 г. Общественное достояние Общественное достояние

В ходе продлившихся несколько лет боевых действий русские потеряли четыре корабля и больше сотни человек. Потери алеутов исчисляются несколькими тысячами.

Первое постоянное русское торговое поселение в будущей Русской Америке появилось на острове Уналашка в 1772 году, и с тех пор количество подобных поселений стало расти как грибы. Сам же регион превратился в арену борьбы и соперничества десятков частных торговых компаний, ведущих промысел пушнины.

Российско-Американская компания

Флаг Российско-Американской компании, 1835 г. Общественное достояние Общественное достояние

Российское государство долгое время не вмешивалось в дела частных промысловиков, однако появление в 1778 году у Алеутских островов британских кораблей капитана Джеймса Кука заставило власти более внимательно отнестись к ситуации в регионе.

В конце XVIII века в Санкт-Петербурге решают покончить с торговыми войнами на Аляске. В 1797 году коммерц-коллегия (государственное учреждение, занимавшееся делами торговли) представила Павлу I доклад «О вредности многих в Америке компаний».

Спустя два года указом императора была создана Российско-Американская компания, которая монополизировала весь зверобойный и пушной промысел в северо-западной Америке. Несмотря на название, граждан США в ней не было.

Александр Баранов. Общественное достояние Общественное достояние

Компания стала главным инструментом государства по колонизации Аляски и прилегающих островов. Так, ее первый руководитель Александр Баранов одновременно являлся главным правителем (губернатором) Русской Америки.

Крепость Росс

Россия неуклонно расширяла свои владения в Америке, что подчас вызывало сопротивление местных жителей. Первая половина XIX века отмечена рядом вооруженных конфликтом между колонистами и индейцами-тлинкитами.

Крепость Росс в 1828 году. Общественное достояние Общественное достояние

Тем не менее, экспансия продолжалась. В 1812 году на побережье Калифорнии, в 80 км от Сан-Франциско была основана крепость Росс. Испанцы претендовали на эти земли, но до открытого конфликта между государствами дело так и не дошло.

Между тем, расходы на содержание крепости в разы превышали доходы с нее. «Юг не так-то благостен, — писал в 1818 году новый главный правитель Русской Америки Леонтий Гагемейстер. — В Россе нет бобров, и всякий промысел в малом количестве...»

Закат Русской Америки

Старый русский торговый пост в Ситке, Аляска. Общественное достояние Общественное достояние

С 1820-х годов русские владения в Америке стали испытывать постоянное давление других держав: с юга — США, с северо-востока — Великобритании. О продолжении южной экспансии речь уже не шла, но и освоение Аляски проходило крайне тяжело.

Прежде всего катастрофически не хватало переселенцев из метрополии. «Селения наши не составляют более 2 тысяч жителей, в том числе до 500 русских, рассеянных на пространстве нескольких тысяч верст», — сообщало главное правление Российско-Американской компании министру финансов Егору Канкрину в 1824 году.

В 1839 году Российско-Американская компания обратилось в министерство финансов с ходатайством о разрешении упразднить ставшую обузой колонию в Калифорнии. Спустя два года ее приобрел американский землевладелец Джон Саттер.

Подписание договора о продаже Аляски. Эмануэль Лойце Эмануэль Лойце

В 1867 году пришла очередь уже всех русских владений в Северной Америке, включая Аляску и Алеутские острова. Среди причин их продажи США назывались низкие доходы при высоких расходах, невозможность защитить регион в случае большой войны с какой-либо из великих держав, провал «прочного водворения русского элемента» и потребность казны в финансах.