Почему этот советский корабль носил библейское имя?

Флот Российской империи часто выбирал религиозные названия для своих кораблей. Одно из них досталось и советскому судну.

В августе 1941 года на защиту Севастополя вышла отдельная плавучая зенитная батарея N 3. У этого специализированного военного корабля было крайне необычное имя — «Не тронь меня».

Оно восходит к евангельскому сюжету первого после Воскресения явления Христа Марии Магдалине. Узнавшая Спасителя Мария протянула к нему руки, на что тот сказал: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20:17).

Конечно, советские моряки не выбирали имя из Библии. Корабль назвали в честь построенной в 1864 году броненосной плавучей батареи Российского императорского флота, которая после почти 80-летней службы затонула от коррозии корпуса на Неве в Ленинграде.

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На русском флоте часто выбирали имена из Библии, и имя «Не тронь меня» было одним из наиболее популярных. Его носили не менее шести кораблей, первый из которых заложили еще при Петре I.

Советская плавучая зенитная батарея стойко обороняла Севастополь больше десяти месяцев. 19 июня 1942 года, за несколько недель до падения города, она сильно пострадала в результате воздушного налета. Вскоре после этого с нее сняли оставшееся вооружение и отозвали экипаж.