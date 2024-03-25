Кто изображен на знаменитой картине Крамского «Неизвестная»?

Прекрасную незнакомку с портрета Ивана Крамского называют «Русской Джокондой». Кого же в действительности изобразил художник и о чем рассказывает его картина?

Без мужа или брата

Карл Беггров Карл Беггров

За спиной неизвестной красавицы, сидящей в двухместной коляске, легко узнать Александринский театр и очертания Аничкова дворца в Петербурге. Современники Крамского, едва бросив взгляд на картину 1883 года, насторожились бы: ситуация скандальная – молодая женщина сидит в экипаже одна, без сопровождающего мужчины. Неслыханно для того времени! Самостоятельный выезд в свет для дамы был почти невозможен: она всегда была с отцом, мужем или братом или еще каким-то родственником.

Одета по последней моде

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Незнакомка как будто надела все лучшее сразу: бархатную шляпку модели «Франциск» со страусиным пером и жемчугом, кожаные перчатки тонкой выделки (такие называли шведскими), а также пальто фасона «Скобелев» с лентами и меховой опушкой. Может показаться, что это просто «модный лук», в котором собраны самые актуальные вещи сезона. Но так одеваться могли лишь дамы с сомнительной репутацией: среди аристократов считалось неприличным носить остромодные наряды. Критики того времени не стеснялись в выражениях, называя героиню картины «кокоткой в коляске», «исчадием больших городов», «дорогой камелией».

Любовница императора или дочь художника?

Общественное достояние Общественное достояние

Существует множество версий о том, кого же на самом деле изобразил художник, от правдоподобных до фантастических. Самая прозаическая: моделью Крамского была дорогая проститутка – на это указывает вид Аничкова дворца, рядом с которым в Александринском сквере собирались дамы полусвета. Другие версии связывают незнакомку с царской династией Романовых. Возможно, на портрете изображена сестра генерала Скобелева Зинаида Богарнэ – у княгини Лейхтенбергской был роман с великим князем Алексеем Александровичем.

Общественное достояние Общественное достояние

Или княжна Екатерина Долгорукова, фаворитка и морганатическая жена Александра II. Они не боялись нарушать правила приличия, и, бывало, отправлялись на прогулку в открытом экипаже. Возможно, незнакомка – это княжна Варвара Туркестанова, фрейлина императрицы Марии Федоровны и любовница Александра I.

Есть и менее популярные и реалистичные версии. Например, что красавица на портрете – дочь Ивана Крамского Софья. Или же Матрена Саввишна Бестужева: князь Бестужев без памяти влюбился в горничную своей тетки и добился разрешения на неравный брак.

Приносит несчастья

Гавриил Григоров/TASS Гавриил Григоров/TASS

С картиной Крамского связано много легенд. Одна из них утверждает, что «Неизвестная» приносит несчастья. Первым на себе это ощутил сам художник: вопреки ожиданиям, Павел Третьяков не стал покупать его работу в свою коллекцию. Владельцев картины преследовали неприятности: пристрастие к алкоголю, сбежавшая с любовником жена, пожар, в котором невредимым оставалось лишь полотно Крамского. Ее последними владельцами были сахарозаводчик Павел Харитоненко и его жена Вера. В 1917 году их московский особняк вместе с коллекцией картин национализировали. А в 1925 году «Неизвестная» все-таки вошла в собрание Третьяковской галереи.

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