Сибирские хаски: 5 фактов про самую русскую породу собак (ФОТО)

Эти красавцы с голубыми глазами – представители одной из самых древних на планете пород собак. Они обладают целым набором невероятных качеств, в том числе удивительной морозостойкостью и выносливостью.

1. Древняя ездовая собака коренных народов Севера

Интересная особенность породы – голубые глаза Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Хаски – это общее название нескольких ездовых пород собак, которые обитали в арктическом регионе. А сибирские хаски – это порода, которую вывели чукчи на севере-востоке Сибири – на Чукотке и берегах Охотского моря. (Этих «приморских» чукчи даже называли собаководами в противовес чукчам-оленеводам, жившим чуть глубже на материке.)

Считается, что сибирские хаски – одна из древнейших пород собак, ученые считают, что она обитала еще в I тысячелетии до нашей эры.

Веками хаски были основным средством передвижения коренных народов Чукотки, которые занимались рыбной ловлей и охотой. Не только чукчей, но и юкагиров, кереков и эскимосов, например. Считается, что хаски – искаженное «эски», то есть эскимосы.

Хаски были популярны у народов Cевера Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Русские, которые осваивали Чукотку и Дальний Восток в XVII–XVIII веках, по достоинству оценили возможности этих сибирских собак. Они использовали хаски как свой основной транспорт (лошади к таким холодным условиям были не приспособлены), а также нанимали местных каюров – опытных погонщиков собачьих упряжек.

2. Преодолевают большие расстояния и не мерзнут

У хаски есть все данные, чтобы переносить суровые морозы и непогоду Александр Патрин/Sputnik Александр Патрин/Sputnik

Густая шерсть, компактное телосложение, сильная и крепкая спина, отличное здоровье. У этих собак есть все, чтобы обитать в суровых климатических условиях Крайнего Севера. Они не просто успешно выживают, но обладают уникальными физическими возможностями – могут без устали преодолевать огромные расстояния и, лишь немного отдохнув, снова пуститься в путь.

Они не мерзнут и могут спать на снегу, к тому же им требуется совсем немного еды. Чукчи кормили хаски мороженой или сушеной рыбой.

Хаски не мерзнут и могут спать прямо на снегу Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Те, кто заводит такую породу для жизни дома, в закрытых помещениях, должны знать об этой особенности собаки. Генетически она привыкла бегать, поэтому с ней нужно подолгу гулять. Кроме того, современные заводчики предостерегают: хаски склонны к побегам, так любят свободу. При этом они послушные и легко поддаются дрессировке.

Так как эти собаки всегда были рядом с людьми, почти членами семьи, они любят общение и, как считается, обладают веселым нравом.

Хаски – отличные друзья, но хозяева должны быть готовы на долгие прогулки и пробежки Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Сибирские хаски почти никогда не лают, но вполне могут выть, особенно когда грустят. Заводчики даже советуют не содержать собак по одиночке. Вдвоем им будет гораздо веселее (и они с меньшей степенью вероятности разнесут квартиру и погрызут диван).

3. Были выделены как порода американцами

Сибирские хаски стали популярны на Аляске во время «золотой лихорадки» Александр Патрин/Sputnik Александр Патрин/Sputnik

Во время американской «золотой лихорадки» собак из Сибири стали завозить на Аляску (местное население было родственным коренным народам русского Дальнего Востока). Позже собак стали активно использовать и для гонок. Считается, что современная заводская порода сибирских хаски была выведена в начале XX века, и из ездовых собак они переквалифицировались в гоночных, не утратив своих древних качеств, но научившись развивать большую скорость.

В 1930 году порода сибирский хаски была зарегистрирована в США американским клубом собаководства, а в 1960 году под номером 270 сибирский хаски появился и в классификации Международной кинологической федерации (причем страна происхождения указана как США).

Порода сибирский хаски была зарегистрирована впервые в США Александр Патрин/Sputnik Александр Патрин/Sputnik

Кстати, окрас у хаски может быть практически любой, но самые распространенные – черно-белые и серо-белые собаки. Девочки весят до 23 кг, а мальчики – до 28 кг. Живут хаски 12–15 лет.

4. Спасли тысячи людей

Каюр Леонард Сеппала с собаками (пес Того слева) Carrie McLain Museum/AlaskaStock/Public Domain/Sputnik Carrie McLain Museum/AlaskaStock/Public Domain/Sputnik

В истории породы сибирских хаски есть уникальный эпизод, когда физические данные собак помогли спасти множество людей от эпидемии дифтерии. Зимой 1925 года отдаленный город Ном на Аляске, изолированный от внешнего мира, передал сообщение о вспышке дифтерии среди индейских детей.

Городу требовалась сыворотка от болезни, но сильнейшие морозы и метель отрезали путь железной дороге и другому транспорту. Тогда норвежский каюр Леонард Сеппала организовал целую экспедицию-эстафету к городу. Через ужасную метель и мороз нужно было как можно быстрее проехать 1085 км, чтобы доставить спасительную сыворотку.

Каюр Гуннар Каасен и пес Балто Brown Brothers/Public Domain/Sputnik Brown Brothers/Public Domain/Sputnik

Упряжка самого Сеппала бежала и днем, и ночью, однажды даже оказалась на отколовшейся льдине. Без перерыва она прошла 418 км, после чего собаки в прямом смысле упали без сил. Всего в эстафете, вошедшей в историю как «великая гонка милосердия», приняли участие 20 погонщиков и 150 собак. Особенно прославились после этой гонки вожаки Того и Балто. В итоге вакцина была доставлена всего за пять дней и эпидемия успешно остановлена.

5. Самые спортивные собаки

Участники забега с собаками «Быстрый пес» по пересеченной местности в Битцевском лесу в Москве Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

Зимнее катание на санях, запряженных хаски, сейчас стало популярным аттракционом в России. Некоторым становится жалко собак, которые вынуждены подолгу тянуть упряжку. Однако сами хаски от этого вовсе не чувствуют себя несчастными. Это их предназначение и образ жизни издревле. Упряжка из девяти и более хаски тянула ездовые сани-нарты с хозяевами и грузами, в том числе уловом.

Кстати, именно на хаски норвежский путешественник и первооткрыватель Руаль Амундсен достиг Северного магнитного полюса и покорил так называемый Северо-Западный проход. За 30 дней на собаках он преодолел более 1300 км (в рекордный день – 65 км за 10 часов).

Помимо увеселительного катания на собачьей упряжке есть спортивные гонки на собачьих упряжках, известные еще с XIX века. Также спортсмены участвуют в многодневных гонках на собаках.

Скиджоринг на Кавказе Николай Хижняк/Sputnik Николай Хижняк/Sputnik

В последнее время и в России набирают популярность такие виды спорта, как скиджоринг (когда несколько собак тянут за собой лыжника), картинг (когда собаки тянут за собой повозку-карт), байк-джоринг (гонки велосипедистов с собакой), а также каникросс (когда собака на шнурке тянет бегуна).

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