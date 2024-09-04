Русский охотничий спаниель: аристократ на болоте

Эти небольшие длинношерстные собаки с висячими ушами – единственная подружейная (то есть предназначенная для охоты с ружьем) порода собак, выведенная в России.

Общественное достояние Общественное достояние

Своим появлением эта порода обязана дяде Николая II, Великому князю Николаю Николаевичу-младшему. Он основал знаменитую Першинскую охоту и владел петергофским Знаменским фазанником, так что быстро обратил внимание на отличные рабочие качества спаниелей. Эти собаки прекрасно охотились на уток, фазанов, вальдшнепов.

В конце 19 века Николаю Николаевичу привезли (скорее всего, из Англии) черного коккер-спаниеля Даша. А вслед за ним собак этой породы купил Ловчий Императорской охоты Владимир Диц – именно они считаются предками русских охотничьих спаниелей.

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Российские селекционеры отбирали собак более высоконогих – это позволяло им охотиться на птицу в местных условиях, и с более ярким темпераментом. Уже в 1930-е годы в стране появилась своя популяция спаниелей. А в 1951 году утвердили первый стандарт породы.

Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Настоящий бум на русских спаниелей случился в 1960-1980-е годы. Они оказались не только великолепными охотниками, но и отличными компаньонами.

«Подарили мне небольшую собачку редкостной породы спаниель, величиной с два больших кота, а уши до самой земли. Когда ест - уши мокнут, когда нюхает землю - передними лапами наступает на свои уши», – писал в одном из рассказов писатель Михаил Пришвин, большой поклонник породы. Сборник историй о щенке этой породы по кличке Томка написал Евгений Чарушин.

Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Русские охотничьи спаниели — непревзойденные охотники на уток. Они работают без стойки, не замирая, как делают легавые, перед дичью, что позволяет ей охотиться на всю пернатую дичь, преследовать птицу. Это сравнительно некрупные собаки, 38-45 см в холке.

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Окрасы у них бывают сплошные (черный, рыжий, коричневый и варианты с подпалом), а также пегие и пятнистые. Например, черно-белый, черно-белый с подпалом, с крапом или без. Стричь их не требуется. Русские спаниели выносливые, умные, активные, веселые, легкие на подъем, готовые и включиться в игру с детьми, и прыгнуть в воду за раненой дичью.

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