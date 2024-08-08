Русская салонная собака: сухопутная русалка

Порода появилась сравнительно недавно: ее выведением в 1996 году занялась зооинженер Юлия Лакатош. Основателями русалок стали йоркширские терьеры, ши-тцу, пуховая разновидность китайской хохлатой собаки, и еще несколько пород.
Получилась миниатюрная собака (рост обычно от 18 до 28 сантиметров) с мягкой длинной шерстью и стоячими ушками. Ее основной окрас — рыжий. Благодаря разнообразию оттенков – от палевого и кремового до красного – русалки смотрятся так, будто искупались в золоте. Но встречаются и другие окрасы: черный, голубой, мраморный.
Эти собаки отличные компаньоны: они обладают уравновешенным, очень покладистым спокойным характером. При этом общительны и готовы включится в игры со своим хозяином.
В 2013 году Российская кинологическая организация признала русскую салонную собаку породной группой. В 2016 году, когда в Москве проходил Чемпионат мира среди собак, русалки были представлены на нем как национальная российская порода.
Русские салонные собаки пока немногочисленны – во всем мире их около тысячи.
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