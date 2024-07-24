Русская борзая: самая быстрая собака страны

Она может бежать со скоростью автомобиля, но с большим удовольствием полежит на диване.

Так выглядела охота в 1840-х. Getty Images Getty Images

В прежние века русская знать любила охотиться на волка и медведя. Зверя загоняли при помощи собак. Для охоты нужны были самые быстрые и выносливые собаки. Ими и стали русские псовые борзые. «Борзой» значит быстрый, а «псовый» — волнистая шерсть.

Реконструкция конно-псовой охоты. Виктор Драчев/TASS Виктор Драчев/TASS

Такие охотничьи собаки были распространены в странах, где была популярна охота. Русские борзые были выведены из салюки (так называли персидских борзых) и русских лаек.

Помещики держали сразу десятки собак в одном дворе, и уже в XVII веке сформировалась порода русской борзой. В отличие от салюки, которые преследуют добычу на больших расстояниях в степи, русские борзые могут настигать зверя на коротких дистанциях на лесных полянах.

Legion Media Legion Media

Первый стандарт русской борзой был принят в 1888 году. У нее узкая вытянутая морда, длинные ноги, шелковистая шерсть. Это одна из самых высоких в мире собак: ее рост в холке достигает 85 см. И самая быстрая среди всех, выведенных в России. Борзая развивает скорость более 50 км/ч.

Legion Media Legion Media

Впрочем, когда борзая не охотится, у нее очень спокойный характер с ленцой. Больше всего она любит отдыхать, вытянув лапы. Когда она лежит, то даже кажется плоской – настолько компактно собака может поместиться в доме.

Несмотря на то, что она кажется очень спокойной, заводчики рекомендуют занимать ее активными играми на природе не менее часа в день.

Legion Media Legion Media

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене