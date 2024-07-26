Что на самом деле происходит на картине «Завтрак аристократа»?

«Не в пору гость» – так изначально назвалась эта картина Павла Федотова. Ее герой явно никого не ждал и теперь торопливо прячет кусок хлеба под книгу.

Стиль – ничто, мода - все

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Сюжет картины родился из статьи писателя Ивана Гончарова в журнале «Современник». В 1848 году на его страницах он анонимно опубликовал «Письма столичного друга к провинциальному жениху», в которых критиковал тогдашних модников. «Чтобы надеть сегодня привезенные только третьего дня панталоны известного цвета с лампасами… он согласится два месяца дурно обедать», – усмехался автор, и спрашивал у своего адресата, не пробовал ли он без предупреждения «приезжать к таким людям домой и заставать их врасплох?» Что может получится в результате – как раз и изобразил Федотов.

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Герой картины действительно одет в остромодный «восточный лук» – на нем шапочка с ориентальным узором, шелковые халат с кистями и шаровары и остроносые турецкие туфли. Он как будто сошел со страниц модного журнала – ни одной неактуальной вещи - и живет в окружении изящных безделиц. Стены украшают изображения балерин, над столом виден бюст Ференца Листа. На спинке стула висят театральные афиши. Даже мусорное ведро под столом в виде древнегреческой амфоры.

Пудель, как у императора

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Персонаж Федотова пытается следовать всем трендам сразу: в пепельнице лежит позабытый окурок папиросы, которые тогда пользовались большим спросом. Домашний любимец тоже модной тогда породы – пудель, как у императора Николая I.

Почти столичный лоск

Сам герой только что вскочил с кутанного в обивку кресла – модной тогда мебели, каркас которой полностью укрыт тканью. На полу - богатый ковер с восточным орнаментом, вот только он знавал лучшие времена. Да и если приглядеться, это единственные предметы «роскошной обстановки». Остальная мебель - старомодная, оставшаяся, возможно, от прежних жильцов. Вся жизнь светского льва умещается в одной комнате, которая служит ему и кабинетом, и спальней, и столовой. Такое недорогое жилье выбирали сыновья помещиков небольшого достатка, приехавшие покорять столицу.

А, может, все дело в картах, валяющихся под столом, и деньги на роскошную жизнь герой Федотова потратил на азартные игры? Нет никаких сомнений, что в кошельке у него пусто – он лежит, вывернутый, на столе. Возможно, по этой же причине открывать дверь персонажу картины придется самому, колокольчик для вызова слуги так и стоит на столе.

Незваный гость

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Неизвестный визитер пришел невовремя, застав героя во время завтрака, состоящего из куска хлеба. С набитым ртом он прячет его под книгу – такое меню явно не соответствует образу «аристократа», у которого на стуле лежит реклама устриц.

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Кто же мог прийти утром, без приглашения? Может, кредитор? Художник оставил этот вопрос без ответа. Понятно лишь, что все происходит утром или днем, поскольку на госте палевые перчатки. Вечером он бы надел белые.