Русская салонная собака: сухопутная русалка

Вы только посмотрите на эту очаровательную русалку! Нет, речь вовсе не идет о мифическом создании, а о ласковой русской салонной собаке, которую сокращенно называют «русалка».

Галина Никишина (CC BY-SA 4.0) Галина Никишина (CC BY-SA 4.0)

Порода появилась сравнительно недавно: ее выведением в 1996 году занялась зооинженер Юлия Лакатош. Основателями русалок стали йоркширские терьеры, ши-тцу, пуховая разновидность китайской хохлатой собаки, и еще несколько пород.

Галина Никишина (CC BY-SA 4.0) Галина Никишина (CC BY-SA 4.0)

Получилась миниатюрная собака (рост обычно от 18 до 28 сантиметров) с мягкой длинной шерстью и стоячими ушками. Ее основной окрас — рыжий. Благодаря разнообразию оттенков – от палевого и кремового до красного – русалки смотрятся так, будто искупались в золоте. Но встречаются и другие окрасы: черный, голубой, мраморный.

Галина Никишина (CC BY-SA 4.0) Галина Никишина (CC BY-SA 4.0)

Эти собаки отличные компаньоны: они обладают уравновешенным, очень покладистым спокойным характером. При этом общительны и готовы включится в игры со своим хозяином.

Галина Никишина (CC BY-SA 4.0) Галина Никишина (CC BY-SA 4.0)

В 2013 году Российская кинологическая организация признала русскую салонную собаку породной группой. В 2016 году, когда в Москве проходил Чемпионат мира среди собак, русалки были представлены на нем как национальная российская порода.

Галина Никишина (CC BY-SA 4.0) Галина Никишина (CC BY-SA 4.0)

Русские салонные собаки пока немногочисленны – во всем мире их около тысячи.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене