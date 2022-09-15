Почему Бахчисарайский дворец в Крыму абсолютно уникален? (ФОТО)

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Анна Попова
История резиденции хана насчитывает около 500 лет, и это единственный в мире образец крымско-татарской архитектуры.

1. Был центром политической жизни ханства

Хан-Сарай, или Ханский дворец в Бахчисарае - бывшая резиденция крымских ханов

Хан-Сарай, или Ханский дворец в Бахчисарае - бывшая резиденция крымских ханов

Legion Media

Более 200 лет дворец был центром политической жизни Крымского ханства. Каждый владыка возводил новые строения, сохраняя таким образом память о себе и формируя тот облик дворцового комплекса, который мы видим сегодня. А его многочисленные фонтаны и сады красноречиво напоминали о названии дворца — в переводе с крымскотатарского «Бахчисарай» означает «дворец-сад». Поместье, дарящее отдых и прохладу словно воплотило в себе представление о рае на земле.

2. Единственный в своем роде

Уникальный памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры, которая продолжает традиции османского стиля

Уникальный памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры, которая продолжает традиции османского стиля

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Это уникальный памятник крымскотатарской дворцовой архитектуры, дошедший до наших дней. Он был возведен в середине XVI в. — самые ранние постройки на территории комплекса датируются 1530 гг. — это бани Сары-Гюзель и большая Ханская мечеть. Специально для повелителя была обустроена ложа, декорированная витражами и изникскими изразцами. Примечательно, что мечеть действует и сегодня. «Бахчисарайский дворец не был единственной ханской резиденцией, — рассказывает замдиректора по науке Бахчисарайского музея-заповедника Анна Полканова. — Существовало еще 5 так называемых Малых дворцов. Но главным местом пребывания крымских правителей оставался дворец в Бахчисарае, построенный по приказу Сахиба I Герая».

3. Здесь сохранились уникальная архитектура и витражи XVI века

Интерьер Гаремного корпуса

Интерьер Гаремного корпуса

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«Дворцовый комплекс выполнен в типичном для Крыма того времени архитектурном стиле. Помимо административных строений, в нем располагались личные покои хана и его семьи, библиотека, мечети и другие здания», — говорит Анна Полканова. Так, например, Зал Дивана — один из самых эффектных во дворце. Здесь решались важнейшие вопросы ханства: хан восседал на троне, обтянутом оранжевым сукном и украшенным золотым шитьем. Приближенным позволялось сидеть на низких диванах, а советникам хана — на скамьях, поставленных вдоль стены. В помещении сохранились витражи и резной потолок XVI столетия.

Во дворце работал известный зодчий Омер. Выполненные им росписи сохранились на Большой Ханской мечети и в Летней беседке. В XVIII столетии он перестроил ее, добавив еще один этаж — Золотой кабинет.

4. Был сожжен русской армией в XVIII веке

Отремонтированный после пожара дворец стал даже роскошнее

Отремонтированный после пожара дворец стал даже роскошнее

Legion Media

В 1736 году во время Русско-турецкой войны русские войска под командованием фельдмаршала Миниха впервые вошли в Крым. Миних дошел до Бахчисарая и велел предать дворец и ханскую столицу огню. Императрице Анне Иоанновне военачальник отправил донесение о «полной виктории». Впоследствии дворец был отремонтирован, и сохранилось описание первоначального вида дворца, сделанное по приказу Миниха.

5. Дворец прославил А.С. Пушкин

Один из самых известных памятников на территории дворца — Фонтан слез. По легенде, его воздвигли по приказу хана Крыма Герая в память о его возлюбленной Диляре Бикеч возле ее мавзолея. Капающая вода символизировала слезы скорби, а чаши — горе, которым наполняется сердце.

Фонтан слез, воспетый Пушкиным

Фонтан слез, воспетый Пушкиным

A.Savin, WikiCommons

В 1787 году, незадолго до визита во дворец Екатерины II, его перенесли в фонтанный дворик. В 1820 году в Бахчисарае побывал знаменитый поэт Александр Пушкин. Спустя несколько лет он написал поэму «Бахчисарайский фонтан» и стихотворение, чьи строки прославили дворец: «Фонтан любви, фонтан живой!/ Принес я в дар тебе две розы..» Уже много лет, по сложившейся традиции, ежедневно в чашу фонтана кладут две розы.

6. Во дворце останавливались русские цари

Портал Демир-Капы - и надпись над аркой с символом династии Гераев

Портал Демир-Капы - и надпись над аркой с символом династии Гераев

Legion Media

Нередко Бахчисарай посещали монархи. Во время путешествия Екатерина II провела здесь 3 дня. На память о визите остался дорожный знак (так называемая Екатерининская миля), отмечавший путь императрицы из Петербурга в Крым. Позже здесь бывали Александр I и Александр III, а в 1912 году поездку в Бахчисарай совершил Николай II. В память о визитах российских монархов в Бахчисарай устанавливали мемориалы. Так, к 300-летию дома Романовых в 1913 году на средства жителей Бахчисарая был построен фонтан — первый из череды памятников, возведенных по этому случаю.

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