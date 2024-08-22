Русская болонка: задорная «цветнушка»

Очаровательные крохи с кудрявой шерстью и внимательным взглядом готовы следовать за своим хозяином повсюду. Они – идеальные компаньоны: именно так можно сказать о русской цветной болонке.

Seanavigatorsson Olaf Arndt (CC BY-SA 4.0) Seanavigatorsson Olaf Arndt (CC BY-SA 4.0)

Эту породу вывели в 1950-х годах в Ленинграде: декоративных собак в то время, в отличие от служебных, было совсем не много. Предками цветнушек, как их ласково называют, стали ши-тцу, разные типы болонок, в том числе мальтезе, а также некрупные собаки неизвестного происхождения. В 1966 году в СССР был утвержден первый стандарт породы.

Svenska Mässan/flickr.com Svenska Mässan/flickr.com

Вскоре русские цветные болонки распространились не только в Ленинграде, но и в Москве, а затем и по всей стране. В 1999 году в Российской Кинологической федерации появился Национальный клуб породы.

Mario Foerster (CC BY-SA 4.0) Mario Foerster (CC BY-SA 4.0)

Русскую цветную болонку, помимо небольшого размера (их рост – не больше 26 см), отличает густая длинная и кудрявая шерсть, треугольные ушки, слегка закругленные на кончиках, и пышный хвост, лежащий на спине. Окрасы могут быть самые разные, кроме белого, пятнистого и мраморного.

Jaro Larnos (CC BY 2.0) Jaro Larnos (CC BY 2.0)

Цветнушки очень ласковые и веселые, с мягким взглядом и уравновешенным характером – неудивительно, что эта порода пришлась по сердцу многим.

Katharina (CC BY 2.0) Katharina (CC BY 2.0)

Русские цветные болонки хорошо известны и за рубежом: перед их очарованием сложно устоять.

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