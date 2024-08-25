Полный гид по легендарным сталинским высоткам

Как появились «семь сестер» и почему не построили восьмую? Чем они отличаются друг от друга? И на что пошла советская власть, чтобы сделать этот грандиозный проект реальностью?

Кто это придумал?

После Великой Отечественной войны Иосиф Сталин задумал один из крупнейших архитектурных проектов своего времени с возведением первых в СССР небоскребов. Они должны были олицетворять триумф и величие страны. Сталину даже приписывают такие слова: «Ездят у нас в Америку, потом приезжают и ахают — ах, какие же огромные дома! Пускай теперь ездят в Москву, видят, какие у нас дома, пусть ахают».

Здание МИДа Legion Media Legion Media

Несмотря на то, что именно с американскими небоскребами в первую очередь сравнивают сталинские высотки, выполнены они в своем уникальном архитектурном стиле, точнее – миксе всевозможных стилей, позже названных «сталинским ампиром». Монументальность и обильный декор – его главные черты. О том, что такое сталинский ампир, подробнее читайте тут.

Когда они появились и где находятся?

Все сталинские высотки были заложены в один день – 7 сентября 1947 года, в честь празднования 800-летия Москвы. А сдавались уже в разные годы. Согласно плану, небоскребов должно было быть восемь – по одному на каждое столетие. Но достроено было семь; восьмую – в Зарядье – так и не достроили.

Наталья Носова Наталья Носова

Все высотки расположены в разных частях Москвы, но все достаточно близко к центру, поэтому видны практически из каждой точки города.

Что в них находится и чем они отличаются?

С самого начала небоскребы имели разное назначение – в них были жилые дома, министерства, университет, гостиницы и даже… метро. И хотя внешний облик сталинок действительно схож, сходу отличить одну от другой могут только местные.

Главное здание МГУ – первый советский кампус по цене целого города

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235-метровая высотка на Воробьевых горах – самая высокая из всех. Здание отвели под главный университет страны МГУ, сделав из него небольшой город для десяти тысяч человек. Комплекс стал первым советским кампусом. На его территории была вся необходимая инфраструктура – аудитории, общежития, библиотеки, почта, магазин, столовая, бассейн, телеграф и другое. При желании, студенты могли вообще не покидать кампус до конца учебного года.

Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

Так как все высотки задумывались как символы величия, то на оформление денег тоже не жалели. Здание МГУ с его колоннами, лепниной и мозаикой обошлось бюджету в 2 млрд 631 млн 200 тысяч советских рублей – примерно в такую же сумму, как небольшой город из 5-этажных панелек на 40 тысяч жителей.

Правда ли, что небоскреб строили зеки, почему не все факультеты захотели туда переезжать после открытия и как в нее попасть сегодня – читайте тут.

Высотка на Котельнической набережной – элитный дом для чекистов у Кремля

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Эту высотку не спутать ни с одной другой, потому что ее окна выходят прямо на Кремль. И тем поразительнее история ее появления: высотку строили заключенные ГУЛАГа, и вплоть до 1953 года тюремный лагерь находился прямо на строительной площадке, в 900 метрах от Кремля.

Чтобы оттуда никто не сбежал, всю территорию огородили трехметровым забором с пятью линиями колючей проволоки и полуметровой предупредительной зоной.

Высотка была элитным жилым домом «для своих» – говорят, именно по такой логике раздавали ключи. В нем жили сотрудники органов, физики-ядерщики, военные и, чтобы поднять престиж дома, – творческая интеллигенция. Благодаря последним этот небоскреб стал самым кинематографичным и появлялся в культовых фильмах и сериалах.

Какие фильмы там снимали, кто из знаменитостей жил в доме и почему не всем нравится там жить – читайте тут.

Здание МИД – технологическое чудо, которое строили сверху вниз

Наталия Гарнелис/TASS Наталия Гарнелис/TASS

Здание Министерства иностранных дел в свое время было технологическим чудом. Небоскреб строили не снизу вверх, а сверху вниз: бетонирование каркаса начиналось с верхних этажей, на высоте 172 метров, и по мере застывания бетона поэтажно шло вниз. Это позволило развернуть стройку в историческом квартале в крайне стесненных условиях.

Эта высотка – единственная, у которой нет фирменной звезды. На это была объективная причина. И из-за этого при следующем руководителе страны здание стали называть «памятником глупости Сталину». О том, за что так прозвали один из самых красивых небоскребов – узнайте тут.

