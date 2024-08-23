Как Крым хотели заселить... английскими каторжниками!

Великобритания долго держала своих преступников в Северной и Южной Каролине. Однако после Американской революции ей понадобилось новое место.

После присоединения полуострова к России в 1783 году руководство империи столкнулось с целым рядом проблем. Местное население было весьма малочисленным, да и на его лояльность новая власть полагаться не могла.

Начать массовое заселение Крыма русскими не вышло, поскольку рабочих рук остро не хватало и в глубине страны. Высказывалась даже мысль переселить каторжников, но они были нужны на уральских заводах.

От идеи с каторжниками в общем не отказались, вот только теперь они должны были быть не русскими, а... английскими. В 1784 году Великобритания обратилась к России с предложением помочь с колонизацией Крыма, отправив туда своих преступников.

Лондон как раз потерял североамериканские колонии, в которых прежде держал значительную часть своих осужденных. Теперь часть отправляли в Африку, а основную массу держали на забитых до отказа баржах-тюрьмах в Англии, которые рисковали стать источниками распространения заразных болезней.

В Санкт-Петербурге благосклонно отнеслись к предложению англичан, но российский посланник в Англии Семен Воронцов пришел в ужас.

Он знал, насколько сильно русские каторжники отличаются от английских — первые до скатывания в криминал все-таки обычно занимались хлебопашеством или другим созидательным трудом, вторые — как правило, были преступниками с детства.

Волновал дипломата и вопрос престижа. «Прилично ли, чтоб в свете думали, что в счастливое царствование Великой Екатерины Россия служит ссылкою Англии и что ничем не славный, а еще менее великий Георг третий осуждает своих преступников наказанием ссылки равномерно в Россию, как и на африканские берега?» — писал он в столицу.

Императрица прислушалась к доводам Воронцова и сделала выбор в пользу привлечения в Крым свободных поселенцев. Англичане же вскоре нашли новый дом для своих каторжников — Австралию.