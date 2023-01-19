Почему чукчи были непобедимыми воинами?

«Чукчи — народ сильный, рослый, смелый, плечистый, крепкого телосложения, рассудительный, справедливый, воинственный, любящий свободу и не терпящий обмана, мстительный, во время войны, будучи в опасном положении, себя убивают», — так русский офицер Дмитрий Павлуцкий описывал коренных жителей Чукотского полуострова на восточной окраине Евразии, к освоению которого Россия приступила в середине 17 века.

Мало кто из народов, живших к востоку от Уральских гор, оказал русским такое сопротивление, как чукчи. Отказываясь принимать подданство царя и платить ясак (дань), они почти сто пятьдесят лет вели с иноземцами кровопролитные войны, разоряли их поселения и устраивали успешные засады на их военные отряды.

Семья чукчей. History/Universal Images Group via Getty Images History/Universal Images Group via Getty Images

Для русских войск (в основном — казаков) приведение кочевников-оленеводов к покорности было крайне сложной задачей ввиду сурового климата полуострова, его отдаленности от центра русского государства и ограниченности собственных людских ресурсов. Немаловажной причиной частых неудач был и тот факт, что чукчи были одними из самых свирепых и искусных воинов во всей Сибири и на Дальнем Востоке.

Культ силы

Физическая сила и выносливость ценились в чукотском обществе превыше всего. С раннего детства будущих оленеводов и охотников учили развивать свое тело, легко переносить голод и мало спать. Уже в возрасте пяти лет дети бегали за стадом на снегоступах с прикрепленными к ним камнями.

Бегом (подчас в тяжелых доспехах) и борьбой чукчи занимались ежедневно. Кроме того, большой популярностью пользовались тренировочные поединки на копьях — их главном оружии ближнего боя, а также напоминавшая регби спортивная игра с мячом из оленьей шерсти.

Чукотский воин в доспехах. Общественное достояние Общественное достояние

«Чукчи, особенно оленные, замечательные ходоки», — писал в начале XX века штабс-капитан Н. Каллиников: «Это прямо какие-то стальные люди в преодолении усталости, голода, бессонницы… особенно в молодые годы».

Смерть чукчей нисколько не пугала. Куда больше они боялись продемонстрировать трусость и оставить о себе недобрую память. Попав в плен, воины часто морили себя голодом, пока не умирали.

Мастера ближнего боя

В бою чукча умело владел не только луком, копьем или ножом, но и, если придется, мог успешно сражаться арканом для оленей, копьеметалкой с дротиками для охоты на водоплавающих птиц и даже посохом, предназначенном для того, чтобы останавливать выбившихся из стада оленей.

Чукчи не пользовались щитами, а развитая ловкость помогала им уворачиваться от стрел их извечных противников — коряков (проживавший южнее родственный чукчам народ, который принял подданство России). Тем не менее, тела воинов с головы до колен защищали ламеллярные (пластинчатые) доспехи, сделанные из моржовой кожи, моржового клыка, ребер оленя, китового уса или из железа.

Доспехи чукотского воина. The American Museum of Natural History, New York, USA/Daderot/Общественное достояние The American Museum of Natural History, New York, USA/Daderot/Общественное достояние

По наблюдениям российских исследователей Сибири конца XVIII века, двадцать «диких, суровых, необузданных и жестоких» чукчей-оленеводов способны легко разогнать пятьдесят коряков. Жившие по берегам моря оседлые чукчи были менее воинственны, чем их кочевые собратья, но также считались отменным противником.

Огнестрельное оружие русских первоначально сильно напугало чукчей, принявших выстрелы за «гром небесный», а раны от пуль за «ранения от молнии», однако они довольно быстро к нему привыкли. Поскольку продавать ружья опасным оленеводам русские не спешили, те доставали их в качестве трофеев или выменивали у тех же коряков.

Мастера набегов и засад

Воевать чукчи предпочитали зимой. Скрытно преодолев много километров на оленьих и собачьих нартах, они внезапно обрушивались на вражеские поселения, убивая, сжигая дома, беря пленных и уничтожая все, что не могли унести с собой. Портя запасы продовольствия, они намеренно обрекали противника на голодную смерть.

Анадырский острог на карте 1710 года. Общественное достояние Общественное достояние

Если в поход против коряков обычно шло несколько десятков человек, то против такого серьезного противника как русские, чукотские племена могли выставить несколько сотен, а в исключительных случаях — до двух тысяч воинов. Так, в ходе военной кампании 1731-1732 годов отряд Павлуцкого уничтожил в боях около тысячи чукчей.

Организация засад была для чукчей основным способом ведения войны против технически превосходящих их русских. Кроме того, любую ошибку неприятеля они умело использовали в свою пользу. Так, однажды казаки разбили лагерь на окруженной заледеневшей водой Майорской сопке, и, понадеясь на тонкий лед, не выставили никаких караулов. Чукчей опасность провалиться под воду не смутила. Проползя по льду на животах, они беспрепятственно вырезали всех иноземцев.

Легче договориться

Начавшаяся в середине XVII века война против чукчей стала для России долгой и кровопролитной. Несмотря на то, что свирепые воины теряли в столкновениях сотни воинов, они упорно отказывались признавать царскую власть.

Тяжелые поражения несли подчас и русские войска. Так, в 1730 году в бою при Егаче погибли тридцать казаков во главе с полковником Афанасием Шестаковым. Спустя семнадцать лет бой на реке Орловой завершился гибелью майора Павлуцкого и пятидесяти его людей. Учитывая, насколько ограниченными ресурсами Россия располагала в данном регионе, такие удары она воспринимала крайне болезненно.

Семья чукчей, 1906 год. Paul Niedieck/Общественное достояние Paul Niedieck/Общественное достояние

В конце концов, в Санкт-Петербурге решили просто договориться с непокорными оленеводами. Важным шагом в нормализации отношении стала ликвидация в 1771 году вызывавшего крайнее раздражение чукчей Анадырского острога (содержание просуществовавшей целое столетие крепости обходилось казне весьма дорого). После этого посланцы императрицы Екатерины II могли уже вести успешные переговоры с местными вождями — тойонами.

В 1779 году Чукотка была официально присоединена к империи. При этом чукчи на десять лет были освобождены от выплачивания ясака и фактически сохранили полную самостоятельность во внутренних делах. Даже в начале XX века многие из них понятия не имели, что являются российскими подданными.