Гостиница «Ленинградская» – самая раскритикованная сталинская высотка

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Это самая низкая высотка из всех – всего 139 метров вместе со шпилем. Больше этажей возводить не рискнули. Дело в том, что здание гостиницы построили на десятиметровых чугунных сваях: под ним буквально текли две подземные реки. Из-за страха, что гостиница просядет, ее сделали не такой тяжелой.

«Ленинградская» немного отличается от остальных высоток по стилю. В ее интерьерах сильно влияние древнерусского зодчества. Например, лифтовый холл выполнен в виде алтарной ниши, главный вход небоскреба – в стиле теремного крыльца, а бело-красно-золотистая раскраска стен – тоже отсылка к древнерусской архитектуре.

Но ругали высотку не за стилистическое своеобразие. О том, как и почему ее раскритиковали после смерти Сталина, мы рассказывали тут.

Высотка на Красных воротах – дом-метро, который пришлось «замораживать»

Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Проект здания подразумевал, что прямо в нем будет вход в метро. Такого «вызова» не принимал ни один из семи сталинских небоскребов.

Высотку на Красных воротах отвели под жилые квартиры и административный блок, а собственный вход в метро должен был стать его «изюминкой». Однако строители столкнулись с проблемой. Обычно сначала строятся все подземные помещения (включая вестибюль метро), а затем возводится сад дом. Но советское руководство не хотело терять необходимые на это 1,5 года и пошло на невероятный эксперимент – строить небоскреб и метро одновременно.

Для этого пришлось заморозить грунт, а дом возводить под наклоном, как «Пизанскую башню». Подробнее об этом авантюре читайте здесь.

Жилой дом на Кудринской площади – высотка с элитным бомбоубежищем

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Жилой дом на Кудринской площади какое-то время считался самым роскошным в Москве. Здание достроили в 1954 году, уже после смерти Сталина, и негласно прозвали «Домом авиаторов»: основная масса жильцов была авиаконструкторами, летчиками и директорами авиапромышленности.

Мраморные колонны в вестибюле, витражи, полы с дубовым паркетом в квартирах – все подчеркивало особый статус его обитателей. Там же находился шикарный «Гастроном №15» – самый большой продовольственный магазин страны, где без перебоев продавали дефицит.

Но особенно дом ценили за наличие собственного… бункера! Что в нем было – подробнее вы узнаете здесь.

Гостиница «Украина» – последняя высотка Сталина

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В 1953 году на ее месте не было никакого Кутузовского проспекта, а были бараки и болота – местность считалась окраиной Москвы. Однако Сталин задумал возведение здесь образцового района, а его застройку решил начать с самого помпезного здания – небоскреба.

Отель открылся в 1957 году и стал на тот момент крупнейшим в Европе. В нем было 1026 номеров и почти любой, необходимый иностранному туристу сервис. Да, именно на иностранцев по большей части была рассчитана эта гостиница. Только избранным советским людям выпадала возможность туда заселиться.

Именно тут жили рок-музыканты Bon Jovi, Cinderella, Mötley Crüe и Оззи Осборн, когда приезжали в СССР в 1989 году на Московский международный фестиваль мира.

Опыт проживания в знаменитой советской гостинице, правда, был специфическим. О том, как в ней останавливались иностранные знаменитости, и как там все было устроено – читайте здесь.

Почему так и не построили восьмую высотку?

Общественное достояние Общественное достояние

Восьмую высотку заложили в Зарядье у стен Кремля и даже снесли ради нее средневековый московский район. Она отводилась под административные нужды.

Причем, высоту небоскреба в проекте все время увеличивали: в итоге он вырос с 26 этажей до 37. Но вместе с этажностью все время росла и смета. Именно она не дала высотке появиться на свет. Архитекторы просто не успели утвердить окончательную сумму у главного идеолога всего проекта – Сталин умер. Построить при этом уже кое-что успели, но дальше каркаса 14 этажей продвинуться без денег не смогли.

Когда пришло время утверждать финальную смету у нового руководства, ее «завернули» – за значительные излишества.

Стальной каркас так и не построенного высотного дома в Зарядье. Несостоявшаяся восьмая «Сталинская высотка» Архив Ивана Егорова/russiainphoto.ru

После этого каркас дома разобрали, а на фундаменте построили киноконцертный комплекс «Россия». Сейчас нет и его, на этом месте – парк «Зарядье». Читайте подробнее о восьмой высотке тут.

